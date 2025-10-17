https://crimea.ria.ru/20251017/sobytiya-po-ukrainskomu-uregulirovaniyu-razvivayutsya-dovolno-khorosho--tramp-1150269120.html

События по украинскому урегулированию развиваются довольно хорошо – Трамп

События по украинскому урегулированию развиваются довольно хорошо – Трамп

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с Владимиром Зеленским, которая вечером в пятницу началась в Вашингтоне, что события вокруг урегулирования конфликта на Украине развиваются "довольно хорошо".Глава Белого дома выразил уверенность, что конфликт будет завершен, и отметил, что урегулирования хочет и президент России Владимир Путин.Трамп добавил, что в ходе переговоров с Зеленским обсудит свой вчерашний разговор с Путиным.Восьмой по счету телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным состоялся в четверг по инициативе РФ. Президенты говорили 2,5 часа и затронули ряд важных тем, в том числе обсудили урегулирование украинского кризиса.Один из главных тезисов американского президента сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества США и России.Кроме того, затрагивалась проблематика возможных поставок Киеву крылатых ракет "Томагавк".Президент США после телефонного разговора со своим российским коллегой заявил, что встретится с Владимиром Путиным в Венгрии.Предыдущая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Переговоры проходили в формате "три на три".17 октября президент США Дональд Трамп встретит в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского. Как сообщается, пройдет встреча за закрытыми дверями в формате обеда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

