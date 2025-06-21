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11-летняя девочка утонула в бассейне спа-клуба - РИА Новости Крым, 21.06.2025
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11-летняя девочка утонула в бассейне спа-клуба
11-летняя девочка утонула в бассейне спа-клуба - РИА Новости Крым, 21.06.2025
11-летняя девочка утонула в бассейне спа-клуба
В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летней девочки в одном из спа-клубов города. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области. РИА Новости Крым, 21.06.2025
2025-06-21T21:38
2025-06-21T21:38
ростов-на-дону
ростовская область
происшествия
дети
новости
бассейн
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летней девочки в одном из спа-клубов города. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.По данным следователей, ребенок утонул в открытом бассейне. Как пишет РИА Новости, в соцсетях 21 июня появилась информация о том, что 11-летняя девочка находилась в спа-клубе вместе с друзьями семьи. Она нырнула за упавшим в воду браслетом, но выплыть не смогла. Ребенка достал спасатель и пытался реанимировать, через 10 минут прибыла скорая.В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ростов-на-дону, ростовская область, происшествия, дети, новости, бассейн, ск рф (следственный комитет российской федерации)
11-летняя девочка утонула в бассейне спа-клуба

В Ростове-на-Дону в бассейне спа-клуба утонула девочка

21:38 21.06.2025
 
© Telegram-канал Ростовский СледкомВ Ростове-на-Дону в бассейне спа-клуба утонула девочка
В Ростове-на-Дону в бассейне спа-клуба утонула девочка
© Telegram-канал Ростовский Следком
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летней девочки в одном из спа-клубов города. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.
По данным следователей, ребенок утонул в открытом бассейне.
Как пишет РИА Новости, в соцсетях 21 июня появилась информация о том, что 11-летняя девочка находилась в спа-клубе вместе с друзьями семьи. Она нырнула за упавшим в воду браслетом, но выплыть не смогла. Ребенка достал спасатель и пытался реанимировать, через 10 минут прибыла скорая.

"С целью проверки следственным путем обстоятельств гибели ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека)", - сказано в сообщении.

В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.
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Ростов-на-ДонуРостовская областьПроисшествиядетиНовостиБассейнСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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