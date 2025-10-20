Почему Зеленский заикнулся об окончании конфликта
Слова Зеленского об окончании конфликта вызваны стремлением не бесить Трампа – Гаспарян
15:09 20.10.2025 (обновлено: 15:40 20.10.2025)
© AP Photo Ebrahim NorooziВладимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский не заинтересован в завершении конфликта, а его слова о возможном скором урегулировании объясняются стремлением не раздражать президента США Дональда Трампа. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член Общественной палаты РФ, публицист и политолог Армен Гаспарян.
Ранее Зеленский заявил, что конфликт на Украине приблизился к возможному завершению. Глава киевского режима отметил, что "это не значит, что война точно закончится", но подчеркнул, что на это "формируется мощный политический запрос".
"Ему (Зеленскому – ред.) надо каким-то образом "не выбешивать" до конца Трампа. Хотя это очень сложно, потому что, судя по тем инсайдам о переговорах (в Белом доме – ред.), Трамп в достаточно нервном состоянии положил на стол данные американской разведки и посоветовал Зеленскому не морочить ему голову", - сказал Гаспарян.
По словам эксперта, главе киевского режима нужны боевые действия, потому что пока они идут, он остается у власти и продолжает "осваивать финансовые потоки, не отвечая ни на какие вопросы".
"Сейчас он (Зеленский – ред.) исходит из очень простой линии поведения – "война все спишет". А вот не будет боевых действий, придется заниматься, например, экономикой. Понятно, что ему этого не хочется", – добавил политолог.
По мнению Гаспаряна, на заявления Зеленского не стоит обращать внимания, поскольку они "не имеют никакого отношения к реальности".
Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского 17 октября. В ходе совместного обеда американский лидер заявил, что события вокруг урегулирования конфликта на Украине развиваются "довольно хорошо". Глава Белого дома выразил уверенность, что конфликт будет завершен, и отметил, что урегулирования хочет и президент России Владимир Путин.
Президент США также признал, что разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов вглубь России стало бы актом эскалации конфликта.
Говоря о возможностях поставок Киеву ракет Tomahawk, глава Белого дома заявил, что США сами нуждаются и в данных ракетах, и во многих других видах оружия, которые Штаты передавали Украине в последние четыре года.
