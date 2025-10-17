https://crimea.ria.ru/20251017/tramp-nazval-eskalatsiey-razreshenie-na-dalnoboynye-udary-vglub-rossii-1150269501.html

Трамп назвал эскалацией разрешение на дальнобойные удары вглубь России

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне признал, что разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов вглубь России стало бы актом эскалации конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.Он также уточнил, что обсудит этот вопрос с Зеленским.Говоря о возможностях поставок Киеву ракет Tomahawk, глава Белого дома заявил, что США сами нуждаются и в данных ракетах, и во многих других видах оружия, которые Штаты передавали Украине в последние четыре года.Американский лидер также выразил надежду, что конфликт удастся урегулировать, и Tomahawk Киеву не понадобятся.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

