Крымчанин получил 10 лет колонии за убийство знакомого на стройке
Крымчанин получил 10 лет колонии за убийство знакомого на стройке
Крымчанин получил 10 лет колонии за убийство знакомого на стройке - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Крымчанин получил 10 лет колонии за убийство знакомого на стройке
37-летний житель Алушты приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за убийство своего знакомого, сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму... РИА Новости Крым, 14.10.2025
2025-10-14T14:48
2025-10-14T16:51
новости
гсу ск россии по крыму и севастополю
убийство
происшествия
крым
новости крыма
алушта
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. 37-летний житель Алушты приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за убийство своего знакомого, сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Злоумышленник трудился рабочим на строительстве жилого комплекса. В октябре прошлого года на стройке он в ходе бытового конфликта избил, а затем убил своего знакомого.Наутро тело погибшего обнаружил работодатель и посчитал, что строитель сам упал с высоты. Однако следователи установили все обстоятельства преступления.Фигурант дал признательные показания, на месте преступления обвиняемый показал и рассказал, как совершил убийство."Судом мужчина приговорен к 10,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на 1 год", - говорится в сообщении.
крым
алушта
Крымчанин получил 10 лет колонии за убийство знакомого на стройке

Жителя Крыма приговорили к 10 годам колонии за убийство знакомого на стройке

14:48 14.10.2025 (обновлено: 16:51 14.10.2025)
 
Фемида
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. 37-летний житель Алушты приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за убийство своего знакомого, сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
Злоумышленник трудился рабочим на строительстве жилого комплекса. В октябре прошлого года на стройке он в ходе бытового конфликта избил, а затем убил своего знакомого.
Наутро тело погибшего обнаружил работодатель и посчитал, что строитель сам упал с высоты. Однако следователи установили все обстоятельства преступления.
Фигурант дал признательные показания, на месте преступления обвиняемый показал и рассказал, как совершил убийство.
"Судом мужчина приговорен к 10,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на 1 год", - говорится в сообщении.
