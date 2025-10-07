https://crimea.ria.ru/20251007/nachalnik-genshtaba-vs-rf-dolozhil-putinu-ob-obstanovke-v-zone-spetsoperatsii-1150035582.html

Начальник Генштаба ВС РФ доложил Путину об обстановке в зоне спецоперации

Начальник Генштаба ВС РФ доложил Путину об обстановке в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 07.10.2025

Начальник Генштаба ВС РФ доложил Путину об обстановке в зоне спецоперации

Вооруженные силы России наносят целенаправленные удары по военным объектам Украины и продолжают продвигаться вглубь обороны ВСУ, в частности в Запорожской и... РИА Новости Крым, 07.10.2025

2025-10-07T21:18

2025-10-07T21:18

2025-10-07T21:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России наносят целенаправленные удары по военным объектам Украины и продолжают продвигаться вглубь обороны ВСУ, в частности в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом президенту РФ Владимиру Путину на совещании с командующими группировок войск доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.Войска "Южной" группировки продвигаются в Северске и Константиновке и завершили уничтожение заблокированных в районе Клебан-Быкского водохранилища формирований ВСУ, также проинформировал начальник Генштаба. Наиболее активные боевые действия идут в полосе ответственности группировки войск "Центр" – на красноармейском и днепропетровском направлениях, подчеркнул он.Группировка войск "Север" продолжает решать задачи по созданию полосы безопасности на территории Харьковской и Сумской областей, добавил он.Он подчеркнул также, что в соответствии с планом Генштаба продолжается целенаправленное нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины, при этом российские войска прежде всего наносят удары по местам производства украинского ракетного оружия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

