https://crimea.ria.ru/20250621/11-letnyaya-devochka-utonula-v-basseyne-spa-kluba-1147406434.html

11-летняя девочка утонула в бассейне спа-клуба

11-летняя девочка утонула в бассейне спа-клуба - РИА Новости Крым, 21.06.2025

11-летняя девочка утонула в бассейне спа-клуба

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летней девочки в одном из спа-клубов города. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области. РИА Новости Крым, 21.06.2025

2025-06-21T21:38

2025-06-21T21:38

2025-06-21T21:38

ростов-на-дону

ростовская область

происшествия

дети

новости

бассейн

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летней девочки в одном из спа-клубов города. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.По данным следователей, ребенок утонул в открытом бассейне. Как пишет РИА Новости, в соцсетях 21 июня появилась информация о том, что 11-летняя девочка находилась в спа-клубе вместе с друзьями семьи. Она нырнула за упавшим в воду браслетом, но выплыть не смогла. Ребенка достал спасатель и пытался реанимировать, через 10 минут прибыла скорая.В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростов-на-дону

ростовская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, ростовская область, происшествия, дети, новости, бассейн, ск рф (следственный комитет российской федерации)