Россия нанесла массированный удар по ВПК и инфраструктуре Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье российские вооружённые силы провели массированную операцию по объектам военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивавшей их работу газово-энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу", – говорится в сводке ведомства.В министерстве подчеркнули, что все назначенные объекты поражены, цели удара достигнуты.Ранее сообщалось, что повреждены объекты в нескольких регионах Украины, включая Львовскую, Черниговскую, Запорожскую и Винницкую области. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что удары пришлись по объектам энергетической и промышленной инфраструктуры в разных областях страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России поразила объекты энергетики ВПК УкраиныАрмия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК УкраиныУдары по Украине: в Полтавской области повреждены энергообъекты

