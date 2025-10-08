https://crimea.ria.ru/20251008/belousov-proveril-obekty-minoborony-rossii-v-tadzhikistane-1150056945.html

Белоусов проверил объекты Минобороны России в Таджикистане

Белоусов проверил объекты Минобороны России в Таджикистане - РИА Новости Крым, 08.10.2025

Белоусов проверил объекты Минобороны России в Таджикистане

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил российские оборонные объекты в Таджикистане, в том числе 201-ю военную базу, сообщило в среду российское военное... РИА Новости Крым, 08.10.2025

2025-10-08T18:35

2025-10-08T18:35

2025-10-08T18:41

андрей белоусов

новости

россия

министерство обороны рф

таджикистан

сотрудничество

армия и флот

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0d/1142592490_0:3:1026:580_1920x0_80_0_0_0735705ff17a3ed023517b605be577d0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил российские оборонные объекты в Таджикистане, в том числе 201-ю военную базу, сообщило в среду российское военное ведомство.С учетом опыта спецоперации военнослужащие базы проводят доработку техники, в том числе противодронных средств защиты, о чем министр заслушал доклад. Кроме того, ему продемонстрированы беспилотники различного типа и средства противодействия им, наземные робототехнические комплексы, выполняющие задачи по доставке, дистанционному минированию, уничтожению укреплений и живой силы противника."По словам командира базы, данные робототехнические комплексы примут участие в предстоящих совместных учениях с Миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство – 2025", – уточнили в Минобороны.В ходе посещения отдельного оптико-электронного узла системы контроля космического пространства Белоусов проверил работу дежурных смен и заслушал доклад заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации генерал-полковника Александра Головко о функциональных характеристиках оптико-электронного комплекса и перспективах его развития."Основным вооружением узла является модернизированный оптико-электронный комплекс, предназначенный для обнаружения и распознавания космических объектов", – цитируют в ведомстве генерал-полковника.В рамках совместной подготовки сил Организации Договора о коллективной безопасности в 2025 году пройдет ряд учений и командно-штабных тренировок в Белоруссии, Таджикистане и Киргизии, сообщал ранее начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:80% огневых задач на СВО выполняется с использованием дронов - БелоусовВоенные РФ и Таджикистана уничтожают условных террористов на госграницеПутин собрал совещание с командующими группировок войск и членами Совбеза

россия

таджикистан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей белоусов, новости, россия, министерство обороны рф, таджикистан, сотрудничество, армия и флот, вооруженные силы россии