Рейтинг@Mail.ru
Новое землетрясение произошло на Камчатке – что известно - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251015/novoe-zemletryasenie-proizoshlo-na-kamchatke--chto-izvestno-1150185355.html
Новое землетрясение произошло на Камчатке – что известно
Новое землетрясение произошло на Камчатке – что известно - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Новое землетрясение произошло на Камчатке – что известно
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у восточного побережья Камчатки утром в среду. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T09:50
2025-10-15T09:50
россия
камчатка
петропавловск-камчатский
происшествия
землетрясение
европейский средиземноморский сейсмологический центр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737227_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_97c45882b13331bae7d7bd727dd65b62.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у восточного побережья Камчатки утром в среду. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным ученых, толчки зафиксированы в 5:57 утра по всемирному времени или в 8.57 – по московскому. Очаг залегал на глубине 10 километров, в 189 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.Кроме того, в ночь на среду землетрясение фиксировали в районе озера Байкал, в 377 километрах к северо-западу от Читы и в 104 км к северо-востоку от небольшого населенного пункта Курумкана с шеститысячным населением. Его магнитуда составила 4.Во всех случаях о разрушениях и пострадавших не сообщается.Предыдущее землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Камчатки 11 октября. До этого регион трясло 9 числа – тогда фиксировали толчки магнитудой 6 балов. 19 сентября у берегов Камчатки произошло сразу три землетрясения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ждет Камчатку после очередного сильного землетрясенияМощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 годуИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома
россия
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737227_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_709122829a8a7fad459ac01d8cd5c02a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, камчатка, петропавловск-камчатский, происшествия, землетрясение, европейский средиземноморский сейсмологический центр
Новое землетрясение произошло на Камчатке – что известно

На Камчатке произошло новое землетрясение магнитудой 5,2– европейский сейсмоцентр

09:50 15.10.2025
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у восточного побережья Камчатки утром в среду. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.
По данным ученых, толчки зафиксированы в 5:57 утра по всемирному времени или в 8.57 – по московскому. Очаг залегал на глубине 10 километров, в 189 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.
Кроме того, в ночь на среду землетрясение фиксировали в районе озера Байкал, в 377 километрах к северо-западу от Читы и в 104 км к северо-востоку от небольшого населенного пункта Курумкана с шеститысячным населением. Его магнитуда составила 4.
Во всех случаях о разрушениях и пострадавших не сообщается.
Предыдущее землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Камчатки 11 октября. До этого регион трясло 9 числа – тогда фиксировали толчки магнитудой 6 балов. 19 сентября у берегов Камчатки произошло сразу три землетрясения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что ждет Камчатку после очередного сильного землетрясения
Мощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 году
История крымских землетрясений: полуостров на линии разлома
 
РоссияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийПроисшествияЗемлетрясениеЕвропейский средиземноморский сейсмологический центр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:03Когда в Крыму включат отопление
11:51Дело экс-замглавы Минобороны Попова ушло в суд
11:25В Крыму к зиме отремонтировали 170 км газоводов
11:08В Феодосии открыли часть дороги возле нефтебазы – где можно проехать
11:00На востоке Крыма проведут подрывы военных боеприпасов
10:39НАТО не стоит сбивать российские самолеты - Рютте
10:22Работала на СБУ: жительница Донецка задержана по статье о госизмене
10:14В Крыму мужчина на мопеде влетел в дерево и погиб
09:53Пожар на нефтебазе в Феодосии – что показал анализ проб воздуха
09:50Новое землетрясение произошло на Камчатке – что известно
09:41После мощных ударов по Украине в Киеве наступил блэкаут
09:28Сийярто назвал поставки нефти по "Дружбе" необходимыми для Венгрии
09:02Короткий отдых: где в Крыму бронируют отели на один день
08:44Импортозамещене IT-отрасли в России: когда перейдем на отечественные чипы
08:23Зону принудительной эвакуации в Харьковской области расширили
08:08Бензин в Крыму есть на 89 заправках - адреса
07:59На Солнце произошла сильная вспышка - когда ждать магнитную бурю
07:48В Крыму создают уникальный стиль вина
07:34В Севастополе открыли рейд
07:19Семь вражеских беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем
Лента новостейМолния