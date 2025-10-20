России и Украине следует остановиться на текущей линии фронта - Трамп

https://crimea.ria.ru/20251020/rossii-i-ukraine-sleduet-ostanovitsya-na-tekuschey-linii-fronta---tramp-1150296867.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп вновь повторил свое предложение России и Украине остановиться на текущей линии фронта и "договориться о чем-то позже". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пул журналистов Белого дома."78% территории уже взяты Россией. Пусть останется, как есть. Они могут договориться о чем-то позднее", - добавил Трамп.Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что по итогам конфликта на Украине Россия "кое-что заберет".Дональд Трамп 17 октября принял в Белом доме Владимира Зеленского. В ходе совместного обеда американский лидер заявил, что события вокруг урегулирования конфликта на Украине развиваются "довольно хорошо". Глава Белого дома выразил уверенность, что конфликт будет завершен, и отметил, что урегулирования хочет и президент России Владимир Путин.Президент США также признал, что разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов вглубь России стало бы актом эскалации конфликта.Говоря о возможностях поставок Киеву ракет Tomahawk, глава Белого дома заявил, что США сами нуждаются и в данных ракетах, и во многих других видах оружия, которые Штаты передавали Украине в последние четыре года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопрос поставок ракет Tomahawk Украине поставлен на паузу – депутат РадыИгра продолжается: что показала встреча Трампа с ЗеленскимНазвана самая большая выгода США от конфликта на Украине
