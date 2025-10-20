Рейтинг@Mail.ru
Почему Зеленский заикнулся об окончании конфликта - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20251020/chto-stoit-za-slovami-zelenskogo-ob-okonchanii-konflikta-1150310247.html
Почему Зеленский заикнулся об окончании конфликта
Почему Зеленский заикнулся об окончании конфликта - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Почему Зеленский заикнулся об окончании конфликта
Владимир Зеленский не заинтересован в завершении конфликта, а его слова о возможном скором урегулировании объясняются стремлением не раздражать президента США... РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T15:09
2025-10-20T15:40
эксклюзивы риа новости крым
владимир зеленский
видео
политика
украина
дональд трамп
сша
мнения
армен гаспарян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148806631_0:19:1024:595_1920x0_80_0_0_05b22379a00cb15914fb286c6006d242.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский не заинтересован в завершении конфликта, а его слова о возможном скором урегулировании объясняются стремлением не раздражать президента США Дональда Трампа. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член Общественной палаты РФ, публицист и политолог Армен Гаспарян.Ранее Зеленский заявил, что конфликт на Украине приблизился к возможному завершению. Глава киевского режима отметил, что "это не значит, что война точно закончится", но подчеркнул, что на это "формируется мощный политический запрос".По словам эксперта, главе киевского режима нужны боевые действия, потому что пока они идут, он остается у власти и продолжает "осваивать финансовые потоки, не отвечая ни на какие вопросы".По мнению Гаспаряна, на заявления Зеленского не стоит обращать внимания, поскольку они "не имеют никакого отношения к реальности".Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского 17 октября. В ходе совместного обеда американский лидер заявил, что события вокруг урегулирования конфликта на Украине развиваются "довольно хорошо". Глава Белого дома выразил уверенность, что конфликт будет завершен, и отметил, что урегулирования хочет и президент России Владимир Путин.Президент США также признал, что разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов вглубь России стало бы актом эскалации конфликта.Говоря о возможностях поставок Киеву ракет Tomahawk, глава Белого дома заявил, что США сами нуждаются и в данных ракетах, и во многих других видах оружия, которые Штаты передавали Украине в последние четыре года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В США раскрыли требования администрации Трампа к ЗеленскомуРоссии и Украине следует остановиться на текущей линии фронта - Трамп Игра продолжается: что показала встреча Трампа с Зеленским
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148806631_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_736974f81abbe40091898c7887dba4ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, видео, политика, украина, дональд трамп, сша, мнения, армен гаспарян
Почему Зеленский заикнулся об окончании конфликта

Слова Зеленского об окончании конфликта вызваны стремлением не бесить Трампа – Гаспарян

15:09 20.10.2025 (обновлено: 15:40 20.10.2025)
 
© AP Photo Ebrahim NorooziВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© AP Photo Ebrahim Noroozi
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский не заинтересован в завершении конфликта, а его слова о возможном скором урегулировании объясняются стремлением не раздражать президента США Дональда Трампа. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член Общественной палаты РФ, публицист и политолог Армен Гаспарян.
Ранее Зеленский заявил, что конфликт на Украине приблизился к возможному завершению. Глава киевского режима отметил, что "это не значит, что война точно закончится", но подчеркнул, что на это "формируется мощный политический запрос".

"Ему (Зеленскому – ред.) надо каким-то образом "не выбешивать" до конца Трампа. Хотя это очень сложно, потому что, судя по тем инсайдам о переговорах (в Белом доме – ред.), Трамп в достаточно нервном состоянии положил на стол данные американской разведки и посоветовал Зеленскому не морочить ему голову", - сказал Гаспарян.

По словам эксперта, главе киевского режима нужны боевые действия, потому что пока они идут, он остается у власти и продолжает "осваивать финансовые потоки, не отвечая ни на какие вопросы".

"Сейчас он (Зеленский – ред.) исходит из очень простой линии поведения – "война все спишет". А вот не будет боевых действий, придется заниматься, например, экономикой. Понятно, что ему этого не хочется", – добавил политолог.

По мнению Гаспаряна, на заявления Зеленского не стоит обращать внимания, поскольку они "не имеют никакого отношения к реальности".
Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского 17 октября. В ходе совместного обеда американский лидер заявил, что события вокруг урегулирования конфликта на Украине развиваются "довольно хорошо". Глава Белого дома выразил уверенность, что конфликт будет завершен, и отметил, что урегулирования хочет и президент России Владимир Путин.
Президент США также признал, что разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов вглубь России стало бы актом эскалации конфликта.
Говоря о возможностях поставок Киеву ракет Tomahawk, глава Белого дома заявил, что США сами нуждаются и в данных ракетах, и во многих других видах оружия, которые Штаты передавали Украине в последние четыре года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В США раскрыли требования администрации Трампа к Зеленскому
России и Украине следует остановиться на текущей линии фронта - Трамп
Игра продолжается: что показала встреча Трампа с Зеленским
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымВладимир ЗеленскийВидеоПолитикаУкраинаДональд ТрампСШАМненияАрмен Гаспарян
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:55Скончался Михаил Бахарев
15:50Маргарита Симоньян начала химиотерапию
15:32Рябков объяснил ключевую задачу Москвы в переговорах с США
15:23Дело ячейки идеологов всемирного халифата из Крыма передано в суд
15:09Почему Зеленский заикнулся об окончании конфликта
14:45В Крыму в ДПТ погибли трое и пострадали 23 человека
14:26В Крыму стартовал проект "Герои России – гордость Крыма"
14:03Афера на 500 млн: СК завел дело о хищении у Минобороны
13:55Киев несет колоссальные потери на всех фронтах
13:38Добро в форме МЧС: в Крыму издали календарь в поддержку детского хосписа
13:22Боялся испачкать салон: севастополец вез 4-летнего сына в кузове пикапа
13:12Наваринское сражение: как Россия и союзники добились независимости Греции
12:55ВТБ предупредит клиентов о входе в онлайн-банк с незнакомых устройств
12:46Российские военные освободили Ленино в ДНР
12:25Названы сроки сдачи в эксплуатацию общежития КИПУ в Симферополе
12:07Житель Крыма получил 17 лет колонии строгого режима за госизмену – ФСБ
11:35На достройку водолазного судна для Крыма выделили дополнительные средства
11:25"Космический перерыв": когда на Землю придут новые магнитные бури
11:11В Симферополе переехала поликлиника №3
11:03"Мы близко": Зеленский сделал заявление об окончании конфликта
Лента новостейМолния