Как в Крыму ловят серийных насильников и раскрывают убийства прошлых лет - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Как в Крыму ловят серийных насильников и раскрывают убийства прошлых лет
Как в Крыму ловят серийных насильников и раскрывают убийства прошлых лет - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Как в Крыму ловят серийных насильников и раскрывают убийства прошлых лет
Сегодня отмечается 71 год с момента образования криминалистической службы. Именно в этот день в 1954 году указанием Генпрокурора СССР была учреждена должность... РИА Новости Крым, 19.10.2025
2025-10-19T14:41
2025-10-19T14:48
эксклюзивы риа новости крым
интервью
крым
гсу ск россии по крыму и севастополю
общество
безопасность республики крым и севастополя
преступность
приговор
правосудие
вадим мищенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/13/1150288823_0:198:3024:1900_1920x0_80_0_0_dae861d994f2da8cdac55901e9a9ac8c.jpg
Сегодня отмечается 71 год с момента образования криминалистической службы. Именно в этот день в 1954 году указанием Генпрокурора СССР была учреждена должность прокурора-криминалиста. Их называют "спецназом следствия" – они первыми прибывают на места преступлений. На вооружении следователей-криминалистов – современное оборудование, которое используется для поиска улик на земле, под землей и под водой, с воздуха. О том, как с помощью этой техники и, главное, профессионализма криминалистов раскрываются тяжкие и особо тяжкие преступления на полуострове, в профессиональный праздник мы говорим с руководителем управления криминалистики Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Вадимом Мищенко."Приоритетные дела – все": интервью главы Следкома по Крыму и Севастополю- Вадим Михайлович, во-первых, с праздником и, как говорится, поменьше работы. Какая сейчас криминогенная обстановка на территории полуострова? Есть всплески каких-то отдельных видов тяжких и особо тяжких деяний?- Ситуация стабильная, практически не отличается по показателям прошлых лет. За первое полугодие у нас стопроцентная раскрываемость убийств и побоев со смертельным исходом. Раскрыто три серии преступлений с посягательством на половую свободу несовершеннолетних – в Белогорском районе, Красноперекопске и Симферополе. Педофил из Бахчисарайского района получил 20 лет колонииОтмечу слаженную работу с коллегами по правоохранительному блоку. В качестве примера приведу оперативное раскрытие убийства в Севастополе. 22 июня у дома по проспекту Гагарина был обнаружен труп женщины с многочисленными ножевыми ранениями. В ходе осмотра территории с применением кримтехники был обнаружен и изъят нож, который был незамедлительно направлен на ДНК-экспертизу. И уже через несколько часов от экспертов мы получены результаты, что на рукояти ножа обнаружены клетки мужа убитой. Фигурант был объявлен в федеральный розыск, оперативно задержан. В Керчи тренер истязал воспитанников детского дома – возбуждено делоБлагодаря правильно избранной тактике предъявления доказательств, а также установлению психологического контакта житель Севастополя в полном объеме признал свою вину. Он пояснил следователю, что подозревал жену в измене и решил ее убить. Инсценировав свой отъезд в Брянскую область, он тайно вернулся домой и ночью ждал в подъезде, когда супруга вернется. После совершения преступления планировал выдвинуть алиби и избежать привлечения к уголовной ответственности.- Мы часто слышим, что главное орудие следователя-криминалиста – это современная техника. Как ее применение помогает в раскрытии преступлений?- Главное орудие следователей-криминалистов – это знания и опыт, а криминалистическая техника один из наших помощников. В первом полугодии этого года с применением кримтехники при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений в 85% случаях (или по 681 эпизоду) получены сведения, это обнаруженные следы и иные объекты, имеющие важное доказательственное значение. Наиболее эффективно использовались комплексы по сбору и анализу цифровых данных, криминалистический свет и экспресс тесты для выявления следов биологического происхождения. Отмечу, что важное значение кримтехника играет не только при расследовании преступления против личности, но и коррупционного характера. Экс-директор учреждения культуры в Судаке получила срок за коррупциюТак, при расследовании