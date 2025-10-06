https://crimea.ria.ru/20251006/naneseny-udary-po-energetike-i-neftyanoy-promyshlennosti-na-ukraine-1149988988.html
Нанесены удары по энергетике и нефтяной промышленности на Украине
Вооруженные силы РФ нанесли удары по энергоструктуре и нефтяной промышленности, а также хранилищам с горючим на Украине. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 06.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли удары по энергоструктуре и нефтяной промышленности, а также хранилищам с горючим на Украине. Об этом сообщает Минобороны России.В российском военном ведомстве уточнили, что для поражения объектов использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
12:14 06.10.2025 (обновлено: 12:39 06.10.2025)