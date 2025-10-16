Крымские нейрохирурги провели две уникальные операции

https://crimea.ria.ru/20251016/krymskie-neyrokhirurgi-proveli-dve-unikalnye-operatsii-1150221967.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Врачи-нейрохирурги Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6 выполнили две уникальные для региона операции. Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, обучение для крымских специалистов провел профессор Приволжского исследовательского медуниверситета Минздрава России Иван Морозов.Первое вмешательство, которое выполнили врачи, - операция по замене ранее установленного нейростимулятора блуждающего нерва пациенту с эпилепсией.Срок службы батареи устройства – 3 года, поэтому она требует замены. Во время операции врачи заменили нейростимулятор на более современную модель, срок службы которой составляет 10 лет, его параметры улучшены, в том числе есть возможность дистанционного программирования через интернет."Второе выполненное вмешательство – это замена и заправка баклофеновой помпы у пациента с рассеянным склерозом. Основная цель операции – уменьшение тяжелого мышечного спазма, который значительно ограничивает жизнедеятельность и приводит к болевым ощущениям", – сказано в сообщении.В планах специалистов продолжить освоение новых высокотехнологичных методов нейрохирургического лечения для улучшения качества и доступности оказания помощи крымчанам.В Крыму смогут проводить больше сотни малоинвазивных и высокотехнологичных операций на работающем сердце в год, сообщал ранее глава РК Сергей Аксенов. Это стало возможным благодаря приобретению уникального оборудования: комплекса для проведения электрофизиологических исследований и хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в 2025 году завершат капремонт кардиологического диспансераВ Крыму провели уникальную операцию по спасению жизни роженицы и ребенкаВ Крыму модернизируют систему здравоохранения – что изменится
Крымские нейрохирурги провели две уникальные для региона операции – минздрав
11:10 16.10.2025 (обновлено: 11:40 16.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Врачи-нейрохирурги Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6 выполнили две уникальные для региона операции. Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, обучение для крымских специалистов провел профессор Приволжского исследовательского медуниверситета Минздрава России Иван Морозов.
"Профессор не первый раз приезжает в нашу клинику. Коллега оказывает нам консультативную и организационно-методическую помощь, а также проводит мастер-классы, обучая наших докторов новым для региона высокотехнологичным методам лечения", – цитирует пресс-служба главврача симферопольской больницы Алексея Калиниченко.
Первое вмешательство, которое выполнили врачи, - операция по замене ранее установленного нейростимулятора блуждающего нерва пациенту с эпилепсией.
"Нейростимулятор имплантируется под кожу в области грудной клетки. Он запрограммирован на автоматическую подачу слабых электрических импульсов к блуждающему нерву через определенные промежутки времени. Если же пациент чувствует признаки приближающегося эпилептического приступа, он может поднести магнит к устройству под кожей, чтобы запустить стимуляцию "по требованию", – пояснили в минздраве.
Срок службы батареи устройства – 3 года, поэтому она требует замены. Во время операции врачи заменили нейростимулятор на более современную модель, срок службы которой составляет 10 лет, его параметры улучшены, в том числе есть возможность дистанционного программирования через интернет.
"Второе выполненное вмешательство – это замена и заправка баклофеновой помпы у пациента с рассеянным склерозом. Основная цель операции – уменьшение тяжелого мышечного спазма, который значительно ограничивает жизнедеятельность и приводит к болевым ощущениям", – сказано в сообщении.
В планах специалистов продолжить освоение новых высокотехнологичных методов нейрохирургического лечения для улучшения качества и доступности оказания помощи крымчанам.
В Крыму смогут проводить больше сотни малоинвазивных и высокотехнологичных операций
на работающем сердце в год, сообщал ранее глава РК Сергей Аксенов. Это стало возможным благодаря приобретению уникального оборудования: комплекса для проведения электрофизиологических исследований и хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца.
