На Землю обрушилась магнитная буря с полярными сияниями - РИА Новости Крым, 29.09.2025
На Землю обрушилась магнитная буря с полярными сияниями
На Землю обрушилась магнитная буря с полярными сияниями - РИА Новости Крым, 29.09.2025
На Землю обрушилась магнитная буря с полярными сияниями
На Земле регистрируется магнитная буря уровня G1 из-за новых вспышек на Солнце. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T21:40
2025-09-29T21:41
новости
полярное сияние
космос
институт космических исследований
вспышки на солнце
астрономия
магнитные бури
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. На Земле регистрируется магнитная буря уровня G1 из-за новых вспышек на Солнце. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, событие спровоцировало полярные сияния в ряде регионов.По данным ученых, возмущения в магнитосфере наблюдаются уже несколько часов. Усилиться возмущения магнитного поля не должны, но на текущем уровне могут продержаться еще несколько часов.Ранее ближайшая магнитная буря прогнозировалась на 2 октября. Утром в понедельник в Лаборатории солнечной астрономии сообщали о том, что рост солнечной активности, начавшийся в минувшие выходные, оказался более продолжительным и мощным, чем предполагалось.
На Землю обрушилась магнитная буря с полярными сияниями

На Земле бушует магнитная буря уровня G1 с полярными сияниями – ученые

21:40 29.09.2025 (обновлено: 21:41 29.09.2025)
 
© РИА Новости . Игорь Подгорный
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. На Земле регистрируется магнитная буря уровня G1 из-за новых вспышек на Солнце. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, событие спровоцировало полярные сияния в ряде регионов.
"На Земле регистрируется слабая магнитная буря уровня G1. Событие зафиксировано на фоне общего ухудшения геомагнитной обстановки в связи с ростом солнечной активности и изменениями характеристик солнечного ветра", – сказано в сообщении.
По данным ученых, возмущения в магнитосфере наблюдаются уже несколько часов. Усилиться возмущения магнитного поля не должны, но на текущем уровне могут продержаться еще несколько часов.
"В данный момент также поступают многочисленные сообщения о наблюдении авроральных свечений на широтах от 55 градусов", – констатируют в Лаборатории.
Ранее ближайшая магнитная буря прогнозировалась на 2 октября. Утром в понедельник в Лаборатории солнечной астрономии сообщали о том, что рост солнечной активности, начавшийся в минувшие выходные, оказался более продолжительным и мощным, чем предполагалось.
