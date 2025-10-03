https://crimea.ria.ru/20251003/v-alushte-pyanyy-otets-ugrozhal-ubit-syna-toporom--prigovor-suda-1149944318.html
В Алуште пьяный отец угрожал убить сына топором – приговор суда
В Алуште пьяный отец угрожал убить сына топором – приговор суда
2025-10-03
2025-10-03T15:28
2025-10-03T15:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Алуште выпивший отец угрожал своему несовершеннолетнему сыну убийством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Мужчина был задержан правоохранителями. Он признал свою вину в полном объеме. Суд приговорил крымчанина к девяти месяцам лишения свободы условно, отбывать наказание он будет в колонии-поселении, уточнили в ведомстве.Приговор в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что на Кубани за попытку убийства подруги своей дочери женщина пойдет под суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убийство матери и брата – фигурант отправился под стражуСуп раздора: в Севастополе рабочий сбросил коллегу с лестницы после ссорыВ Крыму подросток избил ребенка и снял это на камеру – завели дело
