Беспилотник сбит на подлете к Москве

Беспилотник сбит на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны России утром во вторник отразили попытку воздушной атаки ВСУ на Москву. Об этом сообщил мэр российского столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 07.10.2025

москва

московская область

пво

беспилотник (бпла, дрон)

сергей собянин

безопасность

происшествия

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России утром во вторник отразили попытку воздушной атаки ВСУ на Москву. Об этом сообщил мэр российского столицы Сергей Собянин.Накануне вечером над Крымом и и приграничьем России сбили восемь вражеских БПЛА. Кроме того, в Тюмени предотвратили детонацию трех беспилотников, которые были обнаружены на территории предприятия в микрорайоне Антипино, сообщили в информационном центре правительства области.В ночь на понедельник российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над регионами РФ 251 украинский беспилотник, в том числе более 100 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