уголовного дела по факту совершения коммерческого подкупа в Белогорском районе при реализации муниципального контракта нами был использован аппаратно-программный комплекс, позволяющий автоматизировать процесс анализа биллинговой информации. В ходе следствия проанализирован значительный объем технической информации о телефонных и иных соединениях фигурантов за три года, подтверждены связи указанных лиц, а также опровергнута выдвинутая обвиняемым версия, которой он пытался запутать следствие. И, несмотря на отрицание вины обвиняемым и его активную защитную позицию, по делу была собрана крепкая доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.Крымчанин получил 10 лет колонии за убийство знакомого на стройкеВажное значение при расследовании преступлений имеет дактилоскопический учет. В январе этого года на территории Белогорского района было совершено убийство местного жителя. В ходе осмотра территории были изъяты отпечатки следов рук. В дальнейшем экспертом установлена пригодность изъятых следов для идентификации и последующей проверки по региональному дактилоскопическому учету. Так мы вышли на фигуранта, совершившего убийство. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и его дактокарта имелась в базе. Свою вину злоумышленник признал в полном объеме и дал признательные показания.- Еще одно важное направление деятельности следователей-криминалистов – работа по раскрытию преступлений прошлых лет. Как все же удается отыскать ту самую ниточку?- Действительно, это огромная аналитическая работа – заново изучаются все старые материал уголовных дел, порой пожелтевшие страницы рассыпаются в руках. Ведется поиск свидетелей и очевидцев тех лет, многих уже нет в живых, по новым стандартам вещдоки вновь направляются на исследования и с помощью современных методов мы обнаруживаем важные для следствия следы, которые в прежние годы не были выявлены. Выдали колготки: крымчанина будут судить за разбой 11-летней давностиВ 1 полугодии 2025 года в результате совместной деятельности следователей, следователей-криминалистов и оперативных сотрудников МВД раскрыто 51 преступление прошлых лет, из них 12 убийств, 1 факт причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, 5 деяний против половой неприкосновенности и свободы личности и направлено в суд еще 32 таких уголовных дела. Так, раскрыто двойное убийство, совершенное в 1999 и 2000 годах. В результате кропотливой работы был установлен крымчанин, отбывающий наказание в виде пожизненного лишения свободы за ранее совершенные преступления и совершивший эти убийства своих знакомых на финансовой почве. Вину в совершенных преступлениях он признал в полном объеме.- Функционал работы у следователей-криминалистов широк. Вы незамедлительно выезжаете на сигналы о пропавших детях, совместно с волонтерами ведете поиски безвестно исчезнувших взрослых. Как часто при поиске вы слышите заветное "Найден, жив"? И каковы основные причины ухода детей?- В 1 полугодии 2025 года в Главном следственном управлении было зарегистрировано 74 сообщения о безвестном исчезновении граждан, из них 47 – по фактам ухода несовершеннолетних. На сегодняшний день все дети найдены, преступлений в отношении них не совершалось. В Алуште пьяный отец угрожал убить сына топором – приговор судаОсновная причина – конфликты в семье, отсутствие взаимопонимания с родителями, чрезмерный контроль или его полное отсутствие со стороны взрослых. После того, как нами приняты меры к розыску ребенка, к работе с ним и его семьей приступает наш детский психолог. Ведь наша основная задача – не только найти ребенка живым и здоровым, но и предотвратить в будущем его побеги из семьи или социального учреждения, где он воспитывается.- Вадим Михайлович, зачастую следователям-криминалистам приходится выезжать на происшествия и места преступлений ночью, а порой находится там сутками. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Сегодня отмечается 71 год с момента образования криминалистической службы. Именно в этот день в 1954 году указанием Генпрокурора СССР была учреждена должность прокурора-криминалиста.
Их называют "спецназом следствия" – они первыми прибывают на места преступлений. На вооружении следователей-криминалистов – современное оборудование, которое используется для поиска улик на земле, под землей и под водой, с воздуха.
О том, как с помощью этой техники и, главное, профессионализма криминалистов раскрываются тяжкие и особо тяжкие преступления на полуострове, в профессиональный праздник мы говорим с руководителем управления криминалистики Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Вадимом Мищенко.
"Приоритетные дела – все": интервью главы Следкома по Крыму и Севастополю
- Вадим Михайлович, во-первых, с праздником и, как говорится, поменьше работы. Какая сейчас криминогенная обстановка на территории полуострова? Есть всплески каких-то отдельных видов тяжких и особо тяжких деяний?
- Ситуация стабильная, практически не отличается по показателям прошлых лет. За первое полугодие у нас стопроцентная раскрываемость убийств и побоев со смертельным исходом. Раскрыто три серии преступлений с посягательством на половую свободу несовершеннолетних – в Белогорском районе, Красноперекопске и Симферополе.
Педофил из Бахчисарайского района получил 20 лет колонии
Отмечу слаженную работу с коллегами по правоохранительному блоку. В качестве примера приведу оперативное раскрытие убийства в Севастополе. 22 июня у дома по проспекту Гагарина был обнаружен труп женщины с многочисленными ножевыми ранениями. В ходе осмотра территории с применением кримтехники был обнаружен и изъят нож, который был незамедлительно направлен на ДНК-экспертизу. И уже через несколько часов от экспертов мы получены результаты, что на рукояти ножа обнаружены клетки мужа убитой. Фигурант был объявлен в федеральный розыск, оперативно задержан.
В Керчи тренер истязал воспитанников детского дома – возбуждено дело
Благодаря правильно избранной тактике предъявления доказательств, а также установлению психологического контакта житель Севастополя в полном объеме признал свою вину. Он пояснил следователю, что подозревал жену в измене и решил ее убить. Инсценировав свой отъезд в Брянскую область, он тайно вернулся домой и ночью ждал в подъезде, когда супруга вернется. После совершения преступления планировал выдвинуть алиби и избежать привлечения к уголовной ответственности.
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюРабота криминалистов СК на месте преступления
Работа криминалистов СК на месте преступления
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Работа криминалистов СК на месте преступления
- Мы часто слышим, что главное орудие следователя-криминалиста – это современная техника. Как ее применение помогает в раскрытии преступлений?
- Главное орудие следователей-криминалистов – это знания и опыт, а криминалистическая техника один из наших помощников. В первом полугодии этого года с применением кримтехники при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений в 85% случаях (или по 681 эпизоду) получены сведения, это обнаруженные следы и иные объекты, имеющие важное доказательственное значение.
Наиболее эффективно использовались комплексы по сбору и анализу цифровых данных, криминалистический свет и экспресс тесты для выявления следов биологического происхождения. Отмечу, что важное значение кримтехника играет не только при расследовании преступления против личности, но и коррупционного характера.
Экс-директор учреждения культуры в Судаке получила срок за коррупцию
Так, при расследовании уголовного дела по факту совершения коммерческого подкупа в Белогорском районе при реализации муниципального контракта нами был использован аппаратно-программный комплекс, позволяющий автоматизировать процесс анализа биллинговой информации. В ходе следствия проанализирован значительный объем технической информации о телефонных и иных соединениях фигурантов за три года, подтверждены связи указанных лиц, а также опровергнута выдвинутая обвиняемым версия, которой он пытался запутать следствие. И, несмотря на отрицание вины обвиняемым и его активную защитную позицию, по делу была собрана крепкая доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.
Крымчанин получил 10 лет колонии за убийство знакомого на стройке
Важное значение при расследовании преступлений имеет дактилоскопический учет. В январе этого года на территории Белогорского района было совершено убийство местного жителя. В ходе осмотра территории были изъяты отпечатки следов рук. В дальнейшем экспертом установлена пригодность изъятых следов для идентификации и последующей проверки по региональному дактилоскопическому учету. Так мы вышли на фигуранта, совершившего убийство. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и его дактокарта имелась в базе. Свою вину злоумышленник признал в полном объеме и дал признательные показания.
