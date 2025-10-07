Рейтинг@Mail.ru
Аэропорты Сочи и Геленджика закрыли для полетов - РИА Новости Крым, 07.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251007/aeroporty-sochi-i-gelendzhika-zakryli-dlya-poletov-1150012874.html
Аэропорты Сочи и Геленджика закрыли для полетов
Аэропорты Сочи и Геленджика закрыли для полетов - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Аэропорты Сочи и Геленджика закрыли для полетов
Ограничения на прием и отправление самолетов введены в аэропортах Сочи и Геленджика утром во вторник, сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 07.10.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/08/1148590351_0:174:3310:2035_1920x0_80_0_0_31deec388ab65be7958fe5d7346de382.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Ограничения на прием и отправление самолетов введены в аэропортах Сочи и Геленджика утром во вторник, сообщает Росавиация.Уточняется, что такое решение принято для обеспечения безопасности полетов.Кроме того, на территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников, проинформировал глава муниципалитета Андрей Кравченко. В городе звучит сигнал "Внимание всем!", людей просят не подходить к окнам и уйти с улицы.В ночь на вторник отражена массированная атака украинских беспилотников на регионы России. Над страной было сбито 184 вражеских БПЛА, в том числе над Крымом – два и Черным морем – 13, сообщали ранее в Минобороны.
https://crimea.ria.ru/20251007/ataka-bespilotnikov-na-voronezhskuyu-oblast--chto-izvestno-1150012166.html
РИА Новости Крым
сочи, геленджик, новороссийск, росавиация, авиация, безопасность, новости, аэропорт
Аэропорты Сочи и Геленджика закрыли для полетов

В аэропортах Сочи и Геленджика введены ограничения на полеты – Росавиация

07:52 07.10.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкСамолет в аэропорту Сочи
Самолет в аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Ограничения на прием и отправление самолетов введены в аэропортах Сочи и Геленджика утром во вторник, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Сочи, Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", – сказано в сообщении.
Уточняется, что такое решение принято для обеспечения безопасности полетов.
Кроме того, на территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников, проинформировал глава муниципалитета Андрей Кравченко. В городе звучит сигнал "Внимание всем!", людей просят не подходить к окнам и уйти с улицы.
В ночь на вторник отражена массированная атака украинских беспилотников на регионы России. Над страной было сбито 184 вражеских БПЛА, в том числе над Крымом – два и Черным морем – 13, сообщали ранее в Минобороны.
