Крымский мост: начала расти очередь на выезде с полуострова - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: начала расти очередь на выезде с полуострова
Крымский мост: начала расти очередь на выезде с полуострова - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Крымский мост: начала расти очередь на выезде с полуострова
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начала расти очередь на выезде с полуострова. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 12.10.2025
2025-10-12T15:15
2025-10-12T15:15
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139383186_0:899:2042:2048_1920x0_80_0_0_1c26aa97973afa401cab4e29546d9788.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начала расти очередь на выезде с полуострова. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.При этом на въезде в Крым проезд свободен.В течение ночи и утром в воскресенье проезд был свободен с обеих сторон мостового перехода через Керченский пролив.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: начала расти очередь на выезде с полуострова

Крымский мост – на выезде с полуострова проезда ждут почти 100 автомобилей

15:15 12.10.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начала расти очередь на выезде с полуострова. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 15 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 98 транспортных средств", – сказано в сообщении.
При этом на въезде в Крым проезд свободен.
В течение ночи и утром в воскресенье проезд был свободен с обеих сторон мостового перехода через Керченский пролив.
На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
