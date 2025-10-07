Рейтинг@Mail.ru
Над Черным морем сбили 16 вражеских беспилотников - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Над Черным морем сбили 16 вражеских беспилотников
Над Черным морем сбили 16 вражеских беспилотников
Над Черным морем сбили 16 вражеских беспилотников
Утром во вторник российские средства ПВО сбили еще 25 украинских беспилотников, из них 16 – над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Утром во вторник российские средства ПВО сбили еще 25 украинских беспилотников, из них 16 – над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В период с 07:00 до 08:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.В оборонном ведомстве уточнили, что 16 беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря, 6 – над территорией Нижегородской области, 3 – над территорией Московского региона.Утром также сообщалось, что в ночь на вторник была отражена массированная атака украинских беспилотников на регионы России. Над страной было сбито 184 вражеских БПЛА, в том числе над Крымом – два и Черным морем – 13.Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при ночной атаке БПЛА обломками беспилотника повреждены остекление и сети котельной. Всего удары отражены над пятью районами и одном городе области.Утром во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили один вражеских БПЛА, который планировал атаковать столицу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия нанесла массированный удар по ВПК и инфраструктуре УкраиныНад Крымом за ночь сбили 40 беспилотниковАэропорты Сочи и Геленджика закрыли для полетов
Над Черным морем сбили 16 вражеских беспилотников

Над Черным морем утром во вторник сбили 16 украинских беспилотников - Минобороны

09:04 07.10.2025 (обновлено: 09:16 07.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Утром во вторник российские средства ПВО сбили еще 25 украинских беспилотников, из них 16 – над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 07:00 до 08:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что 16 беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря, 6 – над территорией Нижегородской области, 3 – над территорией Московского региона.
Утром также сообщалось, что в ночь на вторник была отражена массированная атака украинских беспилотников на регионы России. Над страной было сбито 184 вражеских БПЛА, в том числе над Крымом – два и Черным морем – 13.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при ночной атаке БПЛА обломками беспилотника повреждены остекление и сети котельной. Всего удары отражены над пятью районами и одном городе области.
Утром во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили один вражеских БПЛА, который планировал атаковать столицу.
