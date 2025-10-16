Рейтинг@Mail.ru
Бортников назвал причастных к инцидентам с БПЛА над Европой - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251016/bortnikov-nazval-prichastnykh-k-intsidentam-s-bpla-nad-evropoy-1150220969.html
Бортников назвал причастных к инцидентам с БПЛА над Европой
Бортников назвал причастных к инцидентам с БПЛА над Европой - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Бортников назвал причастных к инцидентам с БПЛА над Европой
К инцидентам с якобы российскими беспилотниками над странами Евросоюза причастны натовские спецслужбы, в этом нет никаких сомнений. Об этом заявил директор ФСБ... РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T10:50
2025-10-16T10:50
россия
нато
европейский союз (ес)
беспилотник (бпла, дрон)
владимир зеленский
киев
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
александр бортников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145322417_0:0:1162:654_1920x0_80_0_0_59cd0a5ea9f6f954ca97034a91a5b7ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. К инцидентам с якобы российскими беспилотниками над странами Евросоюза причастны натовские спецслужбы, в этом нет никаких сомнений. Об этом заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников на 57-м заседании СОРБ в Самарканде.Он напомнил, что изначально "локомотивом" кампании по борьбе с якобы "теневым флотом России" был Лондон, стремившийся организовать морскую блокаду Калининграда и российских кораблей на Балтике.Бортников добавил, что британцы ради воплощения своих устремлений "нанести стратегическое поражение России" гарантировали главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимые ресурсы и "выдали карт-бланш на построение фашистской диктатуры".Ранее власти ряда европейских стран заявили о фиксации неопознанных летательных аппаратов над аэропортами и военными объектами. За несколько дней подобные инциденты произошли в Дании, Норвегии, Швеции, Литве, Франции и Германии. Главы некоторых государств и политики обвинили в произошедшем Россию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
киев
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145322417_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_337975343ceb0636fea9d56d816931c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, нато, европейский союз (ес), беспилотник (бпла, дрон), владимир зеленский, киев, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), александр бортников
Бортников назвал причастных к инцидентам с БПЛА над Европой

Инциденты с якобы российскими БПЛА над Европой организованы спецслужбами НАТО – Бортников

10:50 16.10.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ запускает беспилотник
Боевик ВСУ запускает беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. К инцидентам с якобы российскими беспилотниками над странами Евросоюза причастны натовские спецслужбы, в этом нет никаких сомнений. Об этом заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников на 57-м заседании СОРБ в Самарканде.
"Весьма кстати оказались внезапные инциденты с якобы российскими беспилотниками над территорией ЕС. У профессионалов не вызывает сомнений причастность к ним натовских спецслужб, особенно после привязки провокации с дронами к так называемому "теневому флоту" России", - цитирует РИА Новости главу ведомства.
Он напомнил, что изначально "локомотивом" кампании по борьбе с якобы "теневым флотом России" был Лондон, стремившийся организовать морскую блокаду Калининграда и российских кораблей на Балтике.
Бортников добавил, что британцы ради воплощения своих устремлений "нанести стратегическое поражение России" гарантировали главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимые ресурсы и "выдали карт-бланш на построение фашистской диктатуры".
"Вся полнота власти в стране (Украине – ред.) консолидирована в руках его офиса, управление на местах осуществляют военные администрации, подавлены остатки оппозиции в парламенте, неугодных устраняют физически, повсеместно действует жесткая цензура. При этом сам киевский режим и его силовой блок тотально контролируются британцами", - констатировал директор ФСБ.
Ранее власти ряда европейских стран заявили о фиксации неопознанных летательных аппаратов над аэропортами и военными объектами. За несколько дней подобные инциденты произошли в Дании, Норвегии, Швеции, Литве, Франции и Германии. Главы некоторых государств и политики обвинили в произошедшем Россию.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияНАТОЕвропейский Союз (ЕС)Беспилотник (БПЛА, дрон)Владимир ЗеленскийКиевФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Александр Бортников
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:16В Севастополе в третий раз за день закрыт морской рейд
12:14Россия ударила "Кинжалами" по энергосистеме и военным объектам Украины
12:08Рабочий погиб на стройке в Феодосии - начальник участка получил срок
11:49Полиция Крыма задержала в Тюмени фальшивую суррогатную мать
11:30В Крыму задержали банду домушников с украденным золотом
11:23Течет потолок и нет отопления: в Крыму СК проверяет больницу из-за жалоб
11:16Откажется ли Индия от российской нефти: Нью-Дели ответил Трампу
11:10Крымские нейрохирурги провели две уникальные операции
11:02Умер многократный участник Парадов Победы генерал-полковник Николай Кизюн
10:55В Крым пришли морозы
10:50Бортников назвал причастных к инцидентам с БПЛА над Европой
10:40Работникам промышленности могут дать налоговые вычеты на жилье
10:32Удары по Украине вывели из строя энергообъекты – отключения в 10 областях
10:22Для чего Британия запугивает Евросоюз "российской угрозой"
10:16Крымчанин получил три года колонии за экстремистские публикации в сети
10:01В Симферополе стартовал отопительный сезон
09:53Более 120 колл-центров на Украине вовлекают россиян в терроризм
09:43В Индонезии произошло сильное землетрясение
09:34Киев и Лондон готовят диверсии против "Турецкого потока" – ФСБ
09:13Выезд мужчин призывного возраста - в МВД развеяли фейк об ограничении
Лента новостейМолния