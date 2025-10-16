https://crimea.ria.ru/20251016/bortnikov-nazval-prichastnykh-k-intsidentam-s-bpla-nad-evropoy-1150220969.html

Бортников назвал причастных к инцидентам с БПЛА над Европой

К инцидентам с якобы российскими беспилотниками над странами Евросоюза причастны натовские спецслужбы, в этом нет никаких сомнений. Об этом заявил директор ФСБ... РИА Новости Крым, 16.10.2025

россия

нато

европейский союз (ес)

беспилотник (бпла, дрон)

владимир зеленский

киев

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

александр бортников

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. К инцидентам с якобы российскими беспилотниками над странами Евросоюза причастны натовские спецслужбы, в этом нет никаких сомнений. Об этом заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников на 57-м заседании СОРБ в Самарканде.Он напомнил, что изначально "локомотивом" кампании по борьбе с якобы "теневым флотом России" был Лондон, стремившийся организовать морскую блокаду Калининграда и российских кораблей на Балтике.Бортников добавил, что британцы ради воплощения своих устремлений "нанести стратегическое поражение России" гарантировали главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимые ресурсы и "выдали карт-бланш на построение фашистской диктатуры".Ранее власти ряда европейских стран заявили о фиксации неопознанных летательных аппаратов над аэропортами и военными объектами. За несколько дней подобные инциденты произошли в Дании, Норвегии, Швеции, Литве, Франции и Германии. Главы некоторых государств и политики обвинили в произошедшем Россию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

