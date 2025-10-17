Рейтинг@Mail.ru
События по украинскому урегулированию развиваются довольно хорошо – Трамп - РИА Новости Крым, 17.10.2025
События по украинскому урегулированию развиваются довольно хорошо – Трамп
События по украинскому урегулированию развиваются довольно хорошо – Трамп - РИА Новости Крым, 17.10.2025
События по украинскому урегулированию развиваются довольно хорошо – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с Владимиром Зеленским, которая вечером в пятницу началась в Вашингтоне, что события вокруг урегулирования... РИА Новости Крым, 17.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с Владимиром Зеленским, которая вечером в пятницу началась в Вашингтоне, что события вокруг урегулирования конфликта на Украине развиваются "довольно хорошо".Глава Белого дома выразил уверенность, что конфликт будет завершен, и отметил, что урегулирования хочет и президент России Владимир Путин.Трамп добавил, что в ходе переговоров с Зеленским обсудит свой вчерашний разговор с Путиным.Восьмой по счету телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным состоялся в четверг по инициативе РФ. Президенты говорили 2,5 часа и затронули ряд важных тем, в том числе обсудили урегулирование украинского кризиса.Один из главных тезисов американского президента сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества США и России.Кроме того, затрагивалась проблематика возможных поставок Киеву крылатых ракет "Томагавк".Президент США после телефонного разговора со своим российским коллегой заявил, что встретится с Владимиром Путиным в Венгрии.Предыдущая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Переговоры проходили в формате "три на три".17 октября президент США Дональд Трамп встретит в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского. Как сообщается, пройдет встреча за закрытыми дверями в формате обеда.
События по украинскому урегулированию развиваются довольно хорошо – Трамп

Трамп заявил о довольно хорошем развитии событий вокруг урегулирования на Украине

20:56 17.10.2025 (обновлено: 21:00 17.10.2025)
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского
Президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo Alex Brandon
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с Владимиром Зеленским, которая вечером в пятницу началась в Вашингтоне, что события вокруг урегулирования конфликта на Украине развиваются "довольно хорошо".
"События развиваются довольно хорошо", - цитирует Трампа РИА Новости.
Глава Белого дома выразил уверенность, что конфликт будет завершен, и отметил, что урегулирования хочет и президент России Владимир Путин.
Трамп добавил, что в ходе переговоров с Зеленским обсудит свой вчерашний разговор с Путиным.
Восьмой по счету телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным состоялся в четверг по инициативе РФ. Президенты говорили 2,5 часа и затронули ряд важных тем, в том числе обсудили урегулирование украинского кризиса.
Один из главных тезисов американского президента сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества США и России.
Кроме того, затрагивалась проблематика возможных поставок Киеву крылатых ракет "Томагавк".
Президент США после телефонного разговора со своим российским коллегой заявил, что встретится с Владимиром Путиным в Венгрии.
Предыдущая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Переговоры проходили в формате "три на три".
17 октября президент США Дональд Трамп встретит в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского. Как сообщается, пройдет встреча за закрытыми дверями в формате обеда.
Лента новостейМолния