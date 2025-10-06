Рейтинг@Mail.ru
За два часа над Крымом и еще тремя регионами страны сбили 8 беспилотников - РИА Новости Крым, 06.10.2025
За два часа над Крымом и еще тремя регионами страны сбили 8 беспилотников
За два часа над Крымом и еще тремя регионами страны сбили 8 беспилотников - РИА Новости Крым, 06.10.2025
За два часа над Крымом и еще тремя регионами страны сбили 8 беспилотников
Российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима атаковать регионы РФ в понедельник вечером – средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников,... РИА Новости Крым, 06.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима атаковать регионы РФ в понедельник вечером – средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников, один из них над территорией полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Один беспилотник был ликвидирован над Крымом, четыре – над Курской областью, два – над Брянской и еще один – над Белгородской, проинформировали в российском военном ведомстве.В ночь на понедельник российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над регионами РФ 251 украинский беспилотник, в том числе более 100 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
За два часа над Крымом и еще тремя регионами страны сбили 8 беспилотников

Над Крымом и еще тремя регионами страны сбили восемь беспилотников за два часа

23:20 06.10.2025 (обновлено: 23:32 06.10.2025)
 
ПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима атаковать регионы РФ в понедельник вечером – средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников, один из них над территорией полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 20:40 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Один беспилотник был ликвидирован над Крымом, четыре – над Курской областью, два – над Брянской и еще один – над Белгородской, проинформировали в российском военном ведомстве.
В ночь на понедельник российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над регионами РФ 251 украинский беспилотник, в том числе более 100 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
