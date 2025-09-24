https://crimea.ria.ru/20250924/bezekipazhnyy-kater-vsu-unichtozhen-u-beregov-kryma-1149699923.html
Безэкипажный катер ВСУ уничтожен у берегов Крыма - видео
Безэкипажный катер ВСУ уничтожен у берегов Крыма - видео - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Безэкипажный катер ВСУ уничтожен у берегов Крыма - видео
У побережья Крыма в акватории Черного моря расчеты центра "Рубикон" уничтожили украинский безэкипажный катер. Видео работы расчета центра "Рубикон" опубликовало
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. У побережья Крыма в акватории Черного моря расчеты центра "Рубикон" уничтожили украинский безэкипажный катер. Видео работы расчета центра "Рубикон" опубликовало Минбороны.Отмечается, что атака с моря была отражена утром в среду.ВСУ атаковали центр Новороссийска в среду днем. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки погибли два человека и трое получили ранения. Позже число раненных выросло до семи, а к вечеру стало известно об 11 раненных.Также в результате атаки беспилотников поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума. В городе введен режим ЧС. По данным Росморречфлота, инфраструктура морского порта Новороссийска в результате беспилотной атаки со стороны ВСУ не получила повреждений.В Туапсе при атаке ВСУ пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний.В среду в Севастополе отразили массированную атаку беспилотников, за ночь в акватории сбили 16 беспилотников. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, все цели были сбиты над морем на большом расстоянии от берега. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Безэкипажный катер ВСУ уничтожен у берегов Крыма - видео
В Черном море у берегов Крыма уничтожен украинский безэкипажный катер - Минобороны
20:53 24.09.2025 (обновлено: 21:10 24.09.2025)