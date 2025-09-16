https://crimea.ria.ru/20250916/v-krymu-pervyy-otel-poluchil-sertifikat-roskachestva-na-otdykh-s-zhivotnymi-1149485156.html

В Крыму первый отель получил сертификат Роскачества на отдых с животными

В Крыму первый отель получил сертификат Роскачества на отдых с животными

Первый в Крыму отель получил сертификат Роскачества "Путешествие с питомцами". Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Первый в Крыму отель получил сертификат Роскачества "Путешествие с питомцами". Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым."Первый отель в Крыму успешно прошел сертификацию в органе "Роскачество - Туризм" на соответствие требованиям стандарта "Путешествие с питомцами". Сертификация проведена совместно с проектным офисом департамента проектов в сфере гостеприимства Роскачества в Крыму, созданным на базе Межрегиональной ассоциации развития агропромышленного туризма", - говорится в сообщении.Курортный комплекс, который прошел сертификацию, находится в южнобережном поселке Форос. Здесь можно поселиться с питомцем, вес которого не превышает пять килограммов, а высота в холке – не больше 30 сантиметров. Всего на территории Российской Федерации уже 65 средств размещения получили сертификаты Pet Friendly, обозначили в минкурортов республики."Сертификация отелей как pet-friendly — еще один шаг для развития крымского гостеприимства, который позволяет большему числу путешественников брать с собой питомцев и исследовать Крым вместе с ними. Отель предоставляет понятный, согласно сертификации, перечень услуг для собак и кошек", - приводит пресс-служба слова министра курортов и туризма Крыма Сергея Ганзия.

