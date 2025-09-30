На Земле началась самая мощная за три месяца магнитная буря
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. На Земле началась магнитная буря уровня G3+. Как сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, регистрируемое событие – самое мощное за три последних месяца.
"В настоящее время регистрируется резкое усиление геомагнитных колебаний. По последним измерениям, индекс геомагнитной активности Kp вырос до уровня 7.33, что соответствует сильной магнитной буре категории G3+ по 5-балльной шкале", - говорится в сообщении.
По данным ученых, предыдущая буря такой мощности фиксировалась 1 июня. Тогда космическое событие было связано с прямым ударом по Земле крупного солнечного протуберанца. Сейчас бурю спровоцировал солнечный ветер, насыщенный плотной вспышечной плазмой, образовавшейся из-за многочисленных событий последних нескольких суток. Импульсных ударов по планете при этом пока не было.
"Прогноз на сутки — не определен. Ситуация в данный момент не описывается моделями. Сценарных прогнозов на шторм такой категории не было", – констатируют ученые.
Накануне вечером магнитная буря уровня G1 обрушилась на Землю из-за новых вспышек на Солнце, событие спровоцировало полярные сияния в ряде регионов. До этого ближайшую магнитную бурю прогнозировали на 2 октября. Однако утром в понедельник в Лаборатории солнечной астрономии сообщали о том, что рост солнечной активности, начавшийся в минувшие выходные, оказался более продолжительным и мощным, чем предполагалось.
