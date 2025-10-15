https://crimea.ria.ru/20251015/novoe-zemletryasenie-proizoshlo-na-kamchatke--chto-izvestno-1150185355.html

Новое землетрясение произошло на Камчатке – что известно

Новое землетрясение произошло на Камчатке – что известно - РИА Новости Крым, 15.10.2025

Новое землетрясение произошло на Камчатке – что известно

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у восточного побережья Камчатки утром в среду. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 15.10.2025

2025-10-15T09:50

2025-10-15T09:50

2025-10-15T09:50

россия

камчатка

петропавловск-камчатский

происшествия

землетрясение

европейский средиземноморский сейсмологический центр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737227_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_97c45882b13331bae7d7bd727dd65b62.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у восточного побережья Камчатки утром в среду. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным ученых, толчки зафиксированы в 5:57 утра по всемирному времени или в 8.57 – по московскому. Очаг залегал на глубине 10 километров, в 189 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.Кроме того, в ночь на среду землетрясение фиксировали в районе озера Байкал, в 377 километрах к северо-западу от Читы и в 104 км к северо-востоку от небольшого населенного пункта Курумкана с шеститысячным населением. Его магнитуда составила 4.Во всех случаях о разрушениях и пострадавших не сообщается.Предыдущее землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Камчатки 11 октября. До этого регион трясло 9 числа – тогда фиксировали толчки магнитудой 6 балов. 19 сентября у берегов Камчатки произошло сразу три землетрясения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ждет Камчатку после очередного сильного землетрясенияМощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 годуИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома

россия

камчатка

петропавловск-камчатский

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, камчатка, петропавловск-камчатский, происшествия, землетрясение, европейский средиземноморский сейсмологический центр