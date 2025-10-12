https://crimea.ria.ru/20251012/krymskiy-most-seychas-chto-proiskhodit-posle-otkrytiya-dvizheniya-1150142730.html
Крымский мост сейчас: что происходит после открытия движения
Крымский мост сейчас: что происходит после открытия движения - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Крымский мост сейчас: что происходит после открытия движения
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начала расти очередь с обеих сторон после того, как он был перекрыт. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 12.10.2025
2025-10-12T20:06
2025-10-12T20:06
2025-10-12T20:06
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
новости крыма
керчь
керченский пролив
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687754_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_9585e12fd018ff950f2f63cc410ccbc3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начала расти очередь с обеих сторон после того, как он был перекрыт. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте."В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 502 транспортных средства. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 495 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", – сказано в сообщении.Движение было перекрыто с 17.20 до 19.30.В течение ночи и утром в воскресенье проезд был свободен с обеих сторон мостового перехода через Керченский пролив.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вышел в лидеры по популярности у автопутешественниковВ Крыму первый отель получил сертификат Роскачества на отдых с животнымиКак зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнение
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687754_703:0:3434:2048_1920x0_80_0_0_59b9778d86a080d62fa85aeb683977e7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
очереди на крымском мосту, крымский мост, новости крыма, керчь, керченский пролив, тамань
Крымский мост сейчас: что происходит после открытия движения
Крымский мост сейчас - в очередях почти тысяча машин