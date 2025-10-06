За два часа над Крымом и еще тремя регионами страны сбили 8 беспилотников

https://crimea.ria.ru/20251006/za-dva-chasa-nad-krymom-i-esche-tremya-regionami-strany-sbili-8-bespilotnikov-1150011034.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима атаковать регионы РФ в понедельник вечером – средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников, один из них над территорией полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Один беспилотник был ликвидирован над Крымом, четыре – над Курской областью, два – над Брянской и еще один – над Белгородской, проинформировали в российском военном ведомстве.В ночь на понедельник российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над регионами РФ 251 украинский беспилотник, в том числе более 100 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
23:20 06.10.2025 (обновлено: 23:32 06.10.2025)