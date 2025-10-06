https://crimea.ria.ru/20251006/rossiyskaya-pvo-za-noch-sbila-251-ukrainskiy-dron-1149984484.html
Над Крымом за ночь сбили 40 беспилотников
Над Крымом за ночь сбили 40 беспилотников - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Над Крымом за ночь сбили 40 беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами РФ 251 украинский беспилотник, в том числе более 100 – над Крымом и... РИА Новости Крым, 06.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами РФ 251 украинский беспилотник, в том числе более 100 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, 34 вражеских дрона сбиты над Курской областью, 30 – над территорией Белгородской области. 20 беспилотников уничтожены над Нижегородской областью, 17 БПЛА – над территорией Воронежской области, 11 – над Краснодарским краем. По восемь дронов перехватили над Брянской и Тульской областями, четыре – над Рязанской областью, по два БПЛА – над территориями Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областей, по одному дрону – над Липецкой областью и Московским регионом.
Новости
Над Крымом за ночь сбили 40 беспилотников
Средства ПВО за ночь сбили более 100 беспилотников над Крымом и Черным морем
07:41 06.10.2025 (обновлено: 08:04 06.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами РФ 251 украинский беспилотник, в том числе более 100 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 251 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 40 БПЛА – над территорией Республики Крым…, 62 БПЛА – над акваторией Черного моря, 5 БПЛА – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
Кроме того, 34 вражеских дрона сбиты над Курской областью, 30 – над территорией Белгородской области. 20 беспилотников уничтожены над Нижегородской областью, 17 БПЛА – над территорией Воронежской области, 11 – над Краснодарским краем.
По восемь дронов перехватили над Брянской и Тульской областями, четыре – над Рязанской областью, по два БПЛА – над территориями Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областей, по одному дрону – над Липецкой областью и Московским регионом.
