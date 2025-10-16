https://crimea.ria.ru/20251016/rf-sokhranyaet-pozitsiyu-odnogo-iz-veduschikh-proizvoditeley-nefti--putin-1150231406.html
РФ сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти – Путин
Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, обеспечивая добычу 10% от всего мирового объема. Об этом заявил президент РФ на РИА Новости Крым, 16.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, обеспечивая добычу 10% от всего мирового объема. Об этом заявил президент РФ наОн отметил, что, согласно ожиданиям экспертов, по итогам года в стране будет добыто 510 млн тонн нефти и отметил, что самым главным фактором на мировом нефтяном рынке является его предсказуемость.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пекин ответил Трампу на призыв отказаться от нефти из РоссииПутин продлил указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефтьК чему приведет отказ ЕС от российских энергоносителей
