Беспилотник сбит на подлете к Москве
Беспилотник сбит на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Беспилотник сбит на подлете к Москве
Силы противовоздушной обороны России утром во вторник отразили попытку воздушной атаки ВСУ на Москву. Об этом сообщил мэр российского столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T06:17
2025-10-07T06:17
2025-10-07T06:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России утром во вторник отразили попытку воздушной атаки ВСУ на Москву. Об этом сообщил мэр российского столицы Сергей Собянин.Накануне вечером над Крымом и и приграничьем России сбили восемь вражеских БПЛА. Кроме того, в Тюмени предотвратили детонацию трех беспилотников, которые были обнаружены на территории предприятия в микрорайоне Антипино, сообщили в информационном центре правительства области.В ночь на понедельник российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над регионами РФ 251 украинский беспилотник, в том числе более 100 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Беспилотник сбит на подлете к Москве
