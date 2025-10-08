Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ освободили Новогригоровку в Запорожской области - РИА Новости Крым, 08.10.2025
ВС РФ освободили Новогригоровку в Запорожской области
Российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.10.2025
2025-10-08T12:08
2025-10-08T12:17
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
армия и флот
новости
запорожская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне сообщалось, что бойцы Вооруженных сил России освободили два населенных пункта. В ДНР под контроль армии России перешла Федоровка, а в Запорожской области российские военные выбили противника из населенного пункта Нововасилевское.
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, армия и флот, новости, запорожская область
12:08 08.10.2025 (обновлено: 12:17 08.10.2025)
 
Тренировка штурмовиков группировки войск "Южная" в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Новогригоровка Запорожской области", - говорится в сообщении.
Накануне сообщалось, что бойцы Вооруженных сил России освободили два населенных пункта. В ДНР под контроль армии России перешла Федоровка, а в Запорожской области российские военные выбили противника из населенного пункта Нововасилевское.
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииАрмия и флотНовостиЗапорожская область
 
