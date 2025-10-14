https://crimea.ria.ru/20251014/krymchanin-poluchil-10-let-kolonii-za-ubiystvo-znakomogo-na-stroyke-1150175153.html
Крымчанин получил 10 лет колонии за убийство знакомого на стройке
Крымчанин получил 10 лет колонии за убийство знакомого на стройке - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Крымчанин получил 10 лет колонии за убийство знакомого на стройке
37-летний житель Алушты приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за убийство своего знакомого, сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму
2025-10-14T14:48
2025-10-14T14:48
2025-10-14T16:51
новости
гсу ск россии по крыму и севастополю
убийство
происшествия
крым
новости крыма
алушта
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149084327_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0c4cfc3cfbfcf31a44268a358c4d4764.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. 37-летний житель Алушты приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за убийство своего знакомого, сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Злоумышленник трудился рабочим на строительстве жилого комплекса. В октябре прошлого года на стройке он в ходе бытового конфликта избил, а затем убил своего знакомого.Наутро тело погибшего обнаружил работодатель и посчитал, что строитель сам упал с высоты. Однако следователи установили все обстоятельства преступления.Фигурант дал признательные показания, на месте преступления обвиняемый показал и рассказал, как совершил убийство."Судом мужчина приговорен к 10,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на 1 год", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девочка подозревается в жестоком убийстве собственных матери и братаВ Крыму рецидивист насмерть избил сокамерника - приговорЖитель Севастополя ответит за жестокое убийство соседки
крым
алушта
новости, гсу ск россии по крыму и севастополю, убийство, происшествия, крым, новости крыма, алушта
Крымчанин получил 10 лет колонии за убийство знакомого на стройке
Жителя Крыма приговорили к 10 годам колонии за убийство знакомого на стройке
14:48 14.10.2025 (обновлено: 16:51 14.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. 37-летний житель Алушты приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за убийство своего знакомого, сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
Злоумышленник трудился рабочим на строительстве жилого комплекса. В октябре прошлого года на стройке он в ходе бытового конфликта избил, а затем убил своего знакомого.
Наутро тело погибшего обнаружил работодатель и посчитал, что строитель сам упал с высоты. Однако следователи установили все обстоятельства преступления.
Фигурант дал признательные показания, на месте преступления обвиняемый показал и рассказал, как совершил убийство.
"Судом мужчина приговорен к 10,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на 1 год", - говорится в сообщении.
