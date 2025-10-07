https://crimea.ria.ru/20251007/aeroporty-sochi-i-gelendzhika-zakryli-dlya-poletov-1150012874.html
Аэропорты Сочи и Геленджика закрыли для полетов
Аэропорты Сочи и Геленджика закрыли для полетов - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Аэропорты Сочи и Геленджика закрыли для полетов
Ограничения на прием и отправление самолетов введены в аэропортах Сочи и Геленджика утром во вторник, сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 07.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Ограничения на прием и отправление самолетов введены в аэропортах Сочи и Геленджика утром во вторник, сообщает Росавиация.Уточняется, что такое решение принято для обеспечения безопасности полетов.Кроме того, на территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников, проинформировал глава муниципалитета Андрей Кравченко. В городе звучит сигнал "Внимание всем!", людей просят не подходить к окнам и уйти с улицы.В ночь на вторник отражена массированная атака украинских беспилотников на регионы России. Над страной было сбито 184 вражеских БПЛА, в том числе над Крымом – два и Черным морем – 13, сообщали ранее в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Аэропорты Сочи и Геленджика закрыли для полетов
