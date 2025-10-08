https://crimea.ria.ru/20251008/vs-rf-osvobodili-novogrigorovku-v-zaporozhskoy-oblasti-1150042930.html

ВС РФ освободили Новогригоровку в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне сообщалось, что бойцы Вооруженных сил России освободили два населенных пункта. В ДНР под контроль армии России перешла Федоровка, а в Запорожской области российские военные выбили противника из населенного пункта Нововасилевское.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Начальник Генштаба ВС РФ доложил Путину об обстановке в зоне спецоперацииУдары по Украине: повреждены энергетика и ж/д инфраструктураРакеты "Фламинго" – чем они опасны для российского тыла

