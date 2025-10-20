https://crimea.ria.ru/20251020/chto-stoit-za-slovami-zelenskogo-ob-okonchanii-konflikta-1150310247.html

Почему Зеленский заикнулся об окончании конфликта

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский не заинтересован в завершении конфликта, а его слова о возможном скором урегулировании объясняются стремлением не раздражать президента США Дональда Трампа. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член Общественной палаты РФ, публицист и политолог Армен Гаспарян.Ранее Зеленский заявил, что конфликт на Украине приблизился к возможному завершению. Глава киевского режима отметил, что "это не значит, что война точно закончится", но подчеркнул, что на это "формируется мощный политический запрос".По словам эксперта, главе киевского режима нужны боевые действия, потому что пока они идут, он остается у власти и продолжает "осваивать финансовые потоки, не отвечая ни на какие вопросы".По мнению Гаспаряна, на заявления Зеленского не стоит обращать внимания, поскольку они "не имеют никакого отношения к реальности".Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского 17 октября. В ходе совместного обеда американский лидер заявил, что события вокруг урегулирования конфликта на Украине развиваются "довольно хорошо". Глава Белого дома выразил уверенность, что конфликт будет завершен, и отметил, что урегулирования хочет и президент России Владимир Путин.Президент США также признал, что разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов вглубь России стало бы актом эскалации конфликта.Говоря о возможностях поставок Киеву ракет Tomahawk, глава Белого дома заявил, что США сами нуждаются и в данных ракетах, и во многих других видах оружия, которые Штаты передавали Украине в последние четыре года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В США раскрыли требования администрации Трампа к ЗеленскомуРоссии и Украине следует остановиться на текущей линии фронта - Трамп Игра продолжается: что показала встреча Трампа с Зеленским

