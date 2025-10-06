https://crimea.ria.ru/20251006/bespilotniki-obezvredili-v-tyumeni--spetssluzhby-predotvratili-detonatsiyu-1150007704.html

Беспилотники обезвредили в Тюмени – спецслужбы предотвратили детонацию

06.10.2025

Беспилотники обезвредили в Тюмени – спецслужбы предотвратили детонацию

В Тюмени предотвратили детонацию трех беспилотников. Дроны обнаружили и обезвредили на территории предприятия в микрорайоне Антипино

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Тюмени предотвратили детонацию трех беспилотников. Дроны обнаружили и обезвредили на территории предприятия в микрорайоне Антипино, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.Информация об обнаружении беспилотников поступила в понедельник вечером. На место выехали все экстренные службы. Оперативные действия экстренных служб предотвратили детонацию БПЛА, подчеркнули специалисты."Пострадавших нет. Взрывов и горения не допущено", – подчеркнули власти.Все предприятия в микрорайоне Антипино работают в штатном режиме и не прекращали свою работу, добавили в информационном центре правительства региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом за ночь сбили 40 беспилотниковБезэкипажный катер ВСУ уничтожен у берегов Крыма - видео В Новороссийске поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума

