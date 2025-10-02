https://crimea.ria.ru/20251002/solntse-atakuet-skolko-prodlyatsya-magnitnye-buri-i-kak-ikh-perezhit-1149914398.html

Солнце атакует: сколько продлятся магнитные бури и как их пережить

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Магнитные бури продлятся на Земле еще в течение двух недель. Хотя их влияние на здоровье человека полностью не доказано, медики все же фиксируют рост числа жалоб со стороны пациентов в периоды "космической непогоды".О том, почему Солнце атакует Землю, для кого опасны эти атаки и как их пережить, РИА Новости Крым рассказали эксперты.Магнитная буря длится на Земле уже третьи сутки, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. В частности, во вторник сообщалось, что на Земле началась магнитная буря уровня G3+ – самая мощная за три последних месяца.Сколько продлятся магнитные бури"Сейчас на Солнце происходят процессы, связанные с энерговыделением. Причем одна сторона более активна, чем вторая. Всплеск связан с тем, что к Земле повернулась именно та часть Солнца, на которой практически все области активны ", – поясняет заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, доктор физико-математических наук Сергей Кузин.По его словам, риски геомагнитных возмущений на Земле повышает исключительно высокая скорость солнечного ветра. Однако скоро светило завершит полный оборот вокруг своей оси, и тогда ситуация должна измениться."Такая активность, по всей вероятности, будет видна еще около двух недель. А далее, скорее всего, на второй половине Солнца активность не успеет развиться и последует спад", – считает ученый.Для кого опасны магнитные бури"Никто до сих пор четко не определил влияние колебаний магнитного поля на здоровье человека, поскольку все солнечные выбросы практически нивелируются магнитным полем Земли. Тем не менее некоторые люди, прежде всего, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут ощущать магнитные бури, и их самочувствие может ухудшаться", – говорит главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики" Владимир Мещеряков.По словам доктора, в дни магнитных бурь гипертоники могут ощущать колебания артериального давления, сердечники – изменения сердечного ритма. А те, кто постоянно жалуется на суставы, могут страдать от приступов артрита."На остальные органы и системы магнитосферные волнения никак не влияют", – констатирует специалист.Как пережить магнитную бурю"Людям, которые страдают хроническими заболеваниями, нужно соблюдать рекомендации лечащего врача, регулярно принимать все препараты для контроля артериального давления, сердечного ритма и вязкости крови. Также рекомендовано больше отдыхать", – продолжает Мещеряков.Также доктор советует придерживаться правил здорового образа жизни: достаточно спать, отказаться от вредных привычек, рационально питаться с достаточным количеством овощей и фруктов. Еще важна физическая нагрузка в виде зарядки или прогулок. Немаловажную роль, по словам специалиста, играет и эмоциональное здоровье – старайтесь меньше нервничать."Все эти правила актуальны не только для людей из группы риска, но и вообще для всех. Если человек их соблюдает, он в меньшей степени будет подвержен любым колебаниям, в том числе магнитным", – подытожил эксперт.В целом в 2025 году отмечается самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, предупреждают ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури

