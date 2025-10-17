Рейтинг@Mail.ru
Трамп встретится с Зеленским за обедом - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Трамп встретится с Зеленским за обедом
Трамп встретится с Зеленским за обедом - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Трамп встретится с Зеленским за обедом
Президент США Дональд Трамп встретит в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского в 20.00 мск пятницы. Это следует из расписания американского... РИА Новости Крым, 17.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп встретит в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского в 20.00 мск пятницы. Это следует из расписания американского лидера.В 22.00 по московскому времени Дональд Трамп отправится во Флориду, говорится в расписании.Как ранее сообщал портал Axios, одной из тем переговоров Трампа и Зеленского станет возможная передача Киеву крылатых ракет Tomahawk. В четверг Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров заявил, что один из главных тезисов американского лидера сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества США и России.Кроме того, Ушаков сообщил, что затрагивалась и проблематика возможных поставок Киеву ракет Tomahawk.Президент США после заявил, что встретится с Владимиром Путиным в Венгрии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Трамп встретится с Зеленским за обедом

Трамп встретится с Зеленским за обедом и улетит во Флориду

06:46 17.10.2025
 
Владимир Зеленский выступает в парке Лафайет напротив Белого дома
Владимир Зеленский выступает в парке Лафайет напротив Белого дома - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo Jacquelyn Martin
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп встретит в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского в 20.00 мск пятницы. Это следует из расписания американского лидера.
В 13.00 по времени восточного побережья США (20.00 мск) Зеленский прибудет в Белый дом. Там, как сообщается, пройдет встреча за закрытыми дверями в формате обеда.
В 22.00 по московскому времени Дональд Трамп отправится во Флориду, говорится в расписании.
Как ранее сообщал портал Axios, одной из тем переговоров Трампа и Зеленского станет возможная передача Киеву крылатых ракет Tomahawk.
В четверг Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров заявил, что один из главных тезисов американского лидера сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные перспективы для развития экономического сотрудничества США и России.
Кроме того, Ушаков сообщил, что затрагивалась и проблематика возможных поставок Киеву ракет Tomahawk.
Президент США после заявил, что встретится с Владимиром Путиным в Венгрии.
