Экс-директор учреждения культуры в Судаке получила срок за коррупцию
Экс-директор учреждения культуры в Судаке получила срок за коррупцию
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Судаке экс-директор Централизованной клубной системы получила 7,5 лет колонии за "бесплатную" сдачу танцевальных залов предпринимателям в обмен на взятки. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По данным силовиков, 41-летняя директор муниципального учреждения заключила ряд договоров о безвозмездном предоставлении помещений, при этом получала от предпринимателей деньги за предоставление танцевальных залов – всего более 600 тысяч рублей, за что получила сразу два уголовных дела о взятках.Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, в колонию женщина отправится позже – как только ее ребенок достигнет четырнадцатилетнего возраста. Она лишена права занимать должности на муниципальной и госслужбе на пять лет. Пока приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два экс-сотрудника лесхоза в Крыму ответят за взятки на миллионВ Ялте экс-руководителей МУП обвиняют в получении взятокЭкс-сотрудница администрации Симферополя пойдет под суд за взятки
