Рейтинг@Mail.ru
Армия России освободила Кузьминовку в ДНР - РИА Новости Крым, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251005/armiya-rossii-osvobodila-kuzminovku-v-dnr-1149974053.html
Армия России освободила Кузьминовку в ДНР
Армия России освободила Кузьминовку в ДНР - РИА Новости Крым, 05.10.2025
Армия России освободила Кузьминовку в ДНР
Группировка войск "Юг" освободила населенный пункт Кузьминовка Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.10.2025
2025-10-05T12:15
2025-10-05T12:22
армия и флот
новости сво
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
новости
украина
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1a/1147508453_0:99:3097:1841_1920x0_80_0_0_5fd4bd28907ee1d040219fe806d09e03.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Группировка войск "Юг" освободила населенный пункт Кузьминовка Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ.Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения Вооруженных сил России продолжают продвигаться на краснолиманском направлении и в Красноармейске, а также прижали формирования ВСУ к Клебан-Быкскому водохранилищу на константиновском направлении.Более того, по словам Пушилина, в северной части Ямполя продолжились перерезание путей снабжения противника и охват Красного Лимана. Кроме того, по его словам, расширяется буферная зона в Днепропетровской области в южной части ДНР. Он напомнил, что за прошедшую неделю российские подразделения освободили в ДНР Кировск, Муравку, Переездное, Дерилово, Майское и Шандриголово.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1a/1147508453_298:0:3027:2047_1920x0_80_0_0_ffef1fc5af0bddaf6310c08547588ab8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
армия и флот, новости сво, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, новости, украина, потери всу
Армия России освободила Кузьминовку в ДНР

Минобороны сообщило об освобождении Кузьминовки в ДНР

12:15 05.10.2025 (обновлено: 12:22 05.10.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппа воздушного прикрытия группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Группа воздушного прикрытия группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Группировка войск "Юг" освободила населенный пункт Кузьминовка Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Кузьминовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения Вооруженных сил России продолжают продвигаться на краснолиманском направлении и в Красноармейске, а также прижали формирования ВСУ к Клебан-Быкскому водохранилищу на константиновском направлении.
Более того, по словам Пушилина, в северной части Ямполя продолжились перерезание путей снабжения противника и охват Красного Лимана. Кроме того, по его словам, расширяется буферная зона в Днепропетровской области в южной части ДНР. Он напомнил, что за прошедшую неделю российские подразделения освободили в ДНР Кировск, Муравку, Переездное, Дерилово, Майское и Шандриголово.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Армия и флотНовости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Министерство обороны РФНовостиУкраинаПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:07Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в 4 раза за час
13:07Крымский мост сейчас: начала расти очередь с обеих сторон
12:55Над Крымом сбит украинский дрон
12:55Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в ЛНР
12:45Россия нанесла массированный удар по ВПК и инфраструктуре Украины
12:15Армия России освободила Кузьминовку в ДНР
12:08Крымский мост сейчас: какая обстановка на транспортном переходе
11:40В Крыму на горе Аю-Даг заблудились туристы с детьми
11:19Развожаев поздравил севастопольских педагогов с Днем учителя
10:56Удары по Украине: в нескольких областях повреждены энергообъекты
10:21В Феодосии будет громко: что известно о причинах стрельбы
10:08Аксенов: будущее Крыма создается трудом и талантом педагогов
09:57Керчанка стала первой вице-мисс конкурса красоты "Мисс Россия"
09:09Бензин в Крыму - где можно заправиться
08:52Как в Крыму изменится работа автобусов и станций в осенне-зимний период
08:23СК расследует гибель людей при восхождении на вулкан Вилючинская сопка
07:49Путин поздравил педагогов с Днем учителя
07:21Отели Крыма в топе у российских туристов – что и почем в октябре
07:04Проблему с интернетом теперь можно решить через Госуслуги
00:01В воскресенье в Крыму прольются дожди
Лента новостейМолния