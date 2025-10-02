https://crimea.ria.ru/20251002/solntse-na-rabote-magnitnaya-burya-bushuet-nad-zemley-tretiy-den-1149905303.html

"Солнце на работе": магнитная буря бушует над Землей третий день

"Солнце на работе": магнитная буря бушует над Землей третий день - РИА Новости Крым, 02.10.2025

"Солнце на работе": магнитная буря бушует над Землей третий день

2025-10-02

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Магнитная буря длится на Земле уже третьи сутки, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Во вторник сообщалось, что на Земле началась магнитная буря уровня G3+ – самая мощная за три последних месяца. Из-за явления на небе вблизи экватора, в средних и северных широтах фиксируют полярное сияние. Над Россией оно появилось в среду между 17 и 18 часами над восточной частью страны.По словам ученых, главной причиной активности магнитосферы является исключительно высокая скорость солнечного ветра.Чтобы "безболезненно" пережить магнитные бури врачи рекомендуют метеочувствительным людям побольше отдыхать, хорошо питаться, отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки, но не забывать про утреннюю зарядку. Кроме того, следует оградить себя от негативного контента в интернете.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

Новости