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюРабота криминалистов СК на месте преступления
Работа криминалистов СК на месте преступления
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Работа криминалистов СК на месте преступления
- Еще одно важное направление деятельности следователей-криминалистов – работа по раскрытию преступлений прошлых лет. Как все же удается отыскать ту самую ниточку?
- Действительно, это огромная аналитическая работа – заново изучаются все старые материал уголовных дел, порой пожелтевшие страницы рассыпаются в руках. Ведется поиск свидетелей и очевидцев тех лет, многих уже нет в живых, по новым стандартам вещдоки вновь направляются на исследования и с помощью современных методов мы обнаруживаем важные для следствия следы, которые в прежние годы не были выявлены.
Выдали колготки: крымчанина будут судить за разбой 11-летней давности
В 1 полугодии 2025 года в результате совместной деятельности следователей, следователей-криминалистов и оперативных сотрудников МВД раскрыто 51 преступление прошлых лет, из них 12 убийств, 1 факт причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, 5 деяний против половой неприкосновенности и свободы личности и направлено в суд еще 32 таких уголовных дела.
Так, раскрыто двойное убийство, совершенное в 1999 и 2000 годах. В результате кропотливой работы был установлен крымчанин, отбывающий наказание в виде пожизненного лишения свободы за ранее совершенные преступления и совершивший эти убийства своих знакомых на финансовой почве. Вину в совершенных преступлениях он признал в полном объеме.
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюРабота криминалистов СК на месте преступления
Работа криминалистов СК на месте преступления
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Работа криминалистов СК на месте преступления
- Функционал работы у следователей-криминалистов широк. Вы незамедлительно выезжаете на сигналы о пропавших детях, совместно с волонтерами ведете поиски безвестно исчезнувших взрослых. Как часто при поиске вы слышите заветное "Найден, жив"? И каковы основные причины ухода детей?
- В 1 полугодии 2025 года в Главном следственном управлении было зарегистрировано 74 сообщения о безвестном исчезновении граждан, из них 47 – по фактам ухода несовершеннолетних. На сегодняшний день все дети найдены, преступлений в отношении них не совершалось.
В Алуште пьяный отец угрожал убить сына топором – приговор суда
Основная причина – конфликты в семье, отсутствие взаимопонимания с родителями, чрезмерный контроль или его полное отсутствие со стороны взрослых. После того, как нами приняты меры к розыску ребенка, к работе с ним и его семьей приступает наш детский психолог. Ведь наша основная задача – не только найти ребенка живым и здоровым, но и предотвратить в будущем его побеги из семьи или социального учреждения, где он воспитывается.
Для оперативного установления местонахождения без вести пропавших подростков мы инициативно предложили оборудовать крупные торговые центры полуострова, которые часто посещают подростки во время своих побегов, специальной системой видеонаблюдения.
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюРабота криминалистов СК на месте преступления
Работа криминалистов СК на месте преступления
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Работа криминалистов СК на месте преступления
- Вадим Михайлович, зачастую следователям-криминалистам приходится выезжать на происшествия и места преступлений ночью, а порой находится там сутками. Наверное, правильно в Ваш профессиональный праздник сказать добрые слова семьям Ваших сотрудников.
- Действительно, наши семьи – наш тыл, образец понимания и терпения. Наши вторые половинки, наши дети и родители – наша поддержка и гордость, за что им огромная благодарность. Всей криминалистической братии в этот день я желаю крепкого здоровья, азарта, везения и энергии для продолжения нашего важного дела. В ряды криминалистов сложно попасть, здесь только лучшие, а уйти невозможно.
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюРабота криминалистов СК на месте преступления
Работа криминалистов СК на месте преступления
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Работа криминалистов СК на месте преступления
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымИнтервьюКрымГСУ СК России по Крыму и СевастополюОбществоБезопасность Республики Крым и СевастополяПреступностьПриговорПравосудиеВадим Мищенко
 
