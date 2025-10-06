Рейтинг@Mail.ru
Нанесены удары по энергетике и нефтяной промышленности на Украине - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251006/naneseny-udary-po-energetike-i-neftyanoy-promyshlennosti-na-ukraine-1149988988.html
Нанесены удары по энергетике и нефтяной промышленности на Украине
Нанесены удары по энергетике и нефтяной промышленности на Украине - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Нанесены удары по энергетике и нефтяной промышленности на Украине
Вооруженные силы РФ нанесли удары по энергоструктуре и нефтяной промышленности, а также хранилищам с горючим на Украине. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T12:14
2025-10-06T12:39
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
украина
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149848512_0:74:1024:650_1920x0_80_0_0_eaccf069dc909587ad704af4cbced8f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли удары по энергоструктуре и нефтяной промышленности, а также хранилищам с горючим на Украине. Об этом сообщает Минобороны России.В российском военном ведомстве уточнили, что для поражения объектов использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251006/rossiyskaya-pvo-za-noch-sbila-251-ukrainskiy-dron-1149984484.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149848512_0:0:892:669_1920x0_80_0_0_f58f6c20fcc4d21b61490be4c0da996d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, потери всу
Нанесены удары по энергетике и нефтяной промышленности на Украине

Ударами по Украине поражены объекты энергетики и нефтяной промышленности

12:14 06.10.2025 (обновлено: 12:39 06.10.2025)
 
© AP Photo Sebastian ApelСтрельбу из системы Patriot
Стрельбу из системы Patriot - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo Sebastian Apel
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли удары по энергоструктуре и нефтяной промышленности, а также хранилищам с горючим на Украине. Об этом сообщает Минобороны России.
"Нанесено поражение энергетической инфраструктуре и объектам нефтяной промышленности, хранилищам с горючим, обеспечивающих деятельность ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", – сказано в сводке.
В российском военном ведомстве уточнили, что для поражения объектов использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
07:41
Над Крымом за ночь сбили 40 беспилотников
 
Новости СВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФУкраинаПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:03Лондон готовит атаку на порт в Европе для обвинения России – СВР
12:49Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику
12:14Нанесены удары по энергетике и нефтяной промышленности на Украине
12:12ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
11:39Россия ответит на удары Украины по АЭС
11:24В Сочи судам запретят выходить в море при угрозе атаки
11:13Премьер Франции Лекорню подал в отставку
11:03Севастополь объединил молодых ученых со всей России и зарубежья
10:32Новости Феодосии: как ходит общественный транспорт
10:29В Крыму за неделю в ДТП погибли четверо и пострадали 23 человека
10:12Спортсменка из Крыма завоевала "золото" на первенстве мира по самбо
10:07ФСБ предотвратила теракты в еврейских культовых объектах
09:57Редактор РИА Новости Крым раскрыла секреты журналистики молодежи
09:42При атаке беспилотников на НПЗ в Туапсе пострадали два человека
09:32В аэропорту Сочи задержаны вылеты 26 рейсов
09:26За призывы к убийству российских военных крымчанин пойдет под суд
09:14Глава администрации Симферопольского района покинул пост
08:48На Западе раскрыли планы Зеленского снова стать президентом
08:26Умение распознавать фейки сегодня жизненно необходимо – политолог
08:08Бензин в Крыму есть на 63 АЗС – куда ехать за топливом
Лента новостейМолния