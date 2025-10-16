Рейтинг@Mail.ru
Путин запретил включать затраты энергокомпаний в тарифы - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Путин запретил включать затраты энергокомпаний в тарифы
Путин запретил включать затраты энергокомпаний в тарифы - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Путин запретил включать затраты энергокомпаний в тарифы
Затраты энергетических компаний не должны перекладываться на плечи потребителей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской... РИА Новости Крым, 16.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Затраты энергетических компаний не должны перекладываться на плечи потребителей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.Он подчеркнул, что в этой части необходимы более гибкие решения, включая нормативные новации, управление спросом на электроэнергию, механизмы поддержки инвестиций в ТЭК.Оценивая российскую энергосистему в целом, президент назвал ее одной из крупнейших в мире. Российские объекты генерации имеют общую установленную мощность почти 270 гигаватт.В этом году в России планируется ввод около 1,5 гигаватт генерирующих мощностей, основная их часть вводится в Крыму, Ростовской области и на Кубани, заявил накануне министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
Новости
Путин запретил включать затраты энергокомпаний в тарифы

Затраты энергокомпаний не должны перекладываться на плечи потребителей – Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Затраты энергетических компаний не должны перекладываться на плечи потребителей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.
"У нас отмечаются локальные дефициты электроэнергии... Этот дефицит необходимо покрывать за счет развития электросетей, обновления парка генерирующего оборудования, ввода в строй новых электростанций. При этом затраты энергетических компаний не должны механически перекладываться в тариф, на плечи потребителей", – заявил президент.
Он подчеркнул, что в этой части необходимы более гибкие решения, включая нормативные новации, управление спросом на электроэнергию, механизмы поддержки инвестиций в ТЭК.
Оценивая российскую энергосистему в целом, президент назвал ее одной из крупнейших в мире. Российские объекты генерации имеют общую установленную мощность почти 270 гигаватт.
В этом году в России планируется ввод около 1,5 гигаватт генерирующих мощностей, основная их часть вводится в Крыму, Ростовской области и на Кубани, заявил накануне министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей в ЕС
РФ сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти – Путин
Энергосистему Донбасса и Новороссии модернизируют до 2029 года
 
