ВС РФ освободили Новогригоровку в Запорожской области
2025-10-08T12:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Новогригоровку в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне сообщалось, что бойцы Вооруженных сил России освободили два населенных пункта. В ДНР под контроль армии России перешла Федоровка, а в Запорожской области российские военные выбили противника из населенного пункта Нововасилевское.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Начальник Генштаба ВС РФ доложил Путину об обстановке в зоне спецоперацииУдары по Украине: повреждены энергетика и ж/д инфраструктураРакеты "Фламинго" – чем они опасны для российского тыла
12:08 08.10.2025 (обновлено: 12:17 08.10.2025)