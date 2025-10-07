Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом и Черным морем сбили 15 беспилотников
Над Крымом и Черным морем сбили 15 беспилотников
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148552133_0:88:2059:1246_1920x0_80_0_0_851859f5c7460ddd3ef106417f469774.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Новая массированная атака украинских беспилотников на регионы России отражена в ночь на вторник. Над страной было сбито 184 вражеских БПЛА, в том числе над Крымом – два и Черным морем – 13. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что дежурные средства ПВО работали над регионами до семи утра. Самая массированная атака отражена над Курской областью - там сбито 65 БПЛА. ️ 31 беспилотник уничтожен над Белгородской, 30 – над Нижегородской, 18 – над Воронежской областями, 13 – над акваторией Черного моря, шесть – над Липецкой, пять – над Калужской, четыре – над Тульской, по 3 БПЛА – над Ростовской и Рязанской областями, по 2 – над территориями Брянской, Орловской областей, Республики Крым, Московского региона, в том числе 1, летевший на Москву, а также один – над территорией Вологодской области.Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при ночной атаке БПЛА обломками беспилотника повреждены остекление и сети котельной. Всего удары отражены были над пятью районами и одном городе области.Ранее утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили один вражеских БПЛА, который планировал атаковать столицу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:26 07.10.2025 (обновлено: 07:34 07.10.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Новая массированная атака украинских беспилотников на регионы России отражена в ночь на вторник. Над страной было сбито 184 вражеских БПЛА, в том числе над Крымом – два и Черным морем – 13. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что дежурные средства ПВО работали над регионами до семи утра. Самая массированная атака отражена над Курской областью - там сбито 65 БПЛА. ️ 31 беспилотник уничтожен над Белгородской, 30 – над Нижегородской, 18 – над Воронежской областями, 13 – над акваторией Черного моря, шесть – над Липецкой, пять – над Калужской, четыре – над Тульской, по 3 БПЛА – над Ростовской и Рязанской областями, по 2 – над территориями Брянской, Орловской областей, Республики Крым, Московского региона, в том числе 1, летевший на Москву, а также один – над территорией Вологодской области.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при ночной атаке БПЛА обломками беспилотника повреждены остекление и сети котельной. Всего удары отражены были над пятью районами и одном городе области.
Ранее утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили один вражеских БПЛА, который планировал атаковать столицу.
