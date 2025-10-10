https://crimea.ria.ru/20251010/pugayuschie-tsifry-ukraina-poteryala-pochti-10-tysyach-soldat-za-nedelyu-1150103748.html

Пугающие цифры: Украина потеряла почти 10 тысяч солдат за неделю

Пугающие цифры: Украина потеряла почти 10 тысяч солдат за неделю

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России тзначительно продвинулись вперед по всей линии боевого соприкосновения, заняли более выгодные рубежи и освободили пять населенных пунктов. Киев потерял 9970 боевиков. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны.Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении освободили населенный пункт Отрадное. За неделю в зоне ответственности группировки потери противника превысили 1355 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Запад" в боях уничтожил свыше 1575 украинских солдат, 33 боевые бронированные машины, включая десять иностранного производства, 141 автомобиль и 10 орудий полевой артиллерии, в том числе четыре производства стран НАТО, 43 склада боеприпасов, 36 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Кузьминовка и Федоровка ДНР. Завершено уничтожение украинских вооруженных формирований в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 1115 человек.Подразделения группировки войск "Центр" продолжают активные наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области. Противник потерял более 3120 боевиков, четыре танка, 13 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 12 артиллерийских орудий и три станции радиоэлектронной борьбы.За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Нововасилевское и Новогригоровка Запорожской области. Потери противника на данном направлении превысили 2360 военнослужащих, три танка, 12 боевых бронированных машин, 108 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Подразделения группировки войск "Днепр" разбили в боях до 445 военнослужащих, 34 автомобиля и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены 29 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, восемь складов боеприпасов и материальных средств.За неделю средствами ПВО сбиты 18 авиабомб, 30 снарядов HIMARS, ракета большой дальности Нептун, а также 1719 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов проверил объекты Минобороны России в ТаджикистанеНачальник Генштаба ВС РФ доложил Путину об обстановке в зоне спецоперацииУдары по Украине: повреждены энергетика и ж/д инфраструктура

