РФ сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти – Путин - РИА Новости Крым, 16.10.2025
РФ сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти – Путин
РФ сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти – Путин - РИА Новости Крым, 16.10.2025
РФ сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти – Путин
Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, обеспечивая добычу 10% от всего мирового объема. Об этом заявил президент РФ на РИА Новости Крым, 16.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, обеспечивая добычу 10% от всего мирового объема. Об этом заявил президент РФ на
Новости
РФ сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти – Путин

Россия обеспечивает около 10% мировой добычи нефти – Путин

14:34 16.10.2025
 
Добыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, обеспечивая добычу 10% от всего мирового объема. Об этом заявил президент РФ на
"Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, несмотря на использование против нас механизмов недобросовестной конкуренции. Мы обеспечивает около 10% мировой добычи", – заявил президент.
Он отметил, что, согласно ожиданиям экспертов, по итогам года в стране будет добыто 510 млн тонн нефти и отметил, что самым главным фактором на мировом нефтяном рынке является его предсказуемость.
