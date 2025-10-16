https://crimea.ria.ru/20251016/krymskie-neyrokhirurgi-proveli-dve-unikalnye-operatsii-1150221967.html

Крымские нейрохирурги провели две уникальные операции

Крымские нейрохирурги провели две уникальные операции - РИА Новости Крым, 16.10.2025

Крымские нейрохирурги провели две уникальные операции

Врачи-нейрохирурги Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6 выполнили две уникальные для региона операции. Как сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 16.10.2025

2025-10-16T11:10

2025-10-16T11:10

2025-10-16T11:40

крым

новости крыма

медицина

здравоохранение в крыму и севастополе

минздрав крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/10/1150221635_0:105:1281:825_1920x0_80_0_0_72000bae684726c016e1ce1eb0313392.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Врачи-нейрохирурги Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6 выполнили две уникальные для региона операции. Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, обучение для крымских специалистов провел профессор Приволжского исследовательского медуниверситета Минздрава России Иван Морозов.Первое вмешательство, которое выполнили врачи, - операция по замене ранее установленного нейростимулятора блуждающего нерва пациенту с эпилепсией.Срок службы батареи устройства – 3 года, поэтому она требует замены. Во время операции врачи заменили нейростимулятор на более современную модель, срок службы которой составляет 10 лет, его параметры улучшены, в том числе есть возможность дистанционного программирования через интернет."Второе выполненное вмешательство – это замена и заправка баклофеновой помпы у пациента с рассеянным склерозом. Основная цель операции – уменьшение тяжелого мышечного спазма, который значительно ограничивает жизнедеятельность и приводит к болевым ощущениям", – сказано в сообщении.В планах специалистов продолжить освоение новых высокотехнологичных методов нейрохирургического лечения для улучшения качества и доступности оказания помощи крымчанам.В Крыму смогут проводить больше сотни малоинвазивных и высокотехнологичных операций на работающем сердце в год, сообщал ранее глава РК Сергей Аксенов. Это стало возможным благодаря приобретению уникального оборудования: комплекса для проведения электрофизиологических исследований и хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в 2025 году завершат капремонт кардиологического диспансераВ Крыму провели уникальную операцию по спасению жизни роженицы и ребенкаВ Крыму модернизируют систему здравоохранения – что изменится

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, медицина, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав крыма