Начальник Генштаба ВС РФ доложил Путину об обстановке в зоне спецоперации
Начальник Генштаба ВС РФ доложил Путину об обстановке в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Начальник Генштаба ВС РФ доложил Путину об обстановке в зоне спецоперации
Вооруженные силы России наносят целенаправленные удары по военным объектам Украины и продолжают продвигаться вглубь обороны ВСУ, в частности в Запорожской и... РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T21:18
2025-10-07T21:18
2025-10-07T21:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России наносят целенаправленные удары по военным объектам Украины и продолжают продвигаться вглубь обороны ВСУ, в частности в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом президенту РФ Владимиру Путину на совещании с командующими группировок войск доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.Войска "Южной" группировки продвигаются в Северске и Константиновке и завершили уничтожение заблокированных в районе Клебан-Быкского водохранилища формирований ВСУ, также проинформировал начальник Генштаба. Наиболее активные боевые действия идут в полосе ответственности группировки войск "Центр" – на красноармейском и днепропетровском направлениях, подчеркнул он.Группировка войск "Север" продолжает решать задачи по созданию полосы безопасности на территории Харьковской и Сумской областей, добавил он.Он подчеркнул также, что в соответствии с планом Генштаба продолжается целенаправленное нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины, при этом российские войска прежде всего наносят удары по местам производства украинского ракетного оружия.
Начальник Генштаба ВС РФ доложил Путину об обстановке в зоне спецоперации
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов доложил Путину об обстановке в зоне спецоперации
21:18 07.10.2025 (обновлено: 21:51 07.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России наносят целенаправленные удары по военным объектам Украины и продолжают продвигаться вглубь обороны ВСУ, в частности в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом президенту РФ Владимиру Путину на совещании с командующими группировок войск доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Войска группировки "Днепр" наступают в направлении города Запорожье. Боевые действия сейчас идут за владение населенными пунктами Приморское и Степногорск", – проинформировал Герасимов.
Войска "Южной" группировки продвигаются в Северске и Константиновке и завершили уничтожение заблокированных в районе Клебан-Быкского водохранилища формирований ВСУ, также проинформировал начальник Генштаба. Наиболее активные боевые действия идут в полосе ответственности группировки войск "Центр" – на красноармейском и днепропетровском направлениях, подчеркнул он.
"Украинское командование, пытаясь остановить наше наступление, перебросило на эти направления самые боеспособные подразделения с других участков, в том числе из состава стратегических резервов", – заявил Герасимов.
Группировка войск "Север" продолжает решать задачи по созданию полосы безопасности на территории Харьковской и Сумской областей, добавил он.
"Подразделения группировки "Север" успешно продвигаются в южной части Волчанска. Группировка "Запад" завершает разгром противника в южных кварталах Купянска, продолжается освобождение населенного пункта Ямполь", – доложил Герасимов.
Он подчеркнул также, что в соответствии с планом Генштаба продолжается целенаправленное нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины, при этом российские войска прежде всего наносят удары по местам производства украинского ракетного оружия.
"Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов большой дальности", – подчеркнул Герасимов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.