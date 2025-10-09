Рейтинг@Mail.ru
Мощное землетрясение произошло на Камчатке - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251009/moschnoe-zemletryasenie-proizoshlo-na-kamchatke-1150089244.html
Мощное землетрясение произошло на Камчатке
Мощное землетрясение произошло на Камчатке - РИА Новости Крым, 09.10.2025
Мощное землетрясение произошло на Камчатке
На Камчатке произошло мощное землетрясение. Об этом сообщается на сайте европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 09.10.2025
2025-10-09T19:06
2025-10-09T19:06
камчатка
землетрясение
сейсмология
европейский средиземноморский сейсмологический центр
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110009/33/1100093305_0:0:2533:1425_1920x0_80_0_0_71b75ae77068ef37b425b13726ad018b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. На Камчатке произошло мощное землетрясение. Об этом сообщается на сайте европейского сейсмологического центра.19 сентября у берегов Камчатки произошло сразу три землетрясения.В июле в акватории Тихого океана в 149 км от Петропавловска-Камчатского произошло мощное землетрясение, которое стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Магнитуда составила 8,8. Жители населенных пунктов края ощутили толчки силой до 8 баллов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым "уходит из под ног": почему участились оползни и что делатьМощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 годуИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома
https://crimea.ria.ru/20251006/seysmoopasnyy-krym-zhdat-li-zemletryaseniy-i-gde-bezopasnee-stroit-1150006300.html
камчатка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110009/33/1100093305_0:0:2533:1901_1920x0_80_0_0_72dcdef5e4dd3e2e857a5c00d221c5cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
камчатка, землетрясение, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр, новости, происшествия
Мощное землетрясение произошло на Камчатке

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6.0

19:06 09.10.2025
 
© РИА Новости . Евгений Нескоромный / Перейти в фотобанкКамчатка
Камчатка - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости . Евгений Нескоромный
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. На Камчатке произошло мощное землетрясение. Об этом сообщается на сайте европейского сейсмологического центра.
"Землетрясение магнитудой 6.0 произошло у побережья Камчатки в 16:28 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 62 км. Эпицентр располагался в 124 км от поселка Озерновский", - говорится в сообщении.
19 сентября у берегов Камчатки произошло сразу три землетрясения.
В июле в акватории Тихого океана в 149 км от Петропавловска-Камчатского произошло мощное землетрясение, которое стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Магнитуда составила 8,8. Жители населенных пунктов края ощутили толчки силой до 8 баллов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым "уходит из под ног": почему участились оползни и что делать
Мощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 году
История крымских землетрясений: полуостров на линии разлома
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
6 октября, 20:11Эксклюзивы РИА Новости Крым
Сейсмоопасный Крым: ждать ли землетрясений и где безопаснее строить
 
КамчаткаЗемлетрясениеСейсмологияЕвропейский средиземноморский сейсмологический центрНовостиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02В Кремле перенесли Российско-Арабский саммит
19:47Журналистику в США заменили тексты из ЦРУ – американский документалист
19:33Учите физику: в Крыму ответили на украинский фейк о выбросе мазута
19:19В Черниговской и Сумской областях полностью остановлено движение поездов
19:06Мощное землетрясение произошло на Камчатке
18:43ВСУ подорвали трубопровод Тольятти – Одесса: произошел выброс аммиака
18:38В Симферополе организовали сеть бесплатных точек Wi-Fi
18:22Саммит "Россия – Центральна Азия": главные заявления Путина
17:42На востоке Крыма частично обесточен один из районов
17:16Страшно красиво: на Солнце произошел мощный взрыв
17:07Неосторожный шаг: Киев может не дождаться ракет Tomahawk
16:48Россия будет укреплять торговлю с Центральной Азией – Путин
16:31ВТБ: Спрос на снятие наличных у россиян снизится в 2025 году
16:27В Крыму рейсовый автобус врезался в иномарку
16:25Набиуллина прокомментировала рост цен на бензин в России
16:18Кому не нравятся договоренности Путина и Трампа на Аляске
16:06Шторм в Крыму - энергетики ввели режим повышенной готовности
15:54Торгово-экономические связи России и Азербайджана развиваются – Путин
15:16Крушение самолета AZAL – Путин назвал Алиеву причину катастрофы
15:10На Севастополь обрушится сильный холодный ветер
Лента новостейМолния