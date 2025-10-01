https://crimea.ria.ru/20251001/nad-rossiey-tretyu-noch-podryad-ozhidayutsya-magnitnye-buri-i-polyarnye-siyaniya-1149900703.html

Над Россией третью ночь подряд ожидаются магнитные бури и полярные сияния

2025-10-01T22:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. На Земле снова наблюдаются магнитные бури. Они фиксируются как вблизи экватора, так и в средних и северных широтах, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.По данным ученых, примерно с 16 часов по московскому времени начались магнитные бури средней силы (G1–G2). Причина – сильный солнечный ветер, скорость которого сегодня несколько раз превышала 750-800 км/с, что считается высоким и даже экстремально высоким показателем.Между 17 и 18 часами над восточной частью России на короткое время появилось полярное сияние. Сейчас вероятность его увидеть снизилась, но сияние может появиться снова – это будет третью ночь подряд, что бывает очень редко.Кроме того, Земля попадает в зону действия крупной корональной дыры. Все это делает прогноз геомагнитной обстановки на ближайшие дни неопределенным. Эксперты считают, что точные прогнозы появятся не раньше начала следующей недели.Самая опасная солнечная группа пятен № 4236 сейчас находится прямо на линии Солнце–Земля и может вызвать мощные вспышки.В сентябре на Землю обрушилась магнитная буря уровня G3+. Как сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, регистрируемое событие – самое мощное за три последних месяца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К Земле приближается яркая комета – когда ее можно будет увидетьХорошие новости: астероид длиной в 300 метров пролетел мимо ЗемлиКрымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса

