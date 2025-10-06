https://crimea.ria.ru/20251006/v-kharkove-za-20-minut-progremelo-ne-menee-20-vzryvov-1150010950.html
В Харькове за 20 минут прогремело не менее 20 взрывов – город в огне
В Харькове за 20 минут прогремело не менее 20 взрывов – город в огне - РИА Новости Крым, 06.10.2025
В Харькове за 20 минут прогремело не менее 20 взрывов – город в огне
В Харькове гремят многочисленные взрывы, в течение 20 минут их было не менее 20. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T23:11
2025-10-06T23:11
2025-10-06T23:23
харьков
новости
игорь терехов
украина
взрыв
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Харькове гремят многочисленные взрывы, в течение 20 минут их было не менее 20. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов.О первых взрывах Терехов сообщил около получаса назад. Под ударом Индустриальный район города – на месте взрывов пылают пожары.Накануне в нескольких регионах Украины, включая Львовскую, Черниговскую, Запорожскую и Винницкую области повреждены объекты энергетической инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
харьков
украина
В Харькове за 20 минут прогремело не менее 20 взрывов – город в огне
Не менее 20 взрывов за 20 минут прогремело в Харькове – в городе пылают пожары
23:11 06.10.2025 (обновлено: 23:23 06.10.2025)