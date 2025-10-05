https://crimea.ria.ru/20251005/armiya-rossii-osvobodila-kuzminovku-v-dnr-1149974053.html

Армия России освободила Кузьминовку в ДНР

Армия России освободила Кузьминовку в ДНР - РИА Новости Крым, 05.10.2025

Армия России освободила Кузьминовку в ДНР

Группировка войск "Юг" освободила населенный пункт Кузьминовка Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.10.2025

2025-10-05T12:15

2025-10-05T12:15

2025-10-05T12:22

армия и флот

новости сво

донецкая народная республика (днр)

министерство обороны рф

новости

украина

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1a/1147508453_0:99:3097:1841_1920x0_80_0_0_5fd4bd28907ee1d040219fe806d09e03.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Группировка войск "Юг" освободила населенный пункт Кузьминовка Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ.Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения Вооруженных сил России продолжают продвигаться на краснолиманском направлении и в Красноармейске, а также прижали формирования ВСУ к Клебан-Быкскому водохранилищу на константиновском направлении.Более того, по словам Пушилина, в северной части Ямполя продолжились перерезание путей снабжения противника и охват Красного Лимана. Кроме того, по его словам, расширяется буферная зона в Днепропетровской области в южной части ДНР. Он напомнил, что за прошедшую неделю российские подразделения освободили в ДНР Кировск, Муравку, Переездное, Дерилово, Майское и Шандриголово.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, новости сво, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, новости, украина, потери всу