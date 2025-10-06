Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники обезвредили в Тюмени – спецслужбы предотвратили детонацию - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Беспилотники обезвредили в Тюмени – спецслужбы предотвратили детонацию
Беспилотники обезвредили в Тюмени – спецслужбы предотвратили детонацию - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Беспилотники обезвредили в Тюмени – спецслужбы предотвратили детонацию
В Тюмени предотвратили детонацию трех беспилотников. Дроны обнаружили и обезвредили на территории предприятия в микрорайоне Антипино, сообщили в информационном... РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T19:57
2025-10-06T19:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Тюмени предотвратили детонацию трех беспилотников. Дроны обнаружили и обезвредили на территории предприятия в микрорайоне Антипино, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.Информация об обнаружении беспилотников поступила в понедельник вечером. На место выехали все экстренные службы. Оперативные действия экстренных служб предотвратили детонацию БПЛА, подчеркнули специалисты."Пострадавших нет. Взрывов и горения не допущено", – подчеркнули власти.Все предприятия в микрорайоне Антипино работают в штатном режиме и не прекращали свою работу, добавили в информационном центре правительства региона.
Беспилотники обезвредили в Тюмени – спецслужбы предотвратили детонацию

Детонацию беспилотников в Тюмени предотвратили экстренные службы региона

19:57 06.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Тюмени предотвратили детонацию трех беспилотников. Дроны обнаружили и обезвредили на территории предприятия в микрорайоне Антипино, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
"Три БПЛА обнаружены и обезврежены на территории предприятия в микрорайоне Антипино города Тюмени", – сказано в сообщении.
Информация об обнаружении беспилотников поступила в понедельник вечером. На место выехали все экстренные службы. Оперативные действия экстренных служб предотвратили детонацию БПЛА, подчеркнули специалисты.
"Пострадавших нет. Взрывов и горения не допущено", – подчеркнули власти.
Все предприятия в микрорайоне Антипино работают в штатном режиме и не прекращали свою работу, добавили в информационном центре правительства региона.
