Удары по Украине: повреждены энергетика и ж/д инфраструктура

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Полтаве и Сумах в результате массированных ночных атак повреждены объекты энергетики и железнодорожной инфраструктуры, сообщил вице-премьер Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.По его словам, из-за повреждений инфраструктуры задержались поезда, следовавшие в Харьков и Львов."Также в результате попаданий поврежден энергетический объект. Без света оставались более тысячи домохозяйств в Полтаве и окрестных населенных пунктах", - добавил Кулеба.В Сумах в результате ударов обесточена часть города.Накануне громко было в Харькове. Поздно вечером в городе в течение 20 минут прозвучало несколько десятков взрывов в Индустриальном районе, вспыхнули пожары.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нанесены удары по энергетике и нефтяной промышленности на УкраинеРоссия ответит на удары Украины по АЭСУдары по Украине: в нескольких областях повреждены энергообъекты

