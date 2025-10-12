Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: что происходит после открытия движения - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: что происходит после открытия движения
Крымский мост сейчас: что происходит после открытия движения - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Крымский мост сейчас: что происходит после открытия движения
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начала расти очередь с обеих сторон после того, как он был перекрыт. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 12.10.2025
2025-10-12T20:06
2025-10-12T20:06
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
новости крыма
керчь
керченский пролив
тамань
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начала расти очередь с обеих сторон после того, как он был перекрыт. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте."В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 502 транспортных средства. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 495 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", – сказано в сообщении.Движение было перекрыто с 17.20 до 19.30.В течение ночи и утром в воскресенье проезд был свободен с обеих сторон мостового перехода через Керченский пролив.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
очереди на крымском мосту, крымский мост, новости крыма, керчь, керченский пролив, тамань
Крымский мост сейчас: что происходит после открытия движения

Крымский мост сейчас - в очередях почти тысяча машин

20:06 12.10.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начала расти очередь с обеих сторон после того, как он был перекрыт. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 502 транспортных средства. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 495 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", – сказано в сообщении.
Движение было перекрыто с 17.20 до 19.30.
В течение ночи и утром в воскресенье проезд был свободен с обеих сторон мостового перехода через Керченский пролив.
На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
