Рейтинг@Mail.ru
На Земле началась самая мощная за три месяца магнитная буря - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250930/na-zemle-nachalas-samaya-moschnaya-za-tri-mesyatsa-magnitnaya-burya-1149842795.html
На Земле началась самая мощная за три месяца магнитная буря
На Земле началась самая мощная за три месяца магнитная буря - РИА Новости Крым, 30.09.2025
На Земле началась самая мощная за три месяца магнитная буря
На Земле началась магнитная буря уровня G3+. Как сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, регистрируемое событие –... РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T10:14
2025-09-30T10:14
магнитные бури
космос
солнце
вспышки на солнце
земля
метеозависимость
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110791/47/1107914753_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_78dd1b5850677c1a9fcc599a43da0974.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. На Земле началась магнитная буря уровня G3+. Как сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, регистрируемое событие – самое мощное за три последних месяца.По данным ученых, предыдущая буря такой мощности фиксировалась 1 июня. Тогда космическое событие было связано с прямым ударом по Земле крупного солнечного протуберанца. Сейчас бурю спровоцировал солнечный ветер, насыщенный плотной вспышечной плазмой, образовавшейся из-за многочисленных событий последних нескольких суток. Импульсных ударов по планете при этом пока не было."Прогноз на сутки — не определен. Ситуация в данный момент не описывается моделями. Сценарных прогнозов на шторм такой категории не было", – констатируют ученые.Накануне вечером магнитная буря уровня G1 обрушилась на Землю из-за новых вспышек на Солнце, событие спровоцировало полярные сияния в ряде регионов. До этого ближайшую магнитную бурю прогнозировали на 2 октября. Однако утром в понедельник в Лаборатории солнечной астрономии сообщали о том, что рост солнечной активности, начавшийся в минувшие выходные, оказался более продолжительным и мощным, чем предполагалось.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Солнечный ветер гонит на землю магнитные буриПолярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет ЗемлюКрымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110791/47/1107914753_68:0:552:363_1920x0_80_0_0_5de34774359f456bf58da280f1bf23c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
магнитные бури, космос, солнце, вспышки на солнце, земля, метеозависимость, новости
На Земле началась самая мощная за три месяца магнитная буря

На Земле началась мощная магнитная буря уровня G3+

10:14 30.09.2025
 
© Фото: CfA/M. WeissТак художник представил себе взаимодействие магнитного поля Земли и солнечного ветра
Так художник представил себе взаимодействие магнитного поля Земли и солнечного ветра
© Фото: CfA/M. Weiss
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. На Земле началась магнитная буря уровня G3+. Как сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, регистрируемое событие – самое мощное за три последних месяца.
"В настоящее время регистрируется резкое усиление геомагнитных колебаний. По последним измерениям, индекс геомагнитной активности Kp вырос до уровня 7.33, что соответствует сильной магнитной буре категории G3+ по 5-балльной шкале", - говорится в сообщении.
© xras.ruМагнитная буря
Магнитная буря
© xras.ru
Магнитная буря
По данным ученых, предыдущая буря такой мощности фиксировалась 1 июня. Тогда космическое событие было связано с прямым ударом по Земле крупного солнечного протуберанца. Сейчас бурю спровоцировал солнечный ветер, насыщенный плотной вспышечной плазмой, образовавшейся из-за многочисленных событий последних нескольких суток. Импульсных ударов по планете при этом пока не было.
"Прогноз на сутки — не определен. Ситуация в данный момент не описывается моделями. Сценарных прогнозов на шторм такой категории не было", – констатируют ученые.
Накануне вечером магнитная буря уровня G1 обрушилась на Землю из-за новых вспышек на Солнце, событие спровоцировало полярные сияния в ряде регионов. До этого ближайшую магнитную бурю прогнозировали на 2 октября. Однако утром в понедельник в Лаборатории солнечной астрономии сообщали о том, что рост солнечной активности, начавшийся в минувшие выходные, оказался более продолжительным и мощным, чем предполагалось.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Солнечный ветер гонит на землю магнитные бури
Полярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет Землю
Крымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса
 
Магнитные бурикосмосСолнцеВспышки на СолнцеЗемляМетеозависимостьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:34Одесса и Николаев молчат о желании вернуться в Россию из страха – Песков
13:22Нидерланды разместят в Польше комплексы Patriot и системы борьбы с БПЛА
13:04Новости СВО: Украина несет потери на всех направлениях фронта
12:43Средства ПВО сбили две украинские ракеты "Нептун"
12:35На Украине разбита ж/д-инфраструктура для переброски топлива и оружия ВСУ
12:25Мост и канал: литературные пророчества Сергеева-Ценского о Крыме
12:17Северск Малый в Донбассе перешел под контроль России
12:15Украина и Польша готовят резонансную провокацию против России – разведка
12:07Квоты для приема на работу участников СВО в Севастополе – закон принят
12:00ФАС проверяет сети АЗС из-за дорогого бензина
11:45В новых регионах восстановлено и построено свыше 23 тысяч объектов
11:33Новости СВО: что сейчас происходит на линии фронта в Донбассе
11:24"Непростые времена": Развожаев назвал приоритетную задачу для Севастополя
10:59Вакцинация от гриппа в Крыму: где можно сделать прививку
10:43В Судаке мужчина упал в трехметровый колодец
10:34"Мы дома": исторические регионы отмечают трехлетие с Россией
10:20Жителя Севастополя наказали за публичные призывы к убийству русских
10:14На Земле началась самая мощная за три месяца магнитная буря
10:0718-летний россиянин привлекал подростков к поджогам на железной дороге
09:44 Первые 50 гостевых домов в Крыму прошли самооценку и вошли в реестр
Лента новостейМолния