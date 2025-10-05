https://crimea.ria.ru/20251005/armiya-rossii-osvobodila-kuzminovku-v-dnr-1149974053.html
Армия России освободила Кузьминовку в ДНР
Армия России освободила Кузьминовку в ДНР
Группировка войск "Юг" освободила населенный пункт Кузьминовка Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Группировка войск "Юг" освободила населенный пункт Кузьминовка Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ.Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения Вооруженных сил России продолжают продвигаться на краснолиманском направлении и в Красноармейске, а также прижали формирования ВСУ к Клебан-Быкскому водохранилищу на константиновском направлении.Более того, по словам Пушилина, в северной части Ямполя продолжились перерезание путей снабжения противника и охват Красного Лимана. Кроме того, по его словам, расширяется буферная зона в Днепропетровской области в южной части ДНР. Он напомнил, что за прошедшую неделю российские подразделения освободили в ДНР Кировск, Муравку, Переездное, Дерилово, Майское и Шандриголово.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Армия России освободила Кузьминовку в ДНР
12:15 05.10.2025 (обновлено: 12:22 05.10.2025)