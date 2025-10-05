Рейтинг@Mail.ru
Россия нанесла массированный удар по ВПК и инфраструктуре Украины - РИА Новости Крым, 05.10.2025
Россия нанесла массированный удар по ВПК и инфраструктуре Украины
2025-10-05T12:45
2025-10-05T12:45
новости сво
украина
новости
армия и флот
министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье российские вооружённые силы провели массированную операцию по объектам военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивавшей их работу газово-энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает Минобороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу", – говорится в сводке ведомства.В министерстве подчеркнули, что все назначенные объекты поражены, цели удара достигнуты.Ранее сообщалось, что повреждены объекты в нескольких регионах Украины, включая Львовскую, Черниговскую, Запорожскую и Винницкую области. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что удары пришлись по объектам энергетической и промышленной инфраструктуры в разных областях страны.
украина
новости сво, украина, новости, армия и флот, министерство обороны рф
12:45 05.10.2025
 
© РИА Новости КрымРакета "Кинжал"
Ракета Кинжал - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье российские вооружённые силы провели массированную операцию по объектам военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивавшей их работу газово-энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу", – говорится в сводке ведомства.
В министерстве подчеркнули, что все назначенные объекты поражены, цели удара достигнуты.
Ранее сообщалось, что повреждены объекты в нескольких регионах Украины, включая Львовскую, Черниговскую, Запорожскую и Винницкую области. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что удары пришлись по объектам энергетической и промышленной инфраструктуры в разных областях страны.
