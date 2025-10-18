Рейтинг@Mail.ru
Игра продолжается: что показала встреча Трампа с Зеленским - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Игра продолжается: что показала встреча Трампа с Зеленским
Встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским в очередной раз показала ничтожное место Киева в мировой иерархии, однако... РИА Новости Крым, 18.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским в очередной раз показала ничтожное место Киева в мировой иерархии, однако такое отношение американцев к Украине не означает что Вашингтон остановит свою игру против РФ. Такое мнение РИА Новости Крым выразил профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Дональд Трамп накануне принял в Белом доме Владимира Зеленского. Глава киевского режима пробыл в резиденции президента США менее двух с половиной часов, а затем общался с журналистами. Прибывшего в Вашингтон Зеленского не встречал никто из администрации. Его поселили в гостевой резиденции рядом с Белым домом, но встреча с Трампом началась с опозданием, президент США не спешил завершать предыдущее мероприятие.В этой связи заявления самого Зеленского ничего не означают, убежден политолог. Единственная задача главы киевского режима сейчас – проявлять лояльность Трампу и поэтому Зеленский продолжит повторять все то, что американский лидер дальше будет вкладывать в его уста. То, что действительно имеет вес – состоявшийся ранее диалог Трампа с президентом России Владимиром Путиным, поскольку Вашингтон понимает что в данном случае имеет дело с настоящей суверенной силой."Однако и здесь обольщаться не стоит. Вроде бы, переговорив с Владимиром Путиным, Трамп решил придержать поставки ракет Tomahawk Украине. Но в моменте, здесь и сейчас. "Томагавки" не полетели, но нет гарантий, что они не полетят через какое-то время", – продолжает он.И поясняет: промедление Трампа в этом вопросе может быть связано с техническими моментами. У США пока нет достаточного количества наземных пусковых установок для ракет Tomahawk, которые можно было бы перемещать по пересеченной местности, прятать в лесопосадках. Сейчас как раз идет их производство."В целом не видно никаких результатов этой встречи: ни политика США не меняется, ни ситуация не меняется. Так, что расслабляться не стоит. Мы не видим конкретных результатов. Идет некий процесс, крайне невнятный по своему содержанию", – убежден эксперт.У России на Западе друзей нет – есть недруги и ситуативные партнеры, заявлял ранее Андрей Манойло.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским в очередной раз показала ничтожное место Киева в мировой иерархии, однако такое отношение американцев к Украине не означает что Вашингтон остановит свою игру против РФ. Такое мнение РИА Новости Крым выразил профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
Дональд Трамп накануне принял в Белом доме Владимира Зеленского. Глава киевского режима пробыл в резиденции президента США менее двух с половиной часов, а затем общался с журналистами. Прибывшего в Вашингтон Зеленского не встречал никто из администрации. Его поселили в гостевой резиденции рядом с Белым домом, но встреча с Трампом началась с опозданием, президент США не спешил завершать предыдущее мероприятие.

"Место Киеву указали уже давно и сейчас мы это увидели в очередной раз. Не полагается Зеленскому в том положении, в котором он находится, ни ковровой дорожки, ни встречи даже каким-то клерком из США. Это отношение согласно тому весу, который Киев занимает в мировой иерархии – место половичка, о который американцы вытирают ноги", – констатирует Манойло.

В этой связи заявления самого Зеленского ничего не означают, убежден политолог. Единственная задача главы киевского режима сейчас – проявлять лояльность Трампу и поэтому Зеленский продолжит повторять все то, что американский лидер дальше будет вкладывать в его уста. То, что действительно имеет вес – состоявшийся ранее диалог Трампа с президентом России Владимиром Путиным, поскольку Вашингтон понимает что в данном случае имеет дело с настоящей суверенной силой.
"Однако и здесь обольщаться не стоит. Вроде бы, переговорив с Владимиром Путиным, Трамп решил придержать поставки ракет Tomahawk Украине. Но в моменте, здесь и сейчас. "Томагавки" не полетели, но нет гарантий, что они не полетят через какое-то время", – продолжает он.
И поясняет: промедление Трампа в этом вопросе может быть связано с техническими моментами. У США пока нет достаточного количества наземных пусковых установок для ракет Tomahawk, которые можно было бы перемещать по пересеченной местности, прятать в лесопосадках. Сейчас как раз идет их производство.
"В целом не видно никаких результатов этой встречи: ни политика США не меняется, ни ситуация не меняется. Так, что расслабляться не стоит. Мы не видим конкретных результатов. Идет некий процесс, крайне невнятный по своему содержанию", – убежден эксперт.
У России на Западе друзей нет – есть недруги и ситуативные партнеры, заявлял ранее Андрей Манойло.
