На Землю обрушилась магнитная буря с полярными сияниями

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. На Земле регистрируется магнитная буря уровня G1 из-за новых вспышек на Солнце. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, событие спровоцировало полярные сияния в ряде регионов.По данным ученых, возмущения в магнитосфере наблюдаются уже несколько часов. Усилиться возмущения магнитного поля не должны, но на текущем уровне могут продержаться еще несколько часов.Ранее ближайшая магнитная буря прогнозировалась на 2 октября. Утром в понедельник в Лаборатории солнечной астрономии сообщали о том, что рост солнечной активности, начавшийся в минувшие выходные, оказался более продолжительным и мощным, чем предполагалось.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаМощные взрывы на Солнце: почему участились магнитные бури

