Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом за ночь сбили 40 беспилотников - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251006/rossiyskaya-pvo-za-noch-sbila-251-ukrainskiy-dron-1149984484.html
Над Крымом за ночь сбили 40 беспилотников
Над Крымом за ночь сбили 40 беспилотников - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Над Крымом за ночь сбили 40 беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами РФ 251 украинский беспилотник, в том числе более 100 – над Крымом и... РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T07:41
2025-10-06T08:04
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
пво
новости
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129904097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb84a11a192704eec84d3ba873194287.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами РФ 251 украинский беспилотник, в том числе более 100 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, 34 вражеских дрона сбиты над Курской областью, 30 – над территорией Белгородской области. 20 беспилотников уничтожены над Нижегородской областью, 17 БПЛА – над территорией Воронежской области, 11 – над Краснодарским краем. По восемь дронов перехватили над Брянской и Тульской областями, четыре – над Рязанской областью, по два БПЛА – над территориями Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областей, по одному дрону – над Липецкой областью и Московским регионом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:40 тысяч человек остались без света в Белгородской области после атак ВСУВСУ бьют по инфраструктуре связи в Запорожской областиВСУ атаковали автовокзал в Брянской области
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129904097_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7033563e9375ce6ffbf400514b4caee7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспилотник (бпла, дрон), новости сво, пво, новости, министерство обороны рф
Над Крымом за ночь сбили 40 беспилотников

Средства ПВО за ночь сбили более 100 беспилотников над Крымом и Черным морем

07:41 06.10.2025 (обновлено: 08:04 06.10.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами РФ 251 украинский беспилотник, в том числе более 100 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 251 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 40 БПЛА – над территорией Республики Крым…, 62 БПЛА – над акваторией Черного моря, 5 БПЛА – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
Кроме того, 34 вражеских дрона сбиты над Курской областью, 30 – над территорией Белгородской области. 20 беспилотников уничтожены над Нижегородской областью, 17 БПЛА – над территорией Воронежской области, 11 – над Краснодарским краем.
По восемь дронов перехватили над Брянской и Тульской областями, четыре – над Рязанской областью, по два БПЛА – над территориями Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областей, по одному дрону – над Липецкой областью и Московским регионом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
40 тысяч человек остались без света в Белгородской области после атак ВСУ
ВСУ бьют по инфраструктуре связи в Запорожской области
ВСУ атаковали автовокзал в Брянской области
 
Беспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОПВОНовостиМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:12Спортсменка из Крыма завоевала "золото" на первенстве мира по самбо
10:07ФСБ предотвратила теракты в еврейских культовых объектах
09:57Редактор РИА Новости Крым раскрыла секреты журналистики молодежи
09:42При атаке беспилотников на НПЗ в Туапсе пострадали два человека
09:32В аэропорту Сочи задержаны вылеты 26 рейсов
09:26За призывы к убийству российских военных крымчанин пойдет под суд
09:14Глава администрации Симферопольского района покинул пост
08:48На Западе раскрыли планы Зеленского снова стать президентом
08:26Умение распознавать фейки сегодня жизненно необходимо – политолог
08:08Бензин в Крыму есть на 63 АЗС – куда ехать за топливом
07:53Атаки ВСУ на Белгородскую область: без света остаются 5400 жителей
07:41Над Крымом за ночь сбили 40 беспилотников
07:38Польша и страны Балтии косвенно спровоцировали СВО – Меркель
07:26Жителям Запорожской области станут доступны еще 12 госуслуг до конца года
07:10Крымский мост: обстановка на транспортном переходе утром в понедельник
06:57В Феодосии перекрыли движение по двум улицам
06:38Куда из Крыма поведут новые автобусные маршруты в ближайшее время
06:17Беспилотник сбили на подлете к Москве
05:5540 тысяч человек остались без света в Белгородской области после атак ВСУ
00:01До +22: погода в Крыму в понедельник
Лента новостейМолния