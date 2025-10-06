https://crimea.ria.ru/20251006/vs-rf-vzyali-pod-kontrol-esche-odin-naselennyy-punkt-v-kharkovskoy-oblasti-1149988943.html

ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области

ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области - РИА Новости Крым, 06.10.2025

ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.10.2025

2025-10-06T12:12

2025-10-06T12:12

2025-10-06T12:38

новости сво

харьковская область

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149844218_0:131:3179:1919_1920x0_80_0_0_a217c08a9cd09717d93df146195e864a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Накануне в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Юг" населенного пункта Кузьминовка Донецкой Народной Республики.Ранее глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что подразделения Вооруженных сил России продолжают продвигаться на краснолиманском направлении и в Красноармейске, а также прижали формирования ВСУ к Клебан-Быкскому водохранилищу на константиновском направлении.По словам Пушилина, в северной части Ямполя продолжились перерезание путей снабжения противника и охват Красного Лимана. Кроме того, по его словам, расширяется буферная зона в Днепропетровской области в южной части ДНР. Он напомнил, что за прошедшую неделю российские подразделения освободили в ДНР Кировск, Муравку, Переездное, Дерилово, Майское и Шандриголово.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу