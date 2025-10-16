https://crimea.ria.ru/20251016/bortnikov-nazval-prichastnykh-k-intsidentam-s-bpla-nad-evropoy-1150220969.html
Бортников назвал причастных к инцидентам с БПЛА над Европой
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. К инцидентам с якобы российскими беспилотниками над странами Евросоюза причастны натовские спецслужбы, в этом нет никаких сомнений. Об этом заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников на 57-м заседании СОРБ в Самарканде.
"Весьма кстати оказались внезапные инциденты с якобы российскими беспилотниками над территорией ЕС. У профессионалов не вызывает сомнений причастность к ним натовских спецслужб, особенно после привязки провокации с дронами к так называемому "теневому флоту" России", - цитирует РИА Новости главу ведомства.
Он напомнил, что изначально "локомотивом" кампании по борьбе с якобы "теневым флотом России" был Лондон, стремившийся организовать морскую блокаду Калининграда и российских кораблей на Балтике.
Бортников добавил, что британцы ради воплощения своих устремлений "нанести стратегическое поражение России" гарантировали главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимые ресурсы и "выдали карт-бланш на построение фашистской диктатуры".
"Вся полнота власти в стране (Украине – ред.) консолидирована в руках его офиса, управление на местах осуществляют военные администрации, подавлены остатки оппозиции в парламенте, неугодных устраняют физически, повсеместно действует жесткая цензура. При этом сам киевский режим и его силовой блок тотально контролируются британцами", - констатировал директор ФСБ.
Ранее власти ряда европейских стран заявили о фиксации неопознанных летательных аппаратов над аэропортами и военными объектами. За несколько дней подобные инциденты произошли в Дании, Норвегии, Швеции, Литве, Франции и Германии. Главы некоторых государств и политики обвинили в произошедшем Россию.
