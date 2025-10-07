Аэропорты Сочи и Геленджика закрыли для полетов

https://crimea.ria.ru/20251007/aeroporty-sochi-i-gelendzhika-zakryli-dlya-poletov-1150012874.html

Ограничения на прием и отправление самолетов введены в аэропортах Сочи и Геленджика утром во вторник, сообщает Росавиация.

2025-10-07T07:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Ограничения на прием и отправление самолетов введены в аэропортах Сочи и Геленджика утром во вторник, сообщает Росавиация.Уточняется, что такое решение принято для обеспечения безопасности полетов.Кроме того, на территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников, проинформировал глава муниципалитета Андрей Кравченко. В городе звучит сигнал "Внимание всем!", людей просят не подходить к окнам и уйти с улицы.В ночь на вторник отражена массированная атака украинских беспилотников на регионы России. Над страной было сбито 184 вражеских БПЛА, в том числе над Крымом – два и Черным морем – 13, сообщали ранее в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

