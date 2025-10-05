https://crimea.ria.ru/20251005/udary-po-ukraine-v-neskolkikh-oblastyakh-povrezhdeny-energoobekty-1149971058.html
Удары по Украине: в нескольких областях повреждены энергообъекты
Удары по Украине: в нескольких областях повреждены энергообъекты - РИА Новости Крым, 05.10.2025
Удары по Украине: в нескольких областях повреждены энергообъекты
Повреждены объекты в нескольких регионах Украины, включая Львовскую, Черниговскую, Запорожскую и Винницкую области, сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 05.10.2025
2025-10-05T10:56
2025-10-05T10:56
2025-10-05T11:06
удары по украине
новости сво
украина
новости
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0c/1147890295_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_865517eefe6297398ff79bdd274f1bad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Повреждены объекты в нескольких регионах Украины, включая Львовскую, Черниговскую, Запорожскую и Винницкую области, сообщают украинские СМИ.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что удары пришлись по объектам энергетической и промышленной инфраструктуры в разных областях страны.В Черниговской области, как сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, были атакованы объекты энергетического комплекса. В одном из районов города произошли аварийные отключения электроснабжения, также зафиксированы повреждения на промышленных площадках и административных зданиях.На западе страны под удары попал Львов и прилегающие районы. По информации мэра Андрея Садового, в городе возгорание произошло на территории индустриального парка "Sparrow". Также временно осложнено движение пригородных поездов на Львовщине.В Запорожской области удары пришлись по промышленным объектам и складам. По информации областной военной администрации, без электроснабжения остались свыше 70 тысяч абонентов.В Винницкой области, по данным местных властей, зафиксировано попадание в промышленный объект. Кроме того, удары были нанесены по Черкасской области, где зафиксированы повреждения линий электропередачи.Ранее сообщалось, что российская армия атаковала объекты энергетики, работающие на украинский ВПК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК УкраиныУдары по Украине: в Полтавской области повреждены энергообъектыПутин допустил возможность зеркального ответа на обстрелы ЗАЭС Украиной
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0c/1147890295_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_aa4c78cfd9d6b3a1b4f3386adfd719a5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удары по украине, новости сво, украина, новости, взрыв
Удары по Украине: в нескольких областях повреждены энергообъекты
На Украине повреждены объекты энергетической инфраструктуры
10:56 05.10.2025 (обновлено: 11:06 05.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Повреждены объекты в нескольких регионах Украины, включая Львовскую, Черниговскую, Запорожскую и Винницкую области, сообщают украинские СМИ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что удары пришлись по объектам энергетической и промышленной инфраструктуры в разных областях страны.
В Черниговской области, как сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, были атакованы объекты энергетического комплекса. В одном из районов города произошли аварийные отключения электроснабжения, также зафиксированы повреждения на промышленных площадках и административных зданиях.
На западе страны под удары попал Львов и прилегающие районы. По информации мэра Андрея Садового, в городе возгорание произошло на территории индустриального парка "Sparrow". Также временно осложнено движение пригородных поездов на Львовщине.
В Запорожской области удары пришлись по промышленным объектам и складам. По информации областной военной администрации, без электроснабжения остались свыше 70 тысяч абонентов.
В Винницкой области, по данным местных властей, зафиксировано попадание в промышленный объект. Кроме того, удары были нанесены по Черкасской области, где зафиксированы повреждения линий электропередачи.
Ранее сообщалось
, что российская армия атаковала объекты энергетики, работающие на украинский ВПК.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: