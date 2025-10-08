Рейтинг@Mail.ru
Белоусов проверил объекты Минобороны России в Таджикистане - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Белоусов проверил объекты Минобороны России в Таджикистане
Белоусов проверил объекты Минобороны России в Таджикистане - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Белоусов проверил объекты Минобороны России в Таджикистане
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил российские оборонные объекты в Таджикистане, в том числе 201-ю военную базу, сообщило в среду российское военное... РИА Новости Крым, 08.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил российские оборонные объекты в Таджикистане, в том числе 201-ю военную базу, сообщило в среду российское военное ведомство.С учетом опыта спецоперации военнослужащие базы проводят доработку техники, в том числе противодронных средств защиты, о чем министр заслушал доклад. Кроме того, ему продемонстрированы беспилотники различного типа и средства противодействия им, наземные робототехнические комплексы, выполняющие задачи по доставке, дистанционному минированию, уничтожению укреплений и живой силы противника."По словам командира базы, данные робототехнические комплексы примут участие в предстоящих совместных учениях с Миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство – 2025", – уточнили в Минобороны.В ходе посещения отдельного оптико-электронного узла системы контроля космического пространства Белоусов проверил работу дежурных смен и заслушал доклад заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации генерал-полковника Александра Головко о функциональных характеристиках оптико-электронного комплекса и перспективах его развития."Основным вооружением узла является модернизированный оптико-электронный комплекс, предназначенный для обнаружения и распознавания космических объектов", – цитируют в ведомстве генерал-полковника.В рамках совместной подготовки сил Организации Договора о коллективной безопасности в 2025 году пройдет ряд учений и командно-штабных тренировок в Белоруссии, Таджикистане и Киргизии, сообщал ранее начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.
россия
таджикистан
Новости
Белоусов проверил объекты Минобороны России в Таджикистане

Белоусов посетил Таджикистан с рабочим визитом – Минобороны РФ

18:35 08.10.2025 (обновлено: 18:41 08.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил российские оборонные объекты в Таджикистане, в том числе 201-ю военную базу, сообщило в среду российское военное ведомство.
"В рамках рабочего визита в Республику Таджикистан Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов посетил российскую 201-ю военную базу и отдельный оптико-электронный узел, расположенные на территории республики. Глава российского военного ведомства проверил уровень оснащенности подразделений современными образцами вооружения и военной техники", – сказано в сообщении.
С учетом опыта спецоперации военнослужащие базы проводят доработку техники, в том числе противодронных средств защиты, о чем министр заслушал доклад. Кроме того, ему продемонстрированы беспилотники различного типа и средства противодействия им, наземные робототехнические комплексы, выполняющие задачи по доставке, дистанционному минированию, уничтожению укреплений и живой силы противника.
"По словам командира базы, данные робототехнические комплексы примут участие в предстоящих совместных учениях с Миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство – 2025", – уточнили в Минобороны.
В ходе посещения отдельного оптико-электронного узла системы контроля космического пространства Белоусов проверил работу дежурных смен и заслушал доклад заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации генерал-полковника Александра Головко о функциональных характеристиках оптико-электронного комплекса и перспективах его развития.
"Основным вооружением узла является модернизированный оптико-электронный комплекс, предназначенный для обнаружения и распознавания космических объектов", – цитируют в ведомстве генерал-полковника.
В рамках совместной подготовки сил Организации Договора о коллективной безопасности в 2025 году пройдет ряд учений и командно-штабных тренировок в Белоруссии, Таджикистане и Киргизии, сообщал ранее начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.
