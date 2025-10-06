Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области - РИА Новости Крым, 06.10.2025
ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.10.2025
новости сво
харьковская область
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.
харьковская область
Новости
новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу
ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области

Еще один населенный пункт в Харьковской области перешел под контроль российской армии

12:12 06.10.2025 (обновлено: 12:38 06.10.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТренировка штурмовиков группировки войск "Южная" в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Отрадное Харьковской области", – сказано в сводке.
Накануне в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Юг" населенного пункта Кузьминовка Донецкой Народной Республики.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что подразделения Вооруженных сил России продолжают продвигаться на краснолиманском направлении и в Красноармейске, а также прижали формирования ВСУ к Клебан-Быкскому водохранилищу на константиновском направлении.
По словам Пушилина, в северной части Ямполя продолжились перерезание путей снабжения противника и охват Красного Лимана. Кроме того, по его словам, расширяется буферная зона в Днепропетровской области в южной части ДНР. Он напомнил, что за прошедшую неделю российские подразделения освободили в ДНР Кировск, Муравку, Переездное, Дерилово, Майское и Шандриголово.
Новости СВОХарьковская областьВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФПотери ВСУ
 
