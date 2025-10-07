Рейтинг@Mail.ru
Начальник Генштаба ВС РФ доложил Путину об обстановке в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Начальник Генштаба ВС РФ доложил Путину об обстановке в зоне спецоперации
Начальник Генштаба ВС РФ доложил Путину об обстановке в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Начальник Генштаба ВС РФ доложил Путину об обстановке в зоне спецоперации
Вооруженные силы России наносят целенаправленные удары по военным объектам Украины и продолжают продвигаться вглубь обороны ВСУ, в частности в Запорожской и... РИА Новости Крым, 07.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России наносят целенаправленные удары по военным объектам Украины и продолжают продвигаться вглубь обороны ВСУ, в частности в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом президенту РФ Владимиру Путину на совещании с командующими группировок войск доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.Войска "Южной" группировки продвигаются в Северске и Константиновке и завершили уничтожение заблокированных в районе Клебан-Быкского водохранилища формирований ВСУ, также проинформировал начальник Генштаба. Наиболее активные боевые действия идут в полосе ответственности группировки войск "Центр" – на красноармейском и днепропетровском направлениях, подчеркнул он.Группировка войск "Север" продолжает решать задачи по созданию полосы безопасности на территории Харьковской и Сумской областей, добавил он.Он подчеркнул также, что в соответствии с планом Генштаба продолжается целенаправленное нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины, при этом российские войска прежде всего наносят удары по местам производства украинского ракетного оружия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251007/putin-sobral-soveschanie-s-komanduyuschimi-gruppirovok-voysk-i-chlenami-sovbeza-1150035467.html
Новости
валерий герасимов, генштаб мо рф, новости сво, владимир путин (политик), россия, министерство обороны рф, новые регионы россии, новости
Начальник Генштаба ВС РФ доложил Путину об обстановке в зоне спецоперации

Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов доложил Путину об обстановке в зоне спецоперации

21:18 07.10.2025 (обновлено: 21:51 07.10.2025)
 
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России наносят целенаправленные удары по военным объектам Украины и продолжают продвигаться вглубь обороны ВСУ, в частности в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом президенту РФ Владимиру Путину на совещании с командующими группировок войск доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Войска группировки "Днепр" наступают в направлении города Запорожье. Боевые действия сейчас идут за владение населенными пунктами Приморское и Степногорск", – проинформировал Герасимов.
Войска "Южной" группировки продвигаются в Северске и Константиновке и завершили уничтожение заблокированных в районе Клебан-Быкского водохранилища формирований ВСУ, также проинформировал начальник Генштаба. Наиболее активные боевые действия идут в полосе ответственности группировки войск "Центр" – на красноармейском и днепропетровском направлениях, подчеркнул он.
"Украинское командование, пытаясь остановить наше наступление, перебросило на эти направления самые боеспособные подразделения с других участков, в том числе из состава стратегических резервов", – заявил Герасимов.
Группировка войск "Север" продолжает решать задачи по созданию полосы безопасности на территории Харьковской и Сумской областей, добавил он.

"Подразделения группировки "Север" успешно продвигаются в южной части Волчанска. Группировка "Запад" завершает разгром противника в южных кварталах Купянска, продолжается освобождение населенного пункта Ямполь", – доложил Герасимов.

Он подчеркнул также, что в соответствии с планом Генштаба продолжается целенаправленное нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины, при этом российские войска прежде всего наносят удары по местам производства украинского ракетного оружия.

"Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов большой дальности", – подчеркнул Герасимов.

