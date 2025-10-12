https://crimea.ria.ru/20251012/krymskiy-most-seychas-chto-proiskhodit-posle-otkrytiya-dvizheniya-1150142730.html

Крымский мост сейчас: что происходит после открытия движения

Крымский мост сейчас: что происходит после открытия движения

Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начала расти очередь с обеих сторон после того, как он был перекрыт. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 12.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начала расти очередь с обеих сторон после того, как он был перекрыт. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте."В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 502 транспортных средства. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 495 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", – сказано в сообщении.Движение было перекрыто с 17.20 до 19.30.В течение ночи и утром в воскресенье проезд был свободен с обеих сторон мостового перехода через Керченский пролив.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вышел в лидеры по популярности у автопутешественниковВ Крыму первый отель получил сертификат Роскачества на отдых с животнымиКак зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнение

