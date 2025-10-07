https://crimea.ria.ru/20251007/nad-chernym-morem-sbili-16-vrazheskikh-bespilotnikov-1150013763.html
Над Черным морем сбили 16 вражеских беспилотников
Утром во вторник российские средства ПВО сбили еще 25 украинских беспилотников, из них 16 – над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Утром во вторник российские средства ПВО сбили еще 25 украинских беспилотников, из них 16 – над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В период с 07:00 до 08:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.В оборонном ведомстве уточнили, что 16 беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря, 6 – над территорией Нижегородской области, 3 – над территорией Московского региона.Утром также сообщалось, что в ночь на вторник была отражена массированная атака украинских беспилотников на регионы России. Над страной было сбито 184 вражеских БПЛА, в том числе над Крымом – два и Черным морем – 13.Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при ночной атаке БПЛА обломками беспилотника повреждены остекление и сети котельной. Всего удары отражены над пятью районами и одном городе области.Утром во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили один вражеских БПЛА, который планировал атаковать столицу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия нанесла массированный удар по ВПК и инфраструктуре УкраиныНад Крымом за ночь сбили 40 беспилотниковАэропорты Сочи и Геленджика закрыли для полетов
Новости
09:04 07.10.2025 (обновлено: 09:16 07.10.2025)