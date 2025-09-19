Рейтинг@Mail.ru
Крым вышел в лидеры по популярности у автопутешественников - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Крым вышел в лидеры по популярности у автопутешественников
Крым вышел в лидеры по популярности у автопутешественников
Ялта, Феодосия и Алушта оказались в тройке самых популярных направлений для автопутешествий в сентябре, в десятку вошли также Севастополь и еще два города в... РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-19T06:09
2025-09-18T20:34
крым
автомобиль
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Ялта, Феодосия и Алушта оказались в тройке самых популярных направлений для автопутешествий в сентябре, в десятку вошли также Севастополь и еще два города в Крыму. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру. При этом средняя стоимость суточного размещения в Сочи составляет 4448 рублей, в Ялте – 5971, в Феодосии – 3550, в Алуште – 4895 рублей.В десятку самых популярных направлений для сентябрьских автопутешествий также вошли Геленджик со средним чеком за ночевку в 5059 рублей, Судак – 3799, Анапа – 4454 рублей. Замыкают рейтинг Евпатория со средней ценой за номер 3399 рублей, Севастополь – 4201 и Архипо-Осиповка, Краснодарского края – 4734 рублей.Севастополь, Ялта, Алушта и еще два крымских города вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в одиночку в сентябре, выяснили ранее аналитики сервиса бронирования Твил.ру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Города Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризмаТуристы выбирают Крым для длинных путешествий в сентябреРост 500 процентов – россияне бронируют Крым на сентябрь
Крым вышел в лидеры по популярности у автопутешественников

Севастополь и Пять городов Крыма в топе направлений для автопутешествий

06:09 19.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Ялта, Феодосия и Алушта оказались в тройке самых популярных направлений для автопутешествий в сентябре, в десятку вошли также Севастополь и еще два города в Крыму. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.
"На первом месте Сочи с 15% бронирований, оговаривающих необходимость парковки, второе место делят крымские города Ялта и Феодосия, собравшие по 5% бронирований. На третьем месте тоже крымский курорт – Алушта, у которой 4% броней в сентябре", – выяснили аналитики сервиса.
При этом средняя стоимость суточного размещения в Сочи составляет 4448 рублей, в Ялте – 5971, в Феодосии – 3550, в Алуште – 4895 рублей.
В десятку самых популярных направлений для сентябрьских автопутешествий также вошли Геленджик со средним чеком за ночевку в 5059 рублей, Судак – 3799, Анапа – 4454 рублей. Замыкают рейтинг Евпатория со средней ценой за номер 3399 рублей, Севастополь – 4201 и Архипо-Осиповка, Краснодарского края – 4734 рублей.
Севастополь, Ялта, Алушта и еще два крымских города вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в одиночку в сентябре, выяснили ранее аналитики сервиса бронирования Твил.ру.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Города Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризма
Туристы выбирают Крым для длинных путешествий в сентябре
Рост 500 процентов – россияне бронируют Крым на сентябрь
 
КрымАвтомобильТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризмНовости Крыма
 
