2025-10-17T06:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп встретит в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского в 20.00 мск пятницы. Это следует из расписания американского лидера.В 22.00 по московскому времени Дональд Трамп отправится во Флориду, говорится в расписании.Как ранее сообщал портал Axios, одной из тем переговоров Трампа и Зеленского станет возможная передача Киеву крылатых ракет Tomahawk. В четверг Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров заявил, что один из главных тезисов американского лидера сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества США и России.Кроме того, Ушаков сообщил, что затрагивалась и проблематика возможных поставок Киеву ракет Tomahawk.Президент США после заявил, что встретится с Владимиром Путиным в Венгрии.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп встретит в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского в 20.00 мск пятницы. Это следует из расписания американского лидера.
В 13.00 по времени восточного побережья США (20.00 мск) Зеленский прибудет в Белый дом. Там, как сообщается, пройдет встреча за закрытыми дверями в формате обеда.
В 22.00 по московскому времени Дональд Трамп отправится во Флориду, говорится в расписании.
Как ранее сообщал портал Axios, одной из тем переговоров
Трампа и Зеленского станет возможная передача Киеву крылатых ракет Tomahawk.
В четверг Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров заявил, что один из главных тезисов американского лидера сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества США и России.
Кроме того, Ушаков сообщил, что затрагивалась и проблематика возможных поставок Киеву ракет Tomahawk.
Президент США после заявил, что встретится с Владимиром Путиным
в Венгрии.
