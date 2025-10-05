https://crimea.ria.ru/20251005/udary-po-ukraine-v-neskolkikh-oblastyakh-povrezhdeny-energoobekty-1149971058.html

Удары по Украине: в нескольких областях повреждены энергообъекты

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Повреждены объекты в нескольких регионах Украины, включая Львовскую, Черниговскую, Запорожскую и Винницкую области, сообщают украинские СМИ.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что удары пришлись по объектам энергетической и промышленной инфраструктуры в разных областях страны.В Черниговской области, как сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, были атакованы объекты энергетического комплекса. В одном из районов города произошли аварийные отключения электроснабжения, также зафиксированы повреждения на промышленных площадках и административных зданиях.На западе страны под удары попал Львов и прилегающие районы. По информации мэра Андрея Садового, в городе возгорание произошло на территории индустриального парка "Sparrow". Также временно осложнено движение пригородных поездов на Львовщине.В Запорожской области удары пришлись по промышленным объектам и складам. По информации областной военной администрации, без электроснабжения остались свыше 70 тысяч абонентов.В Винницкой области, по данным местных властей, зафиксировано попадание в промышленный объект. Кроме того, удары были нанесены по Черкасской области, где зафиксированы повреждения линий электропередачи.Ранее сообщалось, что российская армия атаковала объекты энергетики, работающие на украинский ВПК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК УкраиныУдары по Украине: в Полтавской области повреждены энергообъектыПутин допустил возможность зеркального ответа на обстрелы ЗАЭС Украиной

