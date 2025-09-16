Рейтинг@Mail.ru
В Крыму первый отель получил сертификат Роскачества на отдых с животными - РИА Новости Крым, 16.09.2025
В Крыму первый отель получил сертификат Роскачества на отдых с животными
В Крыму первый отель получил сертификат Роскачества на отдых с животными - РИА Новости Крым, 16.09.2025
В Крыму первый отель получил сертификат Роскачества на отдых с животными
Первый в Крыму отель получил сертификат Роскачества "Путешествие с питомцами". Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым. РИА Новости Крым, 16.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Первый в Крыму отель получил сертификат Роскачества "Путешествие с питомцами". Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым."Первый отель в Крыму успешно прошел сертификацию в органе "Роскачество - Туризм" на соответствие требованиям стандарта "Путешествие с питомцами". Сертификация проведена совместно с проектным офисом департамента проектов в сфере гостеприимства Роскачества в Крыму, созданным на базе Межрегиональной ассоциации развития агропромышленного туризма", - говорится в сообщении.Курортный комплекс, который прошел сертификацию, находится в южнобережном поселке Форос. Здесь можно поселиться с питомцем, вес которого не превышает пять килограммов, а высота в холке – не больше 30 сантиметров. Всего на территории Российской Федерации уже 65 средств размещения получили сертификаты Pet Friendly, обозначили в минкурортов республики."Сертификация отелей как pet-friendly — еще один шаг для развития крымского гостеприимства, который позволяет большему числу путешественников брать с собой питомцев и исследовать Крым вместе с ними. Отель предоставляет понятный, согласно сертификации, перечень услуг для собак и кошек", - приводит пресс-служба слова министра курортов и туризма Крыма Сергея Ганзия.
В Крыму первый отель получил сертификат Роскачества на отдых с животными

В Крыму первый отель получил сертификат Роскачества "Путешествие с питомцами"

22:27 16.09.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкЖенщины с собакой на отдыхе
Женщины с собакой на отдыхе - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Первый в Крыму отель получил сертификат Роскачества "Путешествие с питомцами". Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым.
"Первый отель в Крыму успешно прошел сертификацию в органе "Роскачество - Туризм" на соответствие требованиям стандарта "Путешествие с питомцами". Сертификация проведена совместно с проектным офисом департамента проектов в сфере гостеприимства Роскачества в Крыму, созданным на базе Межрегиональной ассоциации развития агропромышленного туризма", - говорится в сообщении.
Курортный комплекс, который прошел сертификацию, находится в южнобережном поселке Форос. Здесь можно поселиться с питомцем, вес которого не превышает пять килограммов, а высота в холке – не больше 30 сантиметров.
"Животному выдадут лежанку, миски для корма и воды, пеленку, переноску, памперсы, а также порадуют игрушкой и вкусным подарком", - рассказали в ведомстве, уточнив, что список услуг для домашних питомцев планируется дополнить меню ресторана для животных, а также услугами груминг-центра.
Всего на территории Российской Федерации уже 65 средств размещения получили сертификаты Pet Friendly, обозначили в минкурортов республики.
"Сертификация отелей как pet-friendly — еще один шаг для развития крымского гостеприимства, который позволяет большему числу путешественников брать с собой питомцев и исследовать Крым вместе с ними. Отель предоставляет понятный, согласно сертификации, перечень услуг для собак и кошек", - приводит пресс-служба слова министра курортов и туризма Крыма Сергея Ганзия.
Друг как проблема: можно ли в Крыму отдохнуть с собакой
Животные – пассажиры: готовятся новые правила перевозок в поездах
Почему в Крыму не работают новые правила выгула животных - эксперт
 
