Как в Крыму ловят серийных насильников и раскрывают убийства прошлых лет

Сегодня отмечается 71 год с момента образования криминалистической службы. Именно в этот день в 1954 году указанием Генпрокурора СССР была учреждена должность... РИА Новости Крым, 19.10.2025

Сегодня отмечается 71 год с момента образования криминалистической службы. Именно в этот день в 1954 году указанием Генпрокурора СССР была учреждена должность прокурора-криминалиста. Их называют "спецназом следствия" – они первыми прибывают на места преступлений. На вооружении следователей-криминалистов – современное оборудование, которое используется для поиска улик на земле, под землей и под водой, с воздуха. О том, как с помощью этой техники и, главное, профессионализма криминалистов раскрываются тяжкие и особо тяжкие преступления на полуострове, в профессиональный праздник мы говорим с руководителем управления криминалистики Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Вадимом Мищенко."Приоритетные дела – все": интервью главы Следкома по Крыму и Севастополю- Вадим Михайлович, во-первых, с праздником и, как говорится, поменьше работы. Какая сейчас криминогенная обстановка на территории полуострова? Есть всплески каких-то отдельных видов тяжких и особо тяжких деяний?- Ситуация стабильная, практически не отличается по показателям прошлых лет. За первое полугодие у нас стопроцентная раскрываемость убийств и побоев со смертельным исходом. Раскрыто три серии преступлений с посягательством на половую свободу несовершеннолетних – в Белогорском районе, Красноперекопске и Симферополе. Педофил из Бахчисарайского района получил 20 лет колонииОтмечу слаженную работу с коллегами по правоохранительному блоку. В качестве примера приведу оперативное раскрытие убийства в Севастополе. 22 июня у дома по проспекту Гагарина был обнаружен труп женщины с многочисленными ножевыми ранениями. В ходе осмотра территории с применением кримтехники был обнаружен и изъят нож, который был незамедлительно направлен на ДНК-экспертизу. И уже через несколько часов от экспертов мы получены результаты, что на рукояти ножа обнаружены клетки мужа убитой. Фигурант был объявлен в федеральный розыск, оперативно задержан. В Керчи тренер истязал воспитанников детского дома – возбуждено делоБлагодаря правильно избранной тактике предъявления доказательств, а также установлению психологического контакта житель Севастополя в полном объеме признал свою вину. Он пояснил следователю, что подозревал жену в измене и решил ее убить. Инсценировав свой отъезд в Брянскую область, он тайно вернулся домой и ночью ждал в подъезде, когда супруга вернется. После совершения преступления планировал выдвинуть алиби и избежать привлечения к уголовной ответственности.- Мы часто слышим, что главное орудие следователя-криминалиста – это современная техника. Как ее применение помогает в раскрытии преступлений?- Главное орудие следователей-криминалистов – это знания и опыт, а криминалистическая техника один из наших помощников. В первом полугодии этого года с применением кримтехники при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений в 85% случаях (или по 681 эпизоду) получены сведения, это обнаруженные следы и иные объекты, имеющие важное доказательственное значение. Наиболее эффективно использовались комплексы по сбору и анализу цифровых данных, криминалистический свет и экспресс тесты для выявления следов биологического происхождения. Отмечу, что важное значение кримтехника играет не только при расследовании преступления против личности, но и коррупционного характера. Экс-директор учреждения культуры в Судаке получила срок за коррупциюТак, при расследовании уголовного дела по факту совершения коммерческого подкупа в Белогорском районе при реализации муниципального контракта нами был использован аппаратно-программный комплекс, позволяющий автоматизировать процесс анализа биллинговой информации. В ходе следствия проанализирован значительный объем технической информации о телефонных и иных соединениях фигурантов за три года, подтверждены связи указанных лиц, а также опровергнута выдвинутая обвиняемым версия, которой он пытался запутать следствие. И, несмотря на отрицание вины обвиняемым и его активную защитную позицию, по делу была собрана крепкая доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.Крымчанин получил 10 лет колонии за убийство знакомого на стройкеВажное значение при расследовании преступлений имеет дактилоскопический учет. В январе этого года на территории Белогорского района было совершено убийство местного жителя. В ходе осмотра территории были изъяты отпечатки следов рук. В дальнейшем экспертом установлена пригодность изъятых следов для идентификации и последующей проверки по региональному дактилоскопическому учету. Так мы вышли на фигуранта, совершившего убийство. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и его дактокарта имелась в базе. Свою вину злоумышленник признал в полном объеме и дал признательные показания.- Еще одно важное направление деятельности следователей-криминалистов – работа по раскрытию преступлений прошлых лет. Как все же удается отыскать ту самую ниточку?- Действительно, это огромная аналитическая работа – заново изучаются все старые материал уголовных дел, порой пожелтевшие страницы рассыпаются в руках. Ведется поиск свидетелей и очевидцев тех лет, многих уже нет в живых, по новым стандартам вещдоки вновь направляются на исследования и с помощью современных методов мы обнаруживаем важные для следствия следы, которые в прежние годы не были выявлены. Выдали колготки: крымчанина будут судить за разбой 11-летней давностиВ 1 полугодии 2025 года в результате совместной деятельности следователей, следователей-криминалистов и оперативных сотрудников МВД раскрыто 51 преступление прошлых лет, из них 12 убийств, 1 факт причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, 5 деяний против половой неприкосновенности и свободы личности и направлено в суд еще 32 таких уголовных дела. Так, раскрыто двойное убийство, совершенное в 1999 и 2000 годах. В результате кропотливой работы был установлен крымчанин, отбывающий наказание в виде пожизненного лишения свободы за ранее совершенные преступления и совершивший эти убийства своих знакомых на финансовой почве. Вину в совершенных преступлениях он признал в полном объеме.- Функционал работы у следователей-криминалистов широк. Вы незамедлительно выезжаете на сигналы о пропавших детях, совместно с волонтерами ведете поиски безвестно исчезнувших взрослых. Как часто при поиске вы слышите заветное "Найден, жив"? И каковы основные причины ухода детей?- В 1 полугодии 2025 года в Главном следственном управлении было зарегистрировано 74 сообщения о безвестном исчезновении граждан, из них 47 – по фактам ухода несовершеннолетних. На сегодняшний день все дети найдены, преступлений в отношении них не совершалось. В Алуште пьяный отец угрожал убить сына топором – приговор судаОсновная причина – конфликты в семье, отсутствие взаимопонимания с родителями, чрезмерный контроль или его полное отсутствие со стороны взрослых. После того, как нами приняты меры к розыску ребенка, к работе с ним и его семьей приступает наш детский психолог. Ведь наша основная задача – не только найти ребенка живым и здоровым, но и предотвратить в будущем его побеги из семьи или социального учреждения, где он воспитывается.- Вадим Михайлович, зачастую следователям-криминалистам приходится выезжать на происшествия и места преступлений ночью, а порой находится там сутками. Наверное, правильно в Ваш профессиональный праздник сказать добрые слова семьям Ваших сотрудников.- Действительно, наши семьи – наш тыл, образец понимания и терпения. Наши вторые половинки, наши дети и родители – наша поддержка и гордость, за что им огромная благодарность. Всей криминалистической братии в этот день я желаю крепкого здоровья, азарта, везения и энергии для продолжения нашего важного дела. В ряды криминалистов сложно попасть, здесь только лучшие, а уйти невозможно.

