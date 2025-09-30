На Земле началась самая мощная за три месяца магнитная буря

https://crimea.ria.ru/20250930/na-zemle-nachalas-samaya-moschnaya-za-tri-mesyatsa-magnitnaya-burya-1149842795.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. На Земле началась магнитная буря уровня G3+. Как сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, регистрируемое событие – самое мощное за три последних месяца.По данным ученых, предыдущая буря такой мощности фиксировалась 1 июня. Тогда космическое событие было связано с прямым ударом по Земле крупного солнечного протуберанца. Сейчас бурю спровоцировал солнечный ветер, насыщенный плотной вспышечной плазмой, образовавшейся из-за многочисленных событий последних нескольких суток. Импульсных ударов по планете при этом пока не было."Прогноз на сутки — не определен. Ситуация в данный момент не описывается моделями. Сценарных прогнозов на шторм такой категории не было", – констатируют ученые.Накануне вечером магнитная буря уровня G1 обрушилась на Землю из-за новых вспышек на Солнце, событие спровоцировало полярные сияния в ряде регионов. До этого ближайшую магнитную бурю прогнозировали на 2 октября. Однако утром в понедельник в Лаборатории солнечной астрономии сообщали о том, что рост солнечной активности, начавшийся в минувшие выходные, оказался более продолжительным и мощным, чем предполагалось.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Солнечный ветер гонит на землю магнитные буриПолярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет ЗемлюКрымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса

