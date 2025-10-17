https://crimea.ria.ru/20251017/tramp-nazval-eskalatsiey-razreshenie-na-dalnoboynye-udary-vglub-rossii-1150269501.html
Трамп назвал эскалацией разрешение на дальнобойные удары вглубь России
Трамп назвал эскалацией разрешение на дальнобойные удары вглубь России - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Трамп назвал эскалацией разрешение на дальнобойные удары вглубь России
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне признал, что разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных... РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T21:06
2025-10-17T21:06
2025-10-17T21:06
сша
дональд трамп
владимир зеленский
украина
россия
поставки западного оружия украине
оружие
дальнобойное оружие
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/11/1150264167_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_39a379fa4c95c9f6a079c53ddb35bca6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне признал, что разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов вглубь России стало бы актом эскалации конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.Он также уточнил, что обсудит этот вопрос с Зеленским.Говоря о возможностях поставок Киеву ракет Tomahawk, глава Белого дома заявил, что США сами нуждаются и в данных ракетах, и во многих других видах оружия, которые Штаты передавали Украине в последние четыре года.Американский лидер также выразил надежду, что конфликт удастся урегулировать, и Tomahawk Киеву не понадобятся.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/11/1150264167_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_ef54f05e11a0b1a3bf7e698070c6ff76.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, владимир зеленский, украина, россия, поставки западного оружия украине, оружие, дальнобойное оружие, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, в мире, безопасность, новости
Трамп назвал эскалацией разрешение на дальнобойные удары вглубь России
Разрешение Киеву бить дальнобойным оружием вглубь России приведет к эскалации – Трамп
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне признал, что разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов вглубь России стало бы актом эскалации конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы будем говорить об этом, вы правы, это эскалация", - сказал Трамп в ответ на вопрос о том, даст ли американская администрация разрешение Украине на дальнобойные удары.
Он также уточнил, что обсудит этот вопрос с Зеленским.
Говоря о возможностях поставок Киеву ракет Tomahawk, глава Белого дома заявил, что США сами нуждаются и в данных ракетах, и во многих других видах оружия, которые Штаты передавали Украине в последние четыре года.
"Одна из причин, по которой мы хотим завершения этой войны, в том, что для нас нелегко отдавать (оружие со складов - ред.). Мое обязательство – обеспечивать запасы США, потому что никогда не знаешь, что случится. В военное и мирное время, правда, никогда не знаешь", - заявил Трамп.
Американский лидер также выразил надежду, что конфликт удастся урегулировать, и Tomahawk Киеву не понадобятся.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.