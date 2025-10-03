Рейтинг@Mail.ru
В Алуште пьяный отец угрожал убить сына топором – приговор суда - РИА Новости Крым, 03.10.2025
В Алуште пьяный отец угрожал убить сына топором – приговор суда
В Алуште пьяный отец угрожал убить сына топором – приговор суда - РИА Новости Крым, 03.10.2025
В Алуште пьяный отец угрожал убить сына топором – приговор суда
В Алуште выпивший отец угрожал своему несовершеннолетнему сыну убийством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 03.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Алуште выпивший отец угрожал своему несовершеннолетнему сыну убийством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Мужчина был задержан правоохранителями. Он признал свою вину в полном объеме. Суд приговорил крымчанина к девяти месяцам лишения свободы условно, отбывать наказание он будет в колонии-поселении, уточнили в ведомстве.Приговор в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что на Кубани за попытку убийства подруги своей дочери женщина пойдет под суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убийство матери и брата – фигурант отправился под стражуСуп раздора: в Севастополе рабочий сбросил коллегу с лестницы после ссорыВ Крыму подросток избил ребенка и снял это на камеру – завели дело
В Алуште пьяный отец угрожал убить сына топором – приговор суда

В Крыму мужчина осужден за угрозу убийством собственному сыну

15:28 03.10.2025
 
В Алуште пьяный отец угрожал убить сына топором
В Алуште пьяный отец угрожал убить сына топором
© Прокуратура Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Алуште выпивший отец угрожал своему несовершеннолетнему сыну убийством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"Судом установлено, что 47-летний мужчина в июне 2024 года, будучи в состоянии алкогольного опьянении, учинил конфликт, в ходе которого, взяв в руки топор и высказывая угрозы убийством, стал приближаться к своему несовершеннолетнему сыну. Учитывая обстановку и агрессивное состояние осужденного, ребенок данные угрозы воспринял реально", - говорится в сообщении.
Мужчина был задержан правоохранителями. Он признал свою вину в полном объеме. Суд приговорил крымчанина к девяти месяцам лишения свободы условно, отбывать наказание он будет в колонии-поселении, уточнили в ведомстве.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что на Кубани за попытку убийства подруги своей дочери женщина пойдет под суд.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Убийство матери и брата – фигурант отправился под стражу
Суп раздора: в Севастополе рабочий сбросил коллегу с лестницы после ссоры
В Крыму подросток избил ребенка и снял это на камеру – завели дело
 
