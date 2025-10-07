Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине: повреждены энергетика и ж/д инфраструктура - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Удары по Украине: повреждены энергетика и ж/д инфраструктура
Удары по Украине: повреждены энергетика и ж/д инфраструктура - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Удары по Украине: повреждены энергетика и ж/д инфраструктура
В Полтаве и Сумах в результате массированных ночных атак повреждены объекты энергетики и железнодорожной инфраструктуры, сообщил вице-премьер Украины – министр... РИА Новости Крым, 07.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Полтаве и Сумах в результате массированных ночных атак повреждены объекты энергетики и железнодорожной инфраструктуры, сообщил вице-премьер Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.По его словам, из-за повреждений инфраструктуры задержались поезда, следовавшие в Харьков и Львов."Также в результате попаданий поврежден энергетический объект. Без света оставались более тысячи домохозяйств в Полтаве и окрестных населенных пунктах", - добавил Кулеба.В Сумах в результате ударов обесточена часть города.Накануне громко было в Харькове. Поздно вечером в городе в течение 20 минут прозвучало несколько десятков взрывов в Индустриальном районе, вспыхнули пожары.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
полтава
сумы
Удары по Украине: повреждены энергетика и ж/д инфраструктура

В Полтаве и Сумах в результате ударов повреждены объекты энергетики и ж/д инфраструктуры

09:46 07.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Полтаве и Сумах в результате массированных ночных атак повреждены объекты энергетики и железнодорожной инфраструктуры, сообщил вице-премьер Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

"В Полтаве поражены локомотивное депо, дистанция энергоснабжения, тяговые подстанции. Повреждены административные и складские помещения, подвижной состав. Возникли пожары", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, из-за повреждений инфраструктуры задержались поезда, следовавшие в Харьков и Львов.
"Также в результате попаданий поврежден энергетический объект. Без света оставались более тысячи домохозяйств в Полтаве и окрестных населенных пунктах", - добавил Кулеба.
В Сумах в результате ударов обесточена часть города.
Накануне громко было в Харькове. Поздно вечером в городе в течение 20 минут прозвучало несколько десятков взрывов в Индустриальном районе, вспыхнули пожары.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
