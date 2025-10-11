https://crimea.ria.ru/20251011/na-kamchatke-proizoshlo-novoe-moschnoe-zemletryasenie-1150118273.html

На Камчатке произошло новое мощное землетрясение

На Камчатке произошло новое мощное землетрясение - РИА Новости Крым, 11.10.2025

На Камчатке произошло новое мощное землетрясение

Очередное землетрясение произошло у берегов Камчатки, магнитуда толчков достигала 5,8. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской РИА Новости Крым, 11.10.2025

2025-10-11T11:10

2025-10-11T11:10

2025-10-11T11:10

камчатка

землетрясение

происшествия

сейсмология

стихия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/06/1124412761_0:0:3546:1994_1920x0_80_0_0_5ad2d34ccd03b6e50cc65f16096905b3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Очередное землетрясение произошло у берегов Камчатки, магнитуда толчков достигала 5,8. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 6:08 по московскому времени на расстоянии 90 километров от Петропавловска-Камчатска. Очаг залегал на глубине более 53 километров. Два дня назад, 9 октября, на Камчатке также произошло мощное землетрясение.19 сентября у берегов Камчатского полуострова зафиксировано сразу три землетрясения.Как рассказал РИА Новости Крым директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин, афтершоки после очередного сильного землетрясения на Камчатке будут продолжаться еще несколько месяцев.По его словам, все эти землетрясения имеют эпицентр вблизи мыса Шипунский. Это оконечность Шипунского полуострова на тихоокеанском побережье Камчатки. Расположен он к северу от Петропавловска-Камчатского.На Камчатке 30 июля 2025 года произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:История крымских землетрясений: полуостров на линии разломаМощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 годуСейсмоопасный Крым: ждать ли землетрясений и где безопаснее строить

камчатка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатка, землетрясение, происшествия, сейсмология, стихия, новости