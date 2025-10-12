https://crimea.ria.ru/20251012/krymskiy-most-operativnaya-obstanovka-v-voskresene-utrom-1150129292.html
Крымский мост: оперативная обстановка в воскресенье утром
Крымский мост: оперативная обстановка в воскресенье утром - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Крымский мост: оперативная обстановка в воскресенье утром
Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в воскресенье утром свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив.
2025-10-12T08:11
2025-10-12T08:11
2025-10-12T08:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в воскресенье утром свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вышел в лидеры по популярности у автопутешественниковВ Крыму первый отель получил сертификат Роскачества на отдых с животнымиКак зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнение
Крымский мост: оперативная обстановка в воскресенье утром
