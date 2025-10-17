Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал эскалацией разрешение на дальнобойные удары вглубь России - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251017/tramp-nazval-eskalatsiey-razreshenie-na-dalnoboynye-udary-vglub-rossii-1150269501.html
Трамп назвал эскалацией разрешение на дальнобойные удары вглубь России
Трамп назвал эскалацией разрешение на дальнобойные удары вглубь России - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Трамп назвал эскалацией разрешение на дальнобойные удары вглубь России
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне признал, что разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных... РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T21:06
2025-10-17T21:06
сша
дональд трамп
владимир зеленский
украина
россия
поставки западного оружия украине
оружие
дальнобойное оружие
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/11/1150264167_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_39a379fa4c95c9f6a079c53ddb35bca6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне признал, что разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов вглубь России стало бы актом эскалации конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.Он также уточнил, что обсудит этот вопрос с Зеленским.Говоря о возможностях поставок Киеву ракет Tomahawk, глава Белого дома заявил, что США сами нуждаются и в данных ракетах, и во многих других видах оружия, которые Штаты передавали Украине в последние четыре года.Американский лидер также выразил надежду, что конфликт удастся урегулировать, и Tomahawk Киеву не понадобятся.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/11/1150264167_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_ef54f05e11a0b1a3bf7e698070c6ff76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, дональд трамп, владимир зеленский, украина, россия, поставки западного оружия украине, оружие, дальнобойное оружие, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, в мире, безопасность, новости
Трамп назвал эскалацией разрешение на дальнобойные удары вглубь России

Разрешение Киеву бить дальнобойным оружием вглубь России приведет к эскалации – Трамп

21:06 17.10.2025
 
© AP Photo Lt. j.g. Matthew DanielsРакетный крейсер USS Monterey США запускает ракету "Томагавк"
Ракетный крейсер USS Monterey США запускает ракету Томагавк - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo Lt. j.g. Matthew Daniels
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне признал, что разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов вглубь России стало бы актом эскалации конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы будем говорить об этом, вы правы, это эскалация", - сказал Трамп в ответ на вопрос о том, даст ли американская администрация разрешение Украине на дальнобойные удары.
Он также уточнил, что обсудит этот вопрос с Зеленским.
Говоря о возможностях поставок Киеву ракет Tomahawk, глава Белого дома заявил, что США сами нуждаются и в данных ракетах, и во многих других видах оружия, которые Штаты передавали Украине в последние четыре года.
"Одна из причин, по которой мы хотим завершения этой войны, в том, что для нас нелегко отдавать (оружие со складов - ред.). Мое обязательство – обеспечивать запасы США, потому что никогда не знаешь, что случится. В военное и мирное время, правда, никогда не знаешь", - заявил Трамп.
Американский лидер также выразил надежду, что конфликт удастся урегулировать, и Tomahawk Киеву не понадобятся.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияПоставки западного оружия УкраинеОружиеДальнобойное оружиеУдары дальнобойными ракетами вглубь РоссииВ миреБезопасностьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:48Атака БПЛА на Крым и встреча Трампа с Зеленским: главное за день
22:33Белгородская область частично обесточена из-за удара беспилотника
22:17Варна напротив Крыма: НАТО втягивает Болгарию в противостояние с Россией
21:59Благоустройство парка в Гурзуфе: как идут работы
21:38Солнце поворачивается к Земле корональной дырой – чего ждать
21:18Трамп: Венгрия – безопасная страна для встречи с Путиным
21:06Трамп назвал эскалацией разрешение на дальнобойные удары вглубь России
20:56События по украинскому урегулированию развиваются довольно хорошо – Трамп
20:47Самый ненастный день: в выходные Крым "нырнет" из тепла в ливни и холод
20:30RT защищает свои убеждения – Симоньян
20:09Путин рассказал о секретном высокоточном оружии RT
20:01В Ялте при родах травмирован младенец – Бастрыкин требует доклад
19:29RT за 20 лет прошел путь от идеи до глобального бренда – Путин
19:23Троих рабочих эвакуировали после взрыва на заводе "Авангард"
19:19Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы
19:08В Севастополе остановили морской транспорт
19:00Медведев назвал число поступивших на службу в армию России контрактников
18:43Взрыв произошел на заводе "Авангард" в Стерлитамаке – есть пострадавшие
18:34Вызываем любовь или ненависть по всему миру: Симоньян об успехах RT
18:16Воспринимал задания вдохновенно: Киселев о погибшем военкоре РИА Новости
Лента новостейМолния