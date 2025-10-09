https://crimea.ria.ru/20251009/moschnoe-zemletryasenie-proizoshlo-na-kamchatke-1150089244.html
Мощное землетрясение произошло на Камчатке
Мощное землетрясение произошло на Камчатке
На Камчатке произошло мощное землетрясение. Об этом сообщается на сайте европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 09.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. На Камчатке произошло мощное землетрясение. Об этом сообщается на сайте европейского сейсмологического центра.19 сентября у берегов Камчатки произошло сразу три землетрясения.В июле в акватории Тихого океана в 149 км от Петропавловска-Камчатского произошло мощное землетрясение, которое стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Магнитуда составила 8,8. Жители населенных пунктов края ощутили толчки силой до 8 баллов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым "уходит из под ног": почему участились оползни и что делатьМощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 годуИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6.0