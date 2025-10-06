https://crimea.ria.ru/20251006/vs-rf-vzyali-pod-kontrol-esche-odin-naselennyy-punkt-v-kharkovskoy-oblasti-1149988943.html
ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области - РИА Новости Крым, 06.10.2025
ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T12:12
2025-10-06T12:12
2025-10-06T12:38
новости сво
харьковская область
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Накануне в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Юг" населенного пункта Кузьминовка Донецкой Народной Республики.Ранее глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что подразделения Вооруженных сил России продолжают продвигаться на краснолиманском направлении и в Красноармейске, а также прижали формирования ВСУ к Клебан-Быкскому водохранилищу на константиновском направлении.По словам Пушилина, в северной части Ямполя продолжились перерезание путей снабжения противника и охват Красного Лимана. Кроме того, по его словам, расширяется буферная зона в Днепропетровской области в южной части ДНР. Он напомнил, что за прошедшую неделю российские подразделения освободили в ДНР Кировск, Муравку, Переездное, Дерилово, Майское и Шандриголово.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
12:12 06.10.2025 (обновлено: 12:38 06.10.2025)