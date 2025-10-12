Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: оперативная обстановка в воскресенье утром - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: оперативная обстановка в воскресенье утром
Крымский мост: оперативная обстановка в воскресенье утром - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Крымский мост: оперативная обстановка в воскресенье утром
Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в воскресенье утром свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом... РИА Новости Крым, 12.10.2025
2025-10-12T08:11
2025-10-12T08:11
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в воскресенье утром свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: оперативная обстановка в воскресенье утром

Крымский мост – проезд свободен с двух сторон транспортного перехода

08:11 12.10.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в воскресенье утром свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 8 утра.
На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
Лента новостейМолния