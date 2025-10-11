Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке произошло новое мощное землетрясение - РИА Новости Крым, 11.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251011/na-kamchatke-proizoshlo-novoe-moschnoe-zemletryasenie-1150118273.html
На Камчатке произошло новое мощное землетрясение
На Камчатке произошло новое мощное землетрясение - РИА Новости Крым, 11.10.2025
На Камчатке произошло новое мощное землетрясение
Очередное землетрясение произошло у берегов Камчатки, магнитуда толчков достигала 5,8. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской РИА Новости Крым, 11.10.2025
2025-10-11T11:10
2025-10-11T11:10
камчатка
землетрясение
происшествия
сейсмология
стихия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/06/1124412761_0:0:3546:1994_1920x0_80_0_0_5ad2d34ccd03b6e50cc65f16096905b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Очередное землетрясение произошло у берегов Камчатки, магнитуда толчков достигала 5,8. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 6:08 по московскому времени на расстоянии 90 километров от Петропавловска-Камчатска. Очаг залегал на глубине более 53 километров. Два дня назад, 9 октября, на Камчатке также произошло мощное землетрясение.19 сентября у берегов Камчатского полуострова зафиксировано сразу три землетрясения.Как рассказал РИА Новости Крым директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин, афтершоки после очередного сильного землетрясения на Камчатке будут продолжаться еще несколько месяцев.По его словам, все эти землетрясения имеют эпицентр вблизи мыса Шипунский. Это оконечность Шипунского полуострова на тихоокеанском побережье Камчатки. Расположен он к северу от Петропавловска-Камчатского.На Камчатке 30 июля 2025 года произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:История крымских землетрясений: полуостров на линии разломаМощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 годуСейсмоопасный Крым: ждать ли землетрясений и где безопаснее строить
камчатка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/06/1124412761_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_e16925e1be2977ee8cb2380b8821de92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
камчатка, землетрясение, происшествия, сейсмология, стихия, новости
На Камчатке произошло новое мощное землетрясение

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8

11:10 11.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРегионы России. Камчатка
Регионы России. Камчатка - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Очередное землетрясение произошло у берегов Камчатки, магнитуда толчков достигала 5,8. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 6:08 по московскому времени на расстоянии 90 километров от Петропавловска-Камчатска. Очаг залегал на глубине более 53 километров.
Два дня назад, 9 октября, на Камчатке также произошло мощное землетрясение.
19 сентября у берегов Камчатского полуострова зафиксировано сразу три землетрясения.
Как рассказал РИА Новости Крым директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин, афтершоки после очередного сильного землетрясения на Камчатке будут продолжаться еще несколько месяцев.
По его словам, все эти землетрясения имеют эпицентр вблизи мыса Шипунский. Это оконечность Шипунского полуострова на тихоокеанском побережье Камчатки. Расположен он к северу от Петропавловска-Камчатского.
На Камчатке 30 июля 2025 года произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
История крымских землетрясений: полуостров на линии разлома
Мощное землетрясение раз в 100 лет: ждать ли его в Крыму в 2027 году
Сейсмоопасный Крым: ждать ли землетрясений и где безопаснее строить
 
КамчаткаЗемлетрясениеПроисшествияСейсмологияСтихияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:44В гроте на тропе Голицына в Крыму обвалилась скала
14:23На нескольких пляжах Севастополя обнаружены точечные пятна мазута
14:14Крымский мост – пробка со стороны Керчи кратно растет
14:00В зоне СВО сожжены 18 складов с боеприпасами и имуществом Киева
13:39В Крыму сын пропил золотые украшения матери
13:17В КНДР сделали заявление об Украине
13:00На Украине разбита топливно-энергетическая инфраструктура
12:37Как черноморские подводники захватили турецкий пароход "Родосто"
12:13Очередь у Крымского моста выросла в два раза
12:02В центре Симферополя ливень затопил верхние этажи многоквартирного дома
11:36Главком ВСУ назвал самые сложные для Украины направления в зоне СВО
11:10На Камчатке произошло новое мощное землетрясение
10:57Кому в России повысят пенсии в ноябре
10:34На Мангуп-Кале в Крыму спасли туристку с травмой ноги
10:11У Крымского моста выросла очередь
10:02Удары по Украине сегодня: в огне и без света пять областей
09:42Покушение на Симоньян – новая статья и признание вины фигурантами
09:24Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
09:13В отпуск за здоровьем: в чем фишки санаториев и СПА-отелей Крыма
08:42В Ялте представят новое "Крымское меню" и блюда от лучших шефов
Лента новостейМолния