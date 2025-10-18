https://crimea.ria.ru/20251018/vstrecha-trampa-s-zelenskim---glavnye-zayavleniya-1150271513.html

Встреча Трампа с Зеленским - главные заявления

Встреча Трампа с Зеленским - главные заявления - РИА Новости Крым, 18.10.2025

Встреча Трампа с Зеленским - главные заявления

Президент США Дональд Трамп снова принял в Белом доме Владимира Зеленского. Глава киевского режима пробыл в резиденции президента США менее двух с половиной... РИА Новости Крым, 18.10.2025

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/12/1150271394_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c64c18aa9ee6b04c9ba201a00d4e257e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп снова принял в Белом доме Владимира Зеленского. Глава киевского режима пробыл в резиденции президента США менее двух с половиной часов, а затем общался с журналистами.Прибывшего в Вашингтон Зеленского не встречал никто из администрации. Его поселили в гостевой резиденции рядом с Белым домом, но встреча с Трампом началась с опозданием, президент США не спешил завершать предыдущее мероприятие."Томагавков" не будетВ ходе совместного обеда американский лидер заявил, что события вокруг урегулирования конфликта на Украине развиваются "довольно хорошо".Глава Белого дома выразил уверенность, что конфликт будет завершен, и отметил, что урегулирования хочет и президент России Владимир Путин.Президент США также признал, что разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов вглубь России стало бы актом эскалации конфликта.Говоря о возможностях поставок Киеву ракет Tomahawk, глава Белого дома заявил, что США сами нуждаются и в данных ракетах, и во многих других видах оружия, которые Штаты передавали Украине в последние четыре года.Тоннель из России в СШАПрезидент США Дональд Трамп посмеялся над ответом Владимира Зеленского про идею тоннеля через Берингов пролив, который соединил бы Россию и Аляску.Ранее в четверг глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил о перспективах строительства межконтинентального тоннеля через Берингов пролив с помощью технологий компании Boring Company. По его словам, РФПИ изучил существующие предложения, включая железную дорогу США - Канада - Россия - Китай, и поддержит наиболее жизнеспособный из них.В ходе встречи Трампа и Зеленского в Белом доме один из журналистов спросил американского лидера о его мнении по поводу проекта тоннеля. Трамп назвал идею интересной и поинтересовался у Зеленского, что он думает по поводу тоннеля. Зеленский ответил, что идея ему не нравится.Два победителя в конфликтеПрезидент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским предложил, чтобы Россия и Украина обе объявили себя победителями в вооруженном конфликте.Американский лидер также охарактеризовал встречу с Зеленским как "очень интересную и сердечную". И написалв соцсети Truth Social, что Владимиру Зеленскому пора пойти на сделку и завершить конфликт с Россией."Я сказал ему так же, как настоятельно посоветовал и президенту Путину, что настало время прекратить убийства и заключить сделку!" — написал он.За заборомПосле встречи с американским лидером глава киевского режима пообщался с журналистами. Пресс-конференция прошла в общественном парке снаружи Белого дома. Судя по фотографиям, парк был закрыт для публики, там присутствовали только журналисты и сотрудники правоохранительных органов. Сначала Зеленский заговорил с журналистами по-украински, после чего перешел на английский, пояснив, что "забыл, что находится в США".Зеленский ответил на вопросы кратко и уклончиво.При этом, по словам главы киевского режима, он обсудил с Трампом и гарантии безопасности для Украины. Тем не менее Зеленский не стал уточнять, удалось ли сторонам достигнуть договоренностей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

