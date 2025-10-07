Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник сбит на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 07.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251007/bespilotnik-sbit-na-podlete-k-moskve-1150011767.html
Беспилотник сбит на подлете к Москве
Беспилотник сбит на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Беспилотник сбит на подлете к Москве
Силы противовоздушной обороны России утром во вторник отразили попытку воздушной атаки ВСУ на Москву. Об этом сообщил мэр российского столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 07.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России утром во вторник отразили попытку воздушной атаки ВСУ на Москву. Об этом сообщил мэр российского столицы Сергей Собянин.Накануне вечером над Крымом и и приграничьем России сбили восемь вражеских БПЛА. Кроме того, в Тюмени предотвратили детонацию трех беспилотников, которые были обнаружены на территории предприятия в микрорайоне Антипино, сообщили в информационном центре правительства области.В ночь на понедельник российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над регионами РФ 251 украинский беспилотник, в том числе более 100 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
москва, московская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), сергей собянин, безопасность, происшествия, новости
Беспилотник сбит на подлете к Москве

На подлете к Москве уничтожен украинский беспилотник – Собянин

06:17 07.10.2025
 
Работа ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России утром во вторник отразили попытку воздушной атаки ВСУ на Москву. Об этом сообщил мэр российского столицы Сергей Собянин.
"ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram.
Накануне вечером над Крымом и и приграничьем России сбили восемь вражеских БПЛА. Кроме того, в Тюмени предотвратили детонацию трех беспилотников, которые были обнаружены на территории предприятия в микрорайоне Антипино, сообщили в информационном центре правительства области.
В ночь на понедельник российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над регионами РФ 251 украинский беспилотник, в том числе более 100 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.
