Атака беспилотников на Воронежскую область – что известно

Атака беспилотников на Воронежскую область – что известно - РИА Новости Крым, 07.10.2025

Атака беспилотников на Воронежскую область – что известно

Семнадцать украинских беспилотников сбиты над Воронежской областью за ночь. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 07.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Семнадцать украинских беспилотников сбиты над Воронежской областью за ночь. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.По предварительной информации, пострадавших нет, добавил Гусев.Ранее утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили один вражеских БПЛА, который планировал атаковать столицу.Накануне вечером над Крымом и и приграничьем России сбили восемь вражеских БПЛА. Кроме того, в Тюмени предотвратили детонацию трех беспилотников, которые были обнаружены на территории предприятия в микрорайоне Антипино, сообщили в информационном центре правительства области.В ночь на понедельник российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над регионами РФ 251 украинский беспилотник, в том числе более 100 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

