России и Украине следует остановиться на текущей линии фронта - Трамп - РИА Новости Крым, 20.10.2025
России и Украине следует остановиться на текущей линии фронта - Трамп
Президент США Дональд Трамп вновь повторил свое предложение России и Украине остановиться на текущей линии фронта и "договориться о чем-то позже". Об этом пишет РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T06:46
2025-10-20T06:46
дональд трамп
украина
россия
политика
новости
в мире
сша
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп вновь повторил свое предложение России и Украине остановиться на текущей линии фронта и "договориться о чем-то позже". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пул журналистов Белого дома."78% территории уже взяты Россией. Пусть останется, как есть. Они могут договориться о чем-то позднее", - добавил Трамп.Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что по итогам конфликта на Украине Россия "кое-что заберет".Дональд Трамп 17 октября принял в Белом доме Владимира Зеленского. В ходе совместного обеда американский лидер заявил, что события вокруг урегулирования конфликта на Украине развиваются "довольно хорошо". Глава Белого дома выразил уверенность, что конфликт будет завершен, и отметил, что урегулирования хочет и президент России Владимир Путин.Президент США также признал, что разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов вглубь России стало бы актом эскалации конфликта.Говоря о возможностях поставок Киеву ракет Tomahawk, глава Белого дома заявил, что США сами нуждаются и в данных ракетах, и во многих других видах оружия, которые Штаты передавали Украине в последние четыре года.
украина
россия
сша
дональд трамп, украина, россия, политика, новости, в мире, сша
06:46 20.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп вновь повторил свое предложение России и Украине остановиться на текущей линии фронта и "договориться о чем-то позже". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пул журналистов Белого дома.
"Им просто нужно остановиться прямо сейчас на линии соприкосновения", - сказал Трамп. При этом он заверил, что не обсуждал на встрече с Владимиром Зеленским вопросы, касающиеся передачи России контроля над территорией Донбасса.
"78% территории уже взяты Россией. Пусть останется, как есть. Они могут договориться о чем-то позднее", - добавил Трамп.
Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что по итогам конфликта на Украине Россия "кое-что заберет".
Дональд Трамп 17 октября принял в Белом доме Владимира Зеленского. В ходе совместного обеда американский лидер заявил, что события вокруг урегулирования конфликта на Украине развиваются "довольно хорошо". Глава Белого дома выразил уверенность, что конфликт будет завершен, и отметил, что урегулирования хочет и президент России Владимир Путин.
Президент США также признал, что разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов вглубь России стало бы актом эскалации конфликта.
Говоря о возможностях поставок Киеву ракет Tomahawk, глава Белого дома заявил, что США сами нуждаются и в данных ракетах, и во многих других видах оружия, которые Штаты передавали Украине в последние четыре года.
