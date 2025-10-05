Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине: в нескольких областях повреждены энергообъекты - РИА Новости Крым, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251005/udary-po-ukraine-v-neskolkikh-oblastyakh-povrezhdeny-energoobekty-1149971058.html
Удары по Украине: в нескольких областях повреждены энергообъекты
Удары по Украине: в нескольких областях повреждены энергообъекты - РИА Новости Крым, 05.10.2025
Удары по Украине: в нескольких областях повреждены энергообъекты
Повреждены объекты в нескольких регионах Украины, включая Львовскую, Черниговскую, Запорожскую и Винницкую области, сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 05.10.2025
2025-10-05T10:56
2025-10-05T11:06
удары по украине
новости сво
украина
новости
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0c/1147890295_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_865517eefe6297398ff79bdd274f1bad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Повреждены объекты в нескольких регионах Украины, включая Львовскую, Черниговскую, Запорожскую и Винницкую области, сообщают украинские СМИ.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что удары пришлись по объектам энергетической и промышленной инфраструктуры в разных областях страны.В Черниговской области, как сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, были атакованы объекты энергетического комплекса. В одном из районов города произошли аварийные отключения электроснабжения, также зафиксированы повреждения на промышленных площадках и административных зданиях.На западе страны под удары попал Львов и прилегающие районы. По информации мэра Андрея Садового, в городе возгорание произошло на территории индустриального парка "Sparrow". Также временно осложнено движение пригородных поездов на Львовщине.В Запорожской области удары пришлись по промышленным объектам и складам. По информации областной военной администрации, без электроснабжения остались свыше 70 тысяч абонентов.В Винницкой области, по данным местных властей, зафиксировано попадание в промышленный объект. Кроме того, удары были нанесены по Черкасской области, где зафиксированы повреждения линий электропередачи.Ранее сообщалось, что российская армия атаковала объекты энергетики, работающие на украинский ВПК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК УкраиныУдары по Украине: в Полтавской области повреждены энергообъектыПутин допустил возможность зеркального ответа на обстрелы ЗАЭС Украиной
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0c/1147890295_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_aa4c78cfd9d6b3a1b4f3386adfd719a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
удары по украине, новости сво, украина, новости, взрыв
Удары по Украине: в нескольких областях повреждены энергообъекты

На Украине повреждены объекты энергетической инфраструктуры

10:56 05.10.2025 (обновлено: 11:06 05.10.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПожарный Украины
Пожарный Украины
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Повреждены объекты в нескольких регионах Украины, включая Львовскую, Черниговскую, Запорожскую и Винницкую области, сообщают украинские СМИ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что удары пришлись по объектам энергетической и промышленной инфраструктуры в разных областях страны.
В Черниговской области, как сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, были атакованы объекты энергетического комплекса. В одном из районов города произошли аварийные отключения электроснабжения, также зафиксированы повреждения на промышленных площадках и административных зданиях.
На западе страны под удары попал Львов и прилегающие районы. По информации мэра Андрея Садового, в городе возгорание произошло на территории индустриального парка "Sparrow". Также временно осложнено движение пригородных поездов на Львовщине.
В Запорожской области удары пришлись по промышленным объектам и складам. По информации областной военной администрации, без электроснабжения остались свыше 70 тысяч абонентов.
В Винницкой области, по данным местных властей, зафиксировано попадание в промышленный объект. Кроме того, удары были нанесены по Черкасской области, где зафиксированы повреждения линий электропередачи.
Ранее сообщалось, что российская армия атаковала объекты энергетики, работающие на украинский ВПК.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Удары по Украине: в Полтавской области повреждены энергообъекты
Путин допустил возможность зеркального ответа на обстрелы ЗАЭС Украиной
 
Удары по УкраинеНовости СВОУкраинаНовостиВзрыв
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:07Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в 4 раза за час
13:07Крымский мост сейчас: начала расти очередь с обеих сторон
12:55Над Крымом сбит украинский дрон
12:55Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в ЛНР
12:45Россия нанесла массированный удар по ВПК и инфраструктуре Украины
12:15Армия России освободила Кузьминовку в ДНР
12:08Крымский мост сейчас: какая обстановка на транспортном переходе
11:40В Крыму на горе Аю-Даг заблудились туристы с детьми
11:19Развожаев поздравил севастопольских педагогов с Днем учителя
10:56Удары по Украине: в нескольких областях повреждены энергообъекты
10:21В Феодосии будет громко: что известно о причинах стрельбы
10:08Аксенов: будущее Крыма создается трудом и талантом педагогов
09:57Керчанка стала первой вице-мисс конкурса красоты "Мисс Россия"
09:09Бензин в Крыму - где можно заправиться
08:52Как в Крыму изменится работа автобусов и станций в осенне-зимний период
08:23СК расследует гибель людей при восхождении на вулкан Вилючинская сопка
07:49Путин поздравил педагогов с Днем учителя
07:21Отели Крыма в топе у российских туристов – что и почем в октябре
07:04Проблему с интернетом теперь можно решить через Госуслуги
00:01В воскресенье в Крыму прольются дожди
Лента новостейМолния