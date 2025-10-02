Рейтинг@Mail.ru
"Солнце на работе": магнитная буря бушует над Землей третий день - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251002/solntse-na-rabote-magnitnaya-burya-bushuet-nad-zemley-tretiy-den-1149905303.html
"Солнце на работе": магнитная буря бушует над Землей третий день
"Солнце на работе": магнитная буря бушует над Землей третий день - РИА Новости Крым, 02.10.2025
"Солнце на работе": магнитная буря бушует над Землей третий день
Магнитная буря длится на Земле уже третьи сутки, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T10:34
2025-10-02T10:55
магнитные бури
вспышки на солнце
солнце
метеозависимость
земля
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0f/1140358674_0:225:768:657_1920x0_80_0_0_267f43bda0c2bf604509bff94c42ecbf.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Магнитная буря длится на Земле уже третьи сутки, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Во вторник сообщалось, что на Земле началась магнитная буря уровня G3+ – самая мощная за три последних месяца. Из-за явления на небе вблизи экватора, в средних и северных широтах фиксируют полярное сияние. Над Россией оно появилось в среду между 17 и 18 часами над восточной частью страны.По словам ученых, главной причиной активности магнитосферы является исключительно высокая скорость солнечного ветра.Чтобы "безболезненно" пережить магнитные бури врачи рекомендуют метеочувствительным людям побольше отдыхать, хорошо питаться, отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки, но не забывать про утреннюю зарядку. Кроме того, следует оградить себя от негативного контента в интернете.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0f/1140358674_0:153:768:729_1920x0_80_0_0_8f88541e01797b5a58f3f338044e6f8a.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
магнитные бури, вспышки на солнце, солнце, метеозависимость, земля, общество, новости
"Солнце на работе": магнитная буря бушует над Землей третий день

Магнитная буря бушует на Земле третьи сутки из-за высокой скорости солнечного ветра

10:34 02.10.2025 (обновлено: 10:55 02.10.2025)
 
© Лаборатория солнечной астрономииИКИ и ИСЗФФотография короны Солнца получена 15.09.2024 в 13:26 в линии железа FeIX 171 Å инструментом AIA на борту спутника SDO
Фотография короны Солнца получена 15.09.2024 в 13:26 в линии железа FeIX 171 Å инструментом AIA на борту спутника SDO
© Лаборатория солнечной астрономииИКИ и ИСЗФ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Магнитная буря длится на Земле уже третьи сутки, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Во вторник сообщалось, что на Земле началась магнитная буря уровня G3+ – самая мощная за три последних месяца. Из-за явления на небе вблизи экватора, в средних и северных широтах фиксируют полярное сияние. Над Россией оно появилось в среду между 17 и 18 часами над восточной частью страны.
"Магнитный шторм, который начался еще утром во вторник, с небольшими перерывами продолжается уже более 50 часов", – уточнили в лаборатории.
По словам ученых, главной причиной активности магнитосферы является исключительно высокая скорость солнечного ветра.
Чтобы "безболезненно" пережить магнитные бури врачи рекомендуют метеочувствительным людям побольше отдыхать, хорошо питаться, отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки, но не забывать про утреннюю зарядку. Кроме того, следует оградить себя от негативного контента в интернете.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Магнитные буриВспышки на СолнцеСолнцеМетеозависимостьЗемляОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:19В Крыму вдоль дорог высадят 150 тысяч "защитных" деревьев
11:08Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в три раза за час
10:55В Крыму объявлено экстренное предупреждение
10:41"Эхо прошедшей войны": на востоке Крыма уничтожают взрывоопасные предметы
10:34"Солнце на работе": магнитная буря бушует над Землей третий день
10:25В ВТБ рассказали, как защитить свои биометрические данные от мошенников
10:18Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова начала расти очередь
10:12Чтобы остаться: украинцы переезжают жить в Крым
10:04Крымчанка передала украинской разведке координаты склада с горючим
09:25Севастопольца осудили за призывы к терактам и подрыву Крымского моста
09:07Моряк и девушка: как великий композитор увековечил войну и любовь
08:48В Крыму бензин есть на 70 АЗС – перечень
08:28Первый полет Ил-2: начало истории "летающего танка"
08:11Крымский мост: оперативная обстановка утром в четверг
07:43Восстановить подачу электроэнергии на Чернобыльской АЭС пока не удалось
07:2785 беспилотников ВСУ атаковали ночью Крым и еще шесть регионов страны
07:09"Поссорила" ли Украина Мерца и фон дер Ляйен – мнение
06:40США предоставят Киеву разведданные для дальнобойных ударов по России
06:07"Приятная аномалия": сколько туристов ехали в Крым на автобусах
00:01Что ждать от погоды в Крыму 2 октября
Лента новостейМолния