https://crimea.ria.ru/20251016/razgovor-putina-s-trampom-i-gibel-voenkora-ria-novosti-zueva-glavnoe-1150239201.html

Главное за день: разговор Путина с Трампом и гибель военкора Ивана Зуева

Главное за день: разговор Путина с Трампом и гибель военкора Ивана Зуева - РИА Новости Крым, 16.10.2025

Главное за день: разговор Путина с Трампом и гибель военкора Ивана Зуева

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп провели телефонный разговор и заявили о предстоящей встрече в Венгрии. Журналист РИА Новости Иван Зуев РИА Новости Крым, 16.10.2025

2025-10-16T23:55

2025-10-16T23:55

2025-10-16T23:58

главное за день

общество

крым

новости крыма

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/13/1145064848_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_54a517ebcfb52a23975bf842420c06c5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп провели телефонный разговор и заявили о предстоящей встрече в Венгрии. Журналист РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области. Президент РФ запретил включать затраты энергокомпаний в тарифы. Директор ФСБ России Александр Бортников назвал причастных к инцидентам с БПЛА над Европой. В Крыму и Севастополе запускают систему отопления. В Крыму нейрохирурги провели две уникальные для региона операции.О главных событиях и заявлениях четверга – в подборке РИА Новости Крым.Трамп и Путин договорились о встречеВосьмой по счету телефонный разговор по между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным состоялся инициативе РФ в четверг. Президенты говорили 2,5 часа и затронули ряд важных тем, в том числе – урегулирование украинского кризиса. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Путин дал подробные оценки ситуации с украинским кризисом. Он подчеркнул, что вооруженные силы России полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения и подчеркнул приверженность России политико-дипломатическому пути урегулирования на Украине.Трамп сообщил Путину что в ходе контактов с главой киевского режима Владимиром Зеленским он учтет соображения президента России.Атака на военкоров РИА НовостиВоенкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич в результате удара украинского беспилотника.Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента.Запрет на включение в тариф затрат энергокомпанийВладимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что затраты энергетических компаний не должны перекладываться на плечи потребителей."У нас отмечаются локальные дефициты электроэнергии. Этот дефицит необходимо покрывать за счет развития электросетей, обновления парка генерирующего оборудования, ввода в строй новых электростанций. При этом затраты энергетических компаний не должны механически перекладываться в тариф, на плечи потребителей", – сказано в заявлении президента.Кроме того, в четверг Путин сообщил, что Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, обеспечивая добычу 10% от всего мирового объема. Он отметил, что, согласно ожиданиям экспертов, по итогам года в стране будет добыто 510 млн тонн нефти.Старт отопления на полуостровеВ Севастополе запускают систему отопления. Теплоноситель в городе-герое подают в дома и социальные объекты. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогу внеочередного заседания правительства.Ранее о старте отопительного сезона также объявили в Ялте. В четверг тепло подали в социальные объекты Симферополя. С 15 октября отопительный сезон начат в Нижнегорском районе. В Алуште и Красногвардейском районе тепло поступит в дома уже 20 октября. В Армянске уже осуществляется подача теплоэнергии в детских садах и Центральной городской больнице.Натовский след в инциденте с "российскими" БПЛА над ЕСДиректор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников на 57-м заседании СОРБ в Самарканде заявил, что к инцидентам с якобы российскими беспилотниками над странами Евросоюза причастны натовские спецслужбы, в этом нет никаких сомнений."Весьма кстати оказались внезапные инциденты с якобы российскими беспилотниками над территорией ЕС. У профессионалов не вызывает сомнений причастность к ним натовских спецслужб, особенно после привязки провокации с дронами к так называемому "теневому флоту" России", – сказано в сообщении главы ведомства.Уникальные нейрохирургические вмешательстваДве уникальные для Крыма операции выполнили врачи-нейрохирурги Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Обучение для крымских специалистов провел профессор Приволжского исследовательского медуниверситета Минздрава России Иван Морозов.В планах специалистов продолжить освоение новых высокотехнологичных методов нейрохирургического лечения для улучшения качества и доступности оказания помощи крымчанам.Новые кредитные каникулы для крымского бизнесаВ Крыму с октября бизнес может оформить кредитные каникулы на обновленных условиях. Об этом рассказал управляющий Отделением Банка России по Крыму Андрей Перетокин.Ранее подобная льгота предоставлялась только в отдельных ситуациях – во время пандемии COVID-19, после введения международных санкций или при мобилизации предпринимателя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251016/tramp-i-putin-proveli-telefonnyy-razgovor---glavnoe-1150240763.html

https://crimea.ria.ru/20251016/dmitriy-kiselev-nazval-pogibshego-voenkora-zueva-smelym-i-talantlivym-1150241422.html

https://crimea.ria.ru/20251016/kim-chen-yna-priglasili-v-krym-1150235489.html

https://crimea.ria.ru/20251016/kogda-otkroyut-naberezhnuyu-v-koktebele-posle-remonta-1150236307.html

https://crimea.ria.ru/20251016/mashiny-bystree-lyudey-v-krymu-startovala-uborka-ovoschey-borschevogo-nabora-1150236491.html

https://crimea.ria.ru/20251016/iz-basseyna--v-sbornuyu-rossii-kak-krym-stal-kuznitsey-chempionov-1150238135.html

https://crimea.ria.ru/20251016/kogda-otkroyut-detskiy-park-v-simferopole-posle-bolshoy-rekonstruktsii-1150225775.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, общество, крым, новости крыма, в мире