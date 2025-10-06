https://crimea.ria.ru/20251006/rossiyskaya-pvo-za-noch-sbila-251-ukrainskiy-dron-1149984484.html

Над Крымом за ночь сбили 40 беспилотников

Над Крымом за ночь сбили 40 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами РФ 251 украинский беспилотник, в том числе более 100 – над Крымом и... РИА Новости Крым, 06.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами РФ 251 украинский беспилотник, в том числе более 100 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, 34 вражеских дрона сбиты над Курской областью, 30 – над территорией Белгородской области. 20 беспилотников уничтожены над Нижегородской областью, 17 БПЛА – над территорией Воронежской области, 11 – над Краснодарским краем. По восемь дронов перехватили над Брянской и Тульской областями, четыре – над Рязанской областью, по два БПЛА – над территориями Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областей, по одному дрону – над Липецкой областью и Московским регионом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:40 тысяч человек остались без света в Белгородской области после атак ВСУВСУ бьют по инфраструктуре связи в Запорожской областиВСУ атаковали автовокзал в Брянской области

