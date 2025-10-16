https://crimea.ria.ru/20251016/putin-zapretil-vklyuchat-zatraty-energokompaniy-v-tarify-1150232974.html
Путин запретил включать затраты энергокомпаний в тарифы
Путин запретил включать затраты энергокомпаний в тарифы - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Путин запретил включать затраты энергокомпаний в тарифы
Затраты энергетических компаний не должны перекладываться на плечи потребителей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской... РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T15:24
2025-10-16T15:24
2025-10-16T15:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Затраты энергетических компаний не должны перекладываться на плечи потребителей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.Он подчеркнул, что в этой части необходимы более гибкие решения, включая нормативные новации, управление спросом на электроэнергию, механизмы поддержки инвестиций в ТЭК.Оценивая российскую энергосистему в целом, президент назвал ее одной из крупнейших в мире. Российские объекты генерации имеют общую установленную мощность почти 270 гигаватт.В этом году в России планируется ввод около 1,5 гигаватт генерирующих мощностей, основная их часть вводится в Крыму, Ростовской области и на Кубани, заявил накануне министр энергетики РФ Сергей Цивилев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей в ЕСРФ сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти – ПутинЭнергосистему Донбасса и Новороссии модернизируют до 2029 года
Путин запретил включать затраты энергокомпаний в тарифы
Затраты энергокомпаний не должны перекладываться на плечи потребителей – Путин