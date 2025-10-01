Над Россией третью ночь подряд ожидаются магнитные бури и полярные сияния

https://crimea.ria.ru/20251001/nad-rossiey-tretyu-noch-podryad-ozhidayutsya-magnitnye-buri-i-polyarnye-siyaniya-1149900703.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. На Земле снова наблюдаются магнитные бури. Они фиксируются как вблизи экватора, так и в средних и северных широтах, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.По данным ученых, примерно с 16 часов по московскому времени начались магнитные бури средней силы (G1–G2). Причина – сильный солнечный ветер, скорость которого сегодня несколько раз превышала 750-800 км/с, что считается высоким и даже экстремально высоким показателем.Между 17 и 18 часами над восточной частью России на короткое время появилось полярное сияние. Сейчас вероятность его увидеть снизилась, но сияние может появиться снова – это будет третью ночь подряд, что бывает очень редко.Кроме того, Земля попадает в зону действия крупной корональной дыры. Все это делает прогноз геомагнитной обстановки на ближайшие дни неопределенным. Эксперты считают, что точные прогнозы появятся не раньше начала следующей недели.Самая опасная солнечная группа пятен № 4236 сейчас находится прямо на линии Солнце–Земля и может вызвать мощные вспышки.В сентябре на Землю обрушилась магнитная буря уровня G3+. Как сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, регистрируемое событие – самое мощное за три последних месяца.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. На Земле снова наблюдаются магнитные бури. Они фиксируются как вблизи экватора, так и в средних и северных широтах, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
По данным ученых, примерно с 16 часов по московскому времени начались магнитные бури средней силы (G1–G2). Причина – сильный солнечный ветер, скорость которого сегодня несколько раз превышала 750-800 км/с, что считается высоким и даже экстремально высоким показателем.
Между 17 и 18 часами над восточной частью России на короткое время появилось полярное сияние. Сейчас вероятность его увидеть снизилась, но сияние может появиться снова – это будет третью ночь подряд, что бывает очень редко.
"Судя по графикам рентгеновского излучения, на Солнце продолжается формирование множественных выбросов плазмы умеренной мощности, детектируемых по характерным пологим профилям излучения, которые накачивают солнечный ветер веществом и энергией", – отмечают в лаборатории.
Кроме того, Земля попадает в зону действия крупной корональной дыры. Все это делает прогноз геомагнитной обстановки на ближайшие дни неопределенным. Эксперты считают, что точные прогнозы появятся не раньше начала следующей недели.
Самая опасная солнечная группа пятен № 4236 сейчас находится прямо на линии Солнце–Земля и может вызвать мощные вспышки.
В сентябре на Землю обрушилась магнитная буря уровня G3+.
уровня G3+. Как сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, регистрируемое событие – самое мощное за три последних месяца.
